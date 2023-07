La audaz mujer judía que creó a Barbie

Lo admito, soy una feminista furiosa que espera ansiosamente a Barbie, la comedia romántica que se estrenará el 21 de julio y que la directora Greta Gerwig coescribió con Noah Baumbach. Al crecer como la única niña en un clan de niños del Medio Oeste, tenía 68 Barbies, además de Dream House y convertible. Las múltiples profesiones, la almohadilla y las ruedas de Barbie inspiraron mi temprano escape a la universidad y una carrera ecléctica en la gran ciudad. No es de extrañar, ya que Ruth Handler, la inventora de Barbie, fue una pionera judía cuya muñeca reflejaba su propia vida.

Ruth era la décima hija de los inmigrantes polacos Ida y Jacob Moscowitz, quienes llegaron a Estados Unidos para escapar del antisemitismo y sus deudas de juego y aterrizaron en Denver. En 1916, cuando Ruth tenía 6 meses, su madre de 40 años necesitaba cirugía. La hermana mayor de Ruth, Sarah, y su esposo, Louis Greenwald, se llevaron a Ruth a casa y la mantuvieron, básicamente criándola como su única hija, ya que Ida tenía otros nueve hijos que cuidar y menos dinero. Todas sus parientes femeninas tenían que trabajar, escribió Ruth en sus memorias de 1994, Dream Doll. Trabajó como vendedora de refrescos en la farmacia de Sarah y como secretaria de su hermano abogado.

Ruth conoció a Elliot Handler, su futuro esposo y socio comercial, en un baile B’nai Brith cuando tenía 16 años. Pero se mantuvo independiente durante varios años: la familia de Ruth le dio un cupé de 1932 y la dejó trabajar como taquígrafa en Paramount Pictures. viviendo en un departamento de Los Ángeles con amigas (inspirando el estilo de vida moderno de Barbie). A los 24, Ruth le propuso matrimonio a Elliot. La creadora de innumerables vestidos de novia en miniatura usó un vestido prestado para su boda en 1938. Tuvo dos hijos: Kenneth y Barbara, cuyos nombres más tarde inspiraron los nombres de las muñecas que creó, algo que a sus hijos de la vida real les molestaba.

En 1945, Elliot Handler y su socio comercial Howard Mattson combinaron sus nombres para formar Mattel; Ruth se convirtió en la presidenta de la compañía y fue ella quien ideó a Barbie. Rechazó las muñecas bebés que adoctrinaban a las niñas en la maternidad, como Betsy Wetsy, Tiny Tears y Chatty Cathy, tratando de reproducir en plástico las muñecas de papel que prefería su hija. Pero le dijeron que las muñecas para adultos eran demasiado caras de producir. Luego, de compras en Suiza en 1956, vio la muñeca de “estilo adulto” llamada Lilli, un juguete sexual que copiaba una caricatura alemana de una chica rubia que se divierte intercambiando sexo por medias, según Forever Barbie de M.G. Lord de 1994, Ruth decidió convertir el regalo de despedida de soltero europeo en un juguete para niñas estadounidenses. Y nació Barbie.

Ruth consultó a Ernest Dichter, un psicólogo vienés que investigó productos, como el convertible, imbuidos de caché sexual. Descubrió que las mamás veían a Barbie como barata y vulgar. (¡Con razón la amaba!) Sin embargo, las hijas esperaban emular el glamour y la sensualidad de Barbie. Debutando con un traje de baño a rayas en la Feria del Juguete de Nueva York de 1959, Barbie apareció tanto rubia como morena, como Ruth.

Los minoristas masculinos cuestionaron por qué Ruth le dio senos al juguete, insistiendo en que las niñas querían muñecas infantiles. “Quieren pretender ser niñas mayores”, argumentó Ruth, y decidió que la sofisticada muñeca alentaría a las niñas a imaginar posibilidades de adultos. (De hecho, estoy seguro de que las innumerables profesiones de Barbie allanaron el camino para mi posterior empleo como recepcionista, camarera, poeta confesional, secretaria, crítica de libros de bolsillo y maestra a tiempo parcial).

El primer comercial de televisión de Barbie se emitió durante el programa Mickey Mouse Club, transmitido a los niños durante el verano. Las niñas quedaron cautivadas por las muñecas de la pasarela que cantaban: “Algún día seré exactamente como tú… hermosa Barbie”, y presionaron a sus madres para que compraran la figurita de $3. Ruth cambió al consumidor de padre a hijo, dando agencia a las niñas. Algunos vieron la publicidad dirigida a los niños como astuta. Otros sintieron que empoderaba a las mujeres para elegir sus propias muñecas. Ese primer año, Mattel vendió 350.000 Barbies. Mattson vendió sus acciones. Ruth ya era presidenta de Mattel cuando se hizo pública en 1960.

