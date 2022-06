Aproximadamente a las tres de la madrugada de hoy, nuevamente salió de Gaza un misil destinado a la ciudad israelí de Askelon, que no llegó porque fue interceptado por la cúpula de hierro. De no haber sido así habrían muerto muchos habitantes CIVILES que a esa hora dormían en sus casas, hombres, mujeres y niños.

Esto sucede pocas horas después de la información del gobierno israelí autorizando a 2.000 habitantes gazatíes más a entrar a Israel a trabajar, algo muy importante ya que en Gaza el desempleo es terrible, y no hay fuentes de trabajo porque el dinero que entra va para los bolsillos de los terroristas dirigentes y para fabricar armamento y explosivos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS- Gaza, con una población de aproximadamente dos millones, y una superficie de 365 klm. cuadrados, está poblada exclusivamente por árabes musulmanes (palestinos), gobernados por el movimiento terrorista Hamas desde que en el año 2007 dieron un sangriento golpe de estado matando y expulsando a los gobernantes de la Autoridad Palestina, quienes ahora gobiernan solamente Cisjordania con su presidente Mahmud Abbas.

Gaza fue siempre un trozo de dominio árabe musulmán, jamás tuvo independencia.

De Wikipedia: “Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1915-1916, el Alto comisario británico Henry McMahon y el emir Husein del Hiyaz establecieron un acuerdo por el cual la Franja de Gaza y la mayoría de los territorios árabes asiáticos pertenecientes al Imperio otomano se incorporarían, a cambio del apoyo de éstos a los aliados, a un futuro reino árabe. Pero paralelamente se negociaron otros acuerdos secretos entre Francia y Gran Bretaña, los denominados Sykes-Picot, por los cuales se repartían estos mismos territorios entre ellos, dejando el área de Palestina indefinida. Durante la Conferencia de paz de París de 1919 las potencias europeas ganadoras impidieron la creación del prometido reino árabe unificado que el emir Faisal reivindicó, estableciendo una serie de mandatos que les permitieron repartirse y tutelar toda la región.”

“Durante la guerra árabe-israelí de 1948, el territorio fue utilizado por el ejército egipcio como plataforma para atacar Jaffa y Jerusalén, partiendo desde el Sinaí. El 22 de septiembre de 1948 fue proclamado en Gaza por la Liga Árabe el Gobierno de todos los palestinos.”

“Con la firma del armisticio la Franja quedó ocupada y administrada por Egipto.”

“Egipto mantuvo su ocupación de la Franja de Gaza hasta 1967. Egipto nunca dio el paso de anexionarse formalmente la Franja, sino que la trató como un territorio bajo su control y la administró mediante un gobernador militar.”

En 1967, a raíz de la guerra entre Israel y Egipto, fue temporalmente ocupada militarmente por Israel, pero al firmarse el acuerdo de paz entre Egipto e Israel en 1979, el gobierno israelí entregó todo el Sinaí, tres veces la superficie de Israel, pero quiso también entregar a Egipto la Franja de Gaza, lo que el gobierno de Anwar el Sadat se negó a recibir.

A partir de 1979 la Franja de Gaza se autogobernó, y a partir de 2005 no quedó un solo habitante israelí en la zona. El ejército israelí desalojó por la fuerza a todos los judíos que allí vivían (unos 9.000, algunas familias desde cientos de años atrás).

EN RESUMEN: Israel nada tiene que ver con los problemas de Gaza, solamente tiene una vigilancia extrema de sus fronteras para que no se infiltren terroristas y que no entren armas a Gaza. Egipto procede de la misma forma en sus fronteras con Gaza.

A esto se debe agregar que Israel permite la entrada de cerca de 20.000 habitantes de Gaza a diario, que tienen trabajo asegurado en Israel, mientras que el desempleo en Gaza ronda el 40%. También entran a Israel por motivos humanitarios, miles de gazatíes que se tratan en hospitales israelíes de la misma forma en que se tratan los propios israelíes. Incluso familiares de los altos dirigentes de Hamas.

Existen herramientas de seguridad, son absolutamente lógicas, y cualquier país aseguraría sus fronteras cuando del otro lado hay organizaciones enemigas que están siempre en pie de guerra, tiran misiles, fabrican túneles que entran a Israel (también a Egipto), raptan habitantes israelíes, ponen puestos de observación militares con francotiradores, etc.

No sabemos cuál es el costo de un misil de Gaza, sí sabemos que el que lo intercepta anda en el orden de los 50.000 dólares. No sería mejor que ese dinero si hubiera paz de parte de los terroristas se gastara en unos 5.000 suculentos platos de comida para los gazatíes?.

Eso no depende de Israel, sino de los terroristas y del mundo exterior que los apoya. El cuento tipo Andersen o Grimm de que todo tiene la culpa “la ocupación sionista”, acá no corre. En Gaza no hay ni un solo sionista ni soldado o civil israelí, salvo los que raptaron y/o mataron los de Hamas.

Mauricio Aliskevicius