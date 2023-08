Extremismo y catástrofe: la lección de Tisha B’Av (Tisha B’Av 5783)

Queridos amigos,

Crecí con un mito: que la revuelta judía contra Roma fue virtuosa y heroica; una lucha por la libertad dirigida por hombres santos. Sin embargo, como adulto, aprendí la verdad: la Gran Revuelta no fue solo un acto de heroico desafío antiimperialista, sino una locura extremista que fue, ante todo, una guerra civil.

Todo comenzó cuando los Zelotes, un pequeño grupo mesiánico extremista, tomaron el poder en Jerusalén. El populacho, los rabinos y los sacerdotes desconfiaban de ellos, pero los zelotes aprovecharon una oportunidad: el estallido de ira pública que siguió a Florus, el procurador romano, arrestando a los líderes judíos y confiscando el dinero del Templo. Los zelotes lucharon contra la guarnición romana en la ciudad, aunque su principal objetivo no eran los romanos, sino los judíos. Ahora que tenían un pequeño ejército a su disposición, desplazaron a los líderes judíos moderados y lanzaron, en contra de su consejo, una rebelión en toda regla y temeraria contra el Imperio Romano.

Como siempre es el caso, los extremistas demostraron ser completamente ineptos para gobernar o hacer la guerra. Los zelotes obtuvieron una sola victoria contra los romanos y luego fueron aplastados metódicamente en Galilea. En Jerusalén, las fuerzas más moderadas abogaron por un compromiso. Juan de Gischala, el líder de los zelotes, abandonó el campo de batalla (como la mayoría de los extremistas, era un cobarde) y regresó a Jerusalén, no para luchar contra los romanos, sino para cimentar su poder sobre sus compatriotas judíos.Sica en hebreo, usaron su habilidad para aterrorizar a los moderados y sofocar la disidencia. Esa cacería de los llamados traidores fue una excelente excusa para consolidar el poder y eliminar a los opositores. Finalmente, la gente se rebeló contra los zelotes, pero ya era demasiado tarde. John, que había tenido tiempo de consolidar el poder, se impuso por pura brutalidad. Este autoproclamado líder nacionalista no tuvo reparos en invitar a un ejército extranjero, los idumeos, para ayudarlo a sofocar la rebelión. Finalmente, John mató a los sacerdotes del Templo, arrojó sus cuerpos a las calles para que sus zelotes los pisotearan y luego los arrojó a los perros. Doce mil judíos fueron asesinados cuando los extremistas victoriosos arrasaron las calles de la Ciudad Santa. arrojó sus cuerpos a las calles para que sus Fanáticos los pisotearan, y luego los arrojó a los perros. Doce mil judíos fueron asesinados cuando los extremistas victoriosos arrasaron las calles de la Ciudad Santa. arrojó sus cuerpos a las calles para que sus Fanáticos los pisotearan, y luego los arrojó a los perros. Doce mil judíos fueron asesinados cuando los extremistas victoriosos arrasaron las calles de la Ciudad Santa.

Pero como siempre sucede con los fanáticos, tarde o temprano otro intenta superarlos en fanatismo. En este caso, John fue desafiado por otro señor de la guerra nacionalista, Simon bar Giora. Josefo nos dice que, “Era un terror mayor para el pueblo que los propios romanos”. Un tercer grupo de fanáticos, quejándose de que ni John ni Simon eran lo suficientemente nacionalistas, también se separó. Una multitud de señores de la guerra fueron capturados, “en perpetua matanza”.

A medida que la ciudad se sumía en el caos y la guerra civil, los romanos la rodearon y la sitiaron.