Me temo que los críticos que se centraron estrechamente en la medida y el materialismo de la muñeca se perdieron el panorama general. Barbie era la mentora de mis sueños, como una liberal en ciernes criada en los suburbios serios de Michigan. En 1962, trabajaba como modelo adolescente, con su propio auto y casa. Ruth, una mujer de negocios inspirada, le dio una autonomía sorprendentemente profética; No fue sino hasta 1974 que a las mujeres estadounidenses se les permitió tener una tarjeta de crédito a su nombre para obtener un automóvil, un préstamo o una hipoteca sin la firma conjunta de un padre o esposo.

Barbie también fue cantante, enfermera, diseñadora de moda, graduada universitaria, ejecutiva y astronauta. Aún así, las niñas rogaron por su novio. Las muñecas masculinas generalmente se derrumbaron. G.I. de Hasbro Joe fue llamado “figura de acción”, “hombre rana” o “hombre luchador”, ya que los niños no tocarían las muñecas. “A la fuerza de ventas se le prohibió usar el término muñeca; si alguien se refería a ella como una muñeca, eran multados”, le dijo un empleado de Hasbro a Robin Gerber, autor de Barbie and Ruth de 2010. Ruth recordó que cuando su hija jugaba con muñecas de papel, necesitaba una versión masculina para las citas y los bailes de graduación. En 1961, Ken debutó como el novio de Barbie, comercializado para las mujeres jóvenes como el interés romántico de Barbie, no para los hombres jóvenes como un juguete independiente. Aunque Ken fue un éxito, Ruth se aseguró de que fuera un cómplice. Barbie siguió siendo la estrella.

Mattel vendía vestidos de novia de Barbie, pero Ken era su novio, nunca su marido. Menos encantada con la maternidad que con el trabajo, Ruth se negó a dejar que Barbie tuviera un bebé. En cambio, la amiga de Barbie, Midge, se casó con Allen y una “línea familiar feliz” incluía a una Midge embarazada con un estómago desmontable magnético que contenía un pequeño cuerpo dentro. Después de que los padres se quejaron de que ella fomentaba el embarazo adolescente, Midge se suspendió. Luego, dejando a su pareja e hijos, Midge resurgió sola.

El cepillo para bebés más cercano de Barbie fue el conjunto “Barbie Babysits” de 1963 con teléfono, biberón, moisés rosa y bebé. Más cerca de la imagen glamurosa de Barbie y Ruth estaban sus gafas de sol y sus minilibros Cómo conseguir un aumento, Cómo viajar y Cómo perder peso (que contenían dos palabras: “¡No comas!”). Enfureciendo a los líderes del movimiento de mujeres, la escala en la fiesta de pijamas de Sleepytime Gal de 1965 se fijó en 110 libras, aunque la mujer estadounidense promediaba 140. Si Barbie hubiera medido 5 pies 6 pulgadas, mediría 39-18-33, con un zapato talla 3 y un porcentaje de grasa corporal tan bajo que no podía menstruar, un síntoma de anorexia. El porcentaje de mujeres reales de esa talla era inferior a 1 en 100.000.

Mientras tanto, las nuevas ideas de Ruth llevaron a otros fracasos: “Growing Up Skipper” de 1970, que simulaba la pubertad. Moviendo su muñeca, crecería una pulgada más alta. Girando su brazo, los senos salieron de su cofre de goma. Esto provocó una tormenta sobre la muñeca involuntariamente pervertida. Con Nabisco, Mattel probó con “Oreo Fun Barbie”, que vestía una chaqueta decorada con galletas y llevaba un bolso con forma de Oreo. Aunque Ruth había experimentado el antisemitismo y agregó intencionalmente una muñeca negra en 1968 durante los disturbios raciales en EE. UU., las muñecas, que venían con piel blanca o negra, provocaron quejas de que el término “Oreo” era despectivo. Fueron recordados.

Una “Barbie My Size” de 3 pies de altura, con vestidos de novia que le quedaban bien a la muñeca y a su dueña, se derrumbó. Para incluir a los niños discapacitados, Mattel probó “Share a Smile Becky” con una silla de ruedas rosa que no cabía en la casa o el auto de Barbie; El cabello largo de Becky se enredó en las ruedas. (También se lanzó una versión de pelo más corto). “Cool Shoppin ‘Barbie” tenía una tienda de ropa con caja registradora y MasterCard. Los padres temían que alentara el gasto irresponsable; el contrato con MasterCard no se renovó, lo que la convirtió en un artículo de colección del Smithsonian.

