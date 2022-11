El condado de Cork, en Munster, es el más suroccidental y el mayor de los modernos condados de la República de Irlanda. Uno de los destinos más bellos del país, es aquí que nos encontramos con el pintoresco puerto histórico y ciudad pesquera Kinsale. Paseando entre sus ríos, castillos y pintorescos pueblos nos sentimos sumergidos en una historia de fantasía.

El charm, alma y cultura de Kinsale nos seduce con su autenticidad, cada día aquí es un cuento de hadas que cobra vida en la sonrisa de los locales y en el encanto de sus colorido edificios. En su corazón se alza una antigua casa georgiana de lujo, elegantemente restaurada, que nos incita a formar parte del estilo de vida de los locales: The Old Bank House.

Hasta finales del siglo XVIII la calle en la que se encuentra el hotel, Pearse Street, era un canal abierto. Este fue cubierto a finales del siglo XVIII para crear la calle actual y de esta época son los edificios que ahora forman el hotel la muralla que la rodea: su historia es fascinante.

Este bello alojamiento boutique fue originalmente el Munster & Leinster Bank; la hermosa fachada georgiana con impresionantes ventanales solía estar frente a un canal donde barcos pasaban y se atracaban en los muelles que iban desde el sitio del antiguo molino de la ciudad.

Hoy en día un hotel boutique miembro de The Blue Haven Collection, The Old Bank House cuenta con solamente 17 habitaciones, cada una elegante, cálida y acogedora, con una rica combinación de colores y texturas, acogedoras con una interesante combinación de diseño contemporáneo y encanto clásico.

En una ubicación central espectacular al comienzo de The Wild Atlantic Way, The Old Bank House está cargado de historia. El hotel se encuentra a pocos pasos de algunos de los restaurantes de renombre mundial de Kinsale, bares atractivos y boutiques interesantes, además de, claro, la hermosa ciudad de Cork, una de las joyas del país.

Una mezcla de encanto y lujo en el corazón de Kinsale, esta joya hotelera es miembro de la increíble colección Historic Hotels of Europe, cuyo portafolio de hoteles nos sumerge en el pasado y la cultura de los países donde se encuentran. Cada uno de sus miembros tiene una historia que contar, todos los castillos, casas solariegas, conventos, palacios, monasterios, granjas, casas adosadas, villas y residencias familiares, están repletos de memorias y hoy en día ofrecen experiencias únicas.