Dentro de las murallas de la ciudad, la situación se parecía al infierno en la Tierra. Miles de refugiados abarrotaron la ciudad, que ahora tenía más de medio millón de habitantes hambrientos. Los muertos se dejaban pudrir bajo el sol abrasador del verano y el hedor era insoportable. Fuera de la ciudad, Tito crucificaba a quinientos judíos por día; adentro, los fanáticos derramaron sangre judía como agua. Había, en palabras de Simon Sebag Montefiori, “fanatismo intransigente, sadismo caprichoso, y hambre abrasadora.” Los cadáveres fueron disecados en busca de monedas de oro y, a medida que avanzaba el hambre, en busca de semillas y migajas. Mientras los perros y los chacales se daban un festín con la carne humana, los judíos atrapados comían estiércol de vaca, fajas de cuero, zapatos y heno viejo. Josefo, un testigo presencial de esos horribles días, afirma que, “Ninguna otra época engendró una generación más fructífera en maldad que esta, desde el principio del mundo”. a medida que avanzaba el hambre, por semillas y migajas. Mientras los perros y los chacales se daban un festín con la carne humana, los judíos atrapados comían estiércol de vaca, fajas de cuero, zapatos y heno viejo. Josefo, un testigo presencial de esos horribles días, afirma que, “Ninguna otra época engendró una generación más fructífera en maldad que esta, desde el principio del mundo”. a medida que avanzaba el hambre, por semillas y migajas. Mientras los perros y los chacales se daban un festín con la carne humana, los judíos atrapados comían estiércol de vaca, fajas de cuero, zapatos y heno viejo. Josefo, un testigo presencial de esos horribles días, afirma que, “Ninguna otra época engendró una generación más fructífera en maldad que esta, desde el principio del mundo”. los judíos atrapados comieron estiércol de vaca, fajas de cuero, zapatos y heno viejo. Josefo, un testigo presencial de esos horribles días, afirma que, “Ninguna otra época engendró una generación más fructífera en maldad que esta, desde el principio del mundo”. los judíos atrapados comieron estiércol de vaca, fajas de cuero, zapatos y heno viejo. Josefo, un testigo presencial de esos horribles días, afirma que, “Ninguna otra época engendró una generación más fructífera en maldad que esta, desde el principio del mundo”.

El final de la historia es conocido. Como era previsible, los romanos tomaron la ciudad en una orgía de violencia y saqueo. El Templo, una de las maravillas del mundo, quedó en ruinas y ríos de sangre corrieron por las venerables explanadas. El daño que la “generación malvada”, en su fanatismo, infligió al Pueblo Judío duró dos mil años.

Todo por culpa del extremismo.

El judaísmo mismo habría perecido si Yeohanan ben Zakai, un rabino moderado, no hubiera logrado escapar de los zelotes y negociar con los romanos el restablecimiento del Sanedrín en la ciudad de Yavneh.

Quizás se pregunte por qué elegí ser tan gráfico en la descripción del sitio de Jerusalén. Créeme cuando te digo que te he ahorrado los detalles más escabrosos. Lo hago porque es importante darse cuenta de que los peligros del extremismo no son teóricos ni abstractos. Este no es un debate académico sobre la independencia del fiscal general o el equilibrio ideal en una democracia, sino una cuestión de vida o muerte para todos y cada uno de nosotros.

Los rabinos del Talmud trataron de vacunarnos contra los peligros del extremismo. Escribiendo después de la tragedia, describieron a los zelotes con desprecio y disgusto. Los llamaron Biryonim, que significa groseros, salvajes o rufianes. Ellos condenaron a estos Biryonimpor su agresión, su falta de voluntad para comprometerse a salvar a los sobrevivientes de la Jerusalén sitiada y su militarismo ciego contra la opinión de los rabinos de buscar la paz.

Mientras agonizaban, los habitantes de Jerusalén del año 70 podrían haberse preguntado: “¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pudo pasar esto?”

A lo largo de la historia humana, los verdaderos extremistas siempre fueron una minoría. Toman el poder porque varias categorías de habilitadores les abren las puertas. A lo largo de la historia, esos habilitadores tienen el mismo aspecto. Están los egoístas: “Sí, X es un extremista, pero me bajará los impuestos”, o “Sé que X es malo, pero necesito que lo haga para poder conservar mi poder. Está el arrogante: “Sí, X es extremo, pero con mis manos en el volante, se puede controlar. Está el simpático: “Sí, X es extremo, pero tiene razón, ¿no?” Está el corrupto: “Sí, X es extremo, pero el sistema está roto y con él al mando podemos tomar lo que queramos”. Y están los habilitadores de “todo el mundo lo hace” y los tipos de “es genial ser contrario y ‘poseer las librerías'”. No hace falta decir que el extremista termina traicionándolos a todos. ¿no? Está el corrupto: “Sí, X es extremo, pero el sistema está roto y con él al mando podemos tomar lo que queramos”. Y están los habilitadores de “todo el mundo lo hace” y los tipos de “es genial ser contrario y ‘poseer las librerías'”. No hace falta decir que el extremista termina traicionándolos a todos. ¿no? Está el corrupto: “Sí, X es extremo, pero el sistema está roto y con él al mando podemos tomar lo que queramos”. Y están los habilitadores de “todo el mundo lo hace” y los tipos de “es genial ser contrario y ‘poseer las librerías'”. No hace falta decir que el extremista termina traicionándolos a todos. ” habilitadores y los tipos “es genial ser contrario y ‘poseer las librerías’”. No hace falta decir que el extremista termina traicionándolos a todos. ” habilitadores y los tipos “es genial ser contrario y ‘poseer las librerías’”. No hace falta decir que el extremista termina traicionándolos a todos.

