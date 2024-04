Irán declaró la guerra a Estados Unidos hace 45 años

El 4 de noviembre de 1979, militantes iraníes tomaron el control de la embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestraron a más de 50 estadounidenses. Estos rehenes estuvieron cautivos durante 444 días. Irán ha estado en guerra con Estados Unidos durante 45 años, pero la cuestión es que la abrumadora mayoría de los políticos, demócratas y republicanos, no han logrado ver a Irán como el enemigo que es y la lucha en la que estamos como la guerra que es.

Las 320 armas disparadas contra Israel el 13 de abril también son parte de esta guerra. Los líderes de Irán odian a Estados Unidos tanto como odian a Israel. Esto es evidente cuando cantan: “Muerte a Israel, Muerte a Estados Unidos”.

Además de la invasión de la embajada estadounidense en Teherán y la toma de rehenes, hay que recordar otros dos ataques contra estadounidenses por parte de Irán.

El 18 de abril de 1983, la embajada de Estados Unidos en Beirut fue bombardeada y 17 estadounidenses fueron asesinados. Otras 46 víctimas de asesinato eran libaneses o ciudadanos de otras naciones, incluidos 32 que trabajaban en la embajada. Hezbolá llevó a cabo el ataque y un tribunal estadounidense declaró responsable al gobierno de Irán.

Más tarde, ese mismo año y también en Beirut, el 23 de octubre de 1983, el cuartel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue bombardeado y 241 militares estadounidenses fueron asesinados junto con 58 militares franceses. El atacante suicida era un iraní.

Pocos meses después, las fuerzas estadounidenses abandonaron el Líbano. El coronel retirado de la Marina estadounidense Timothy Geraghty, que estuvo en Beirut en 1983, ha dicho que “Bin Laden se inspiró en el éxito de los atentados suicidas coordinados simultáneos en 1983”. [Fuente: https://www.npr.org/2008/10/18/95824940/beirut-attack-received-as-new-chapter-in-terrorism]

Si Israel no elimina rápidamente las amenazas existenciales de Irán y Hamás, ¿cuántos Bin Laden (Dios no lo quiera) se crearán?

Una posibilidad para la condición miope estadounidense con respecto a Irán podría ser que estemos sufriendo de amnesia histórica en torno a estos primeros acontecimientos fundamentales que son fundamentales para comprender la forma y los contornos de la guerra del actual régimen iraní contra Estados Unidos.

Se puede acusar con razón a los estadounidenses de desear olvidar partes de nuestras historias que nos incomodan, y la guerra de Irán contra nosotros puede ser otro ejemplo de ello.

Otra razón por la que no consideramos que Irán esté en guerra con nosotros puede ser que los estadounidenses son un pueblo bueno y decente, y asumimos que otras naciones son, en esencia, como la nuestra, con demasiada frecuencia incluso cuando se les da la razón. enormes cantidades de pruebas de lo contrario. Simplemente no podemos entender por qué otra nación odiaría la nuestra.

Por último, es posible que debido a que la amenaza a nuestras costas por parte de los ayatolás en Teherán está tan lejos, y el estadounidense promedio en realidad sabe tan poco sobre Irán, eso nos lleve a la falsa idea de que no existe un estado de guerra entre su nación y la nuestra. .

La cuestión es que los israelíes tienen un profundo respeto y cálidos sentimientos por Estados Unidos y esto a menudo lleva a errores garrafales por parte de sus líderes. Pero Israel y Estados Unidos son diferentes y viven en partes muy diferentes del mundo. Estados Unidos cometió errores con Irán y, hasta ahora, no ha pagado un precio real muy alto. Pero Israel no puede permitirse el lujo de seguir dando patadas a la lata de Irán, Hezbolá y Hamás: no tiene la profundidad estratégica que tiene Estados Unidos en virtud del Atlántico y el Pacífico. Tampoco tiene los vastos recursos naturales ni la tercera población más grande del planeta. Si hay algo que Israel debería haber aprendido el 7 de octubre, y que debería haber sido reforzado el 13 de abril, es esto: su vecindario se está volviendo más difícil y sólo lo será más cada hora que pase sin planes para una victoria real. La disuasión sólo puede llevarte hasta cierto punto.

Moshe Phillips es un comentarista de asuntos judíos cuyos escritos aparecen regularmente en la prensa estadounidense e israelí.