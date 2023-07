God Bless America: La historia detrás de la canción.

Esta sencilla canción de un verso se convirtió en un éxito de la noche a la mañana y en una canción esperanzadora ante la amenaza de la guerra. “No es una canción patriótica”, dijo el compositor Irving Berlin en una entrevista de 1940, “sino una expresión de gratitud por lo que este país ha hecho por sus ciudadanos, de lo que realmente significa el hogar”. Hoy en día, muchos estadounidenses consideran que “God Bless America” es un himno nacional no oficial de los Estados Unidos.

La vida de Irving Berlin es una historia de éxito exclusivamente estadounidense. Nació Israel Baline en el pueblo judío de Tyumen, en una dura región de Rusia conocida como Siberia. Cuando tenía unos cinco años, una turba antijudía destruyó la casa de su familia y los Balines partieron hacia América. Se instalaron en el Lower East Side de Nueva York.

El padre de Irving Berlin murió cuando él tenía ocho años e “Izzy” se puso a trabajar vendiendo periódicos para ayudar a mantener a su familia. Cuando era un adolescente, comenzó a cantar en salones y en algún momento aprendió piano por su cuenta. Comenzó a copiar los estilos musicales de la época y desarrolló un increíble instinto para crear melodías populares que a la gente le encantaba cantar. Un error de imprenta en una partitura publicada lo dejó con el nombre de Irving Berlin, y ese era el nombre que llevaba mientras escribía canción tras canción. En 1911, escribió su primer gran éxito dance, “Alexander’s Ragtime Band”.

Después de eso, la carrera de Berlín despegó como un cohete. Escribió musicales teatrales y bandas sonoras de películas, y produjo éxito tras éxito. Muchos todavía se cantan hoy en día, entre ellos: “White Christmas,” “Blue Skies,” “Always,” “There’s No Business Like Show Business,” “Heat Wave,” “I’ve Got My Love to Keep Me Warm,” y “God Bless America.”

Al describir su objetivo como compositor, Berlin dijo: “Mi ambición es llegar al corazón del estadounidense promedio… ese vasto grupo intermedio que es el alma real del país… Mi público es la gente real”.

God Bless America – Got Bentsch Amerike – Mandy Patinkin

Kate Smith, una de las grandes cantantes de su época, había pedido un nuevo número para su programa de radio. Era el año 1938 y estaba buscando algo nuevo para conmemorar el vigésimo aniversario del final de la Gran Guerra, lo que más tarde se llamaría Primera Guerra Mundial. Irving Berlin tenía bloqueo de compositor.

Berlín sintió la urgencia de cumplir. Había regresado recientemente de Europa, donde se estaba gestando una catástrofe. La Alemania nazi, dirigida por Adolf Hitler, se estaba volviendo más poderosa y agresiva y parecía estar preparándose para la guerra. Pero Berlín no se centró en escribir una canción para preparar a Estados Unidos para la guerra. Quería crear algo para celebrar Estados Unidos como un lugar especial para vivir.

Entonces recordó una canción que había redactado años antes. Sacó un baúl viejo y desempolvó el manuscrito de 20 años.

Era, para Berlin y Smith, una canción contra la guerra. La letra original de 1918 decía: “A la derecha con la luz desde arriba”, pero Berlin la cambió a “a través de la noche” porque no quería que pareciera una referencia a la política de derecha. También cambió una letra que pedía que Estados Unidos fuera “victorioso”.

El resultado fue la canción que la mayoría de los escolares estadounidenses han aprendido de memoria desde entonces.

God bless America – Kate Smith

God bless America, land that I love

Stand beside her and guide her

Through the night with the light from above

From the mountains,

To the prairies,

To the ocean white with foam

God bless America,

My home sweet home.

Dios bendiga América, tierra que amo

Párate a su lado y guíala.

A través de la noche con la luz de arriba

de las montañas,

a las praderas,

Al océano blanco con espuma

Dios bendiga America,

Mi hogar dulce hogar.

God Bless America – Celine Dione (Inglés)

Los estadounidenses debían sentirse afortunados de estar lejos de donde “las nubes de tormenta se acumulaban en el extranjero”. Sin embargo, como la canción también se estrenó el día después de la Kristallnacht, su significado cambió rápidamente cuando el país se unió a la Segunda Guerra Mundial.

Smith cantó la canción mientras el programa se acercaba en su transmisión nacional en vivo esa noche. El teléfono de Berlín inmediatamente comenzó a sonar sin parar. Todos querían saber dónde podían conseguir la música.

Después de eso, Smith casi siempre incluía la canción en su programa semanal y se convirtió en su marca registrada durante una carrera que abarcó cinco décadas. También agregó un breve poema-preludio que había escrito Berlín:

Mientras las nubes de tormenta se reúnen lejos al otro lado del mar,

Juremos lealtad a una tierra que es libre,

Seamos todos agradecidos por una tierra tan hermosa,

Mientras elevamos nuestras voces en oración solemne.

De hecho, las nubes de tormenta se acumulaban sobre Europa. Menos de un año después del debut de “God Bless America”, la máquina de guerra de Alemania llegó a Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial en Europa. (Los japoneses ya habían invadido China dos años antes, comenzando la guerra en Asia). Estados Unidos no se uniría oficialmente a la guerra hasta que los japoneses atacaran Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Pero a medida que “God Bless America” crecía en popularidad, la mayoría de los estadounidenses ya temían que era solo cuestión de tiempo antes de que los EE. UU. fueran llamados a luchar.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín realizó una gira con su espectáculo This is the Army para recaudar dinero para el esfuerzo bélico de Estados Unidos. “God Bless America” fue una de las canciones destacadas.

God bless America – Irving Berlin

Es extraño pensar que esta canción, que en cierto sentido se siente profundamente cristiana, fue escrita por un inmigrante judío, el mismo inmigrante judío que escribió “Blanca Navidad”. Los judíos tienen una relación compleja con Dios, y muchos no afirman creer en un poder superior como parte crucial de la vida comunitaria judía. Mucha gente va a los servicios de la sinagoga con regularidad mientras aún debate o sabe que no cree en Dios. Sin embargo, aún invocamos la idea de este poder superior, como un recordatorio de nuestro imperativo de hacer del mundo un lugar mejor, para actuar de manera más justa.

En este sentido, “God Bless America” no se trata de esperar la intervención divina. Se trata de saber que lo divino está dentro de nosotros. En ese sentido, “estar a su lado y guiarla” se trata de nuestro imperativo para hacer de Estados Unidos un lugar más justo. Tal vez jurar lealtad a una “tierra que es libre” se trata más de nuestro imperativo de garantizar esa libertad.