Lo que es tan deprimente sobre el extremismo es la resistencia del concepto. El extremismo nunca ha funcionado. Ni una sola vez. No hay un solo extremismo que no condujera a la tragedia. Muchos países tardan generaciones en recuperarse de gobiernos extremistas (ver: Japón o Alemania), y algunos, como mi Argentina natal, nunca lo hacen. Y los extremistas apestan en la guerra. Son terribles en el combate porque sus victorias son contra aquellos que no devuelven los disparos. como disidentes políticos y periodistas (ver: Rusia). Y son aún peores en el manejo de la economía del país porque ninguna economía puede funcionar sin el estado de derecho y las garantías judiciales de los derechos de propiedad. (ver: Venezuela). Y, sin embargo, como una enfermedad remitente y recurrente, en cada generación la gente sucumbe al extraño encanto de lo extremo. Y son aún peores en el manejo de la economía del país porque ninguna economía puede funcionar sin el estado de derecho y las garantías judiciales de los derechos de propiedad. (ver: Venezuela). Y, sin embargo, como una enfermedad remitente y recurrente, en cada generación la gente sucumbe al extraño encanto de lo extremo. Y son aún peores en el manejo de la economía del país porque ninguna economía puede funcionar sin el estado de derecho y las garantías judiciales de los derechos de propiedad. (ver: Venezuela). Y, sin embargo, como una enfermedad remitente y recurrente, en cada generación la gente sucumbe al extraño encanto de lo extremo.

Al ver la tragedia que causó el extremismo, el Talmud repudió a los fanáticos y al fanatismo, y creó una cultura de racionalismo y debate abierto que inculcó una actitud democrática y amante de la libertad entre los judíos. La experiencia histórica judía, en la que sufrimos en carne propia los horrores del extremismo, también debería habernos vacunado contra esa enfermedad.

Pero a pesar de lo que pueda decir Roberg Kennedy Jr., no somos genéticamente inmunes. Llevamos el gen recesivo del extremismo. No se equivoquen, no hay diferencia ideológica entre Juan de Gischala e Itamar Ben Gvir. Si Simon bar Giora hubiera vivido en el siglo XXI siglo, se sentiría como en casa en el partido kahanista. No hay diferencia entre los sicarios de antaño y los extremistas que arrasan Hawara hoy. Y aunque algunos señalan con razón ejemplos de extremismo en otros sectores de la sociedad, esta no es una situación de “ambos lados”, porque aunque todos están obligados al deber de moderación, el judaísmo nos enseña que los que están en el gobierno siempre tienen más responsabilidad y establecen las tono.

En Tisha B’av, conmemoramos las tragedias que el extremismo trajo sobre nosotros. O más bien, la tragedia que nos acarreamos al tolerar y normalizar el extremismo: la destrucción de nuestra patria y dos milenios de exilio y sufrimiento.

Debido a que la mayoría de los judíos de hoy nunca vivieron en una época sin un Estado judío, no pueden concebir no tener uno. Debido a que la mayoría de los estadounidenses han vivido toda su vida en una democracia, no tienen idea de lo fácil que es para una sociedad caer en el extremismo y la tiranía. Y, sin embargo, puedo garantizarles que en el año 65 a. C., ningún judío podía concebir la destrucción del Templo, un millón de judíos muertos o miles vendidos como esclavos y enviados al exilio. El,

Tal vez sea una advertencia desde arriba de que a medida que se acerca Tishá B’av, Israel está enfrascado en una batalla entre los mejores y los peores ángeles de su naturaleza, entre el extremismo y la moderación, entre el diálogo y la discordia, entre la cohesión y la disolución. Es una batalla que nos afecta a todos, y si Tisha B’av sirve para algo, es para enseñar que es una batalla que no podemos permitirnos perder.

cálidamente,