En su punto más bajo en la década de 1970, Ruth y otros cuatro empleados fueron acusados de inflar los registros de ventas para influir en las acciones de Mattel. Afirmando su inocencia, Ruth tomó la culpa, no Elliot. Al dejar Mattel, pagó $57,000 en reparaciones, cumplió cinco años de libertad condicional e hizo 500 horas de caridad con Foundation for the People, ayudando a otras personas en libertad condicional a reinsertarse en el mercado laboral.

Cuando Ruth descubrió un bulto en su pecho, una mastectomía la dejó sintiéndose “desmujerizada”. Insatisfecha con las sugerencias de los médicos de que rellenara la copa vacía del sostén con medias, y decepcionada con un seno personalizado de $350 por un artesano de partes artificiales del cuerpo, Ruth lanzó una nueva compañía en 1976. Nearly Me produjo mamas protésicas cómodas en 30 tamaños, 30A a 42DD, por $98 a $130. Fue el segundo fenómeno de Ruth. Cuando tenía 60 años, dirigió un equipo de ventas compuesto en su mayoría por sobrevivientes de cáncer de mediana edad, adaptando a la ex primera dama Betty Ford después de su cirugía. Aunque hablar de la enfermedad era un tabú, Ruth habló a favor de la detección temprana, haciendo un “acto de desnudez”, quitándose la blusa para un fotógrafo de People, demostrando similitudes entre el pecho real y el falso. En The Dick Cavett Show, le pidió a Cavett que la sintiera en la televisión nacional. Él obedeció. “Parece que mi vida ha ido de pecho en pecho”, bromeó.

En 1993, los adictos a Barbie ansiaban un Ken más “cool”. “Earring Magic Ken” tenía reflejos rubios, chaleco lavanda, arete y collar con un dije circular. Los hombres homosexuales lo convirtieron en el muñeco de niño más vendido en la historia de Mattel. La columna de sexo sindicada de Dan Savage insistió en que el collar de Ken era un anillo para el pene, lo que sorprendió a la familia Mattel, que rechazó Earring Magic Ken. En privado, Ruth era más liberal. Según el libro de Gerber, ella apoyó a su hijo Ken cuando contrajo SIDA por una relación con un hombre más joven en Ecuador. Según las memorias de Ruth, su hijo permaneció felizmente casado con Suzie, su novia de la infancia, durante 30 años, hasta su muerte; Los periódicos informaron que Ken, de 50 años, murió en 1994 de un tumor cerebral.

Mientras estaba de luto, Handler conoció a Jill Barad, la nueva presidenta de Mattel, en un evento benéfico judío. Su campaña “We Girls Can Do Anything” impulsó los logros de Barbie en más de 200 carreras. Después de 20 años fuera, Ruth estaba de vuelta en Mattel y en la primera “Mujer de Distinción” de United Jewish Appeal.

La política sexual en la década de 1990 fue complicada. La caja de voz de Teen Talk Barbie fue programada para decir: “Me encanta ir de compras”, “Está bien, encuéntrame en el centro comercial”, “¿Tendremos alguna vez suficiente ropa?” “La clase de matemáticas es difícil” y “Planeemos la boda de nuestros sueños”. Los grupos de mujeres afirmaron que socavaba a las niñas. La Organización de Liberación de Barbie, artistas de performance que luchan contra los estereotipos de género mediante la “interferencia cultural”, realizaron “cirugía” en 300 Teen Talk Barbies y G.I. Joes en Nueva York y California. Cambiaron la caja de voz de Barbie con G.I. Joe’s, por lo que la bomba proclamó: “¡Come plomo, Cobra!” “¡Ataque!” y “¡La venganza es mía!” mientras que el macho guerrero se entusiasmaba: “Planeemos la boda de nuestros sueños”. Robo en tiendas al revés, volvieron a colocar las muñecas con voz trans en los estantes con las etiquetas adhesivas “Llama a las noticias de tu televisión local” para llamar la atención de la prensa. La empresa retiró las frases ofensivas, ofreciendo a los clientes un intercambio de muñecos.

Un episodio de Los Simpson de 1994 parodiaba la piratería: Lisa compró un nuevo Malibu Stacy parlante que decía: “No me preguntes, solo soy una niña” y “Pensar demasiado te hace arrugas”. Lisa encontró a la creadora de la muñeca, Stacy Lovell (con la voz de Kathleen Turner), quien, al igual que Handler, había sido despedida de la compañía de muñecas que ella fundó. Una nueva muñeca Lisa Lionheart se casó con Gertrude Stein, pero las chicas del centro comercial preferían a la parlante Malibu Stacy.

Barad “hizo de la muñeca Barbie una potencia global de $1.800 millones”, dijo The Wall Street Journal, pero se expandió en exceso. En 2000, las acciones de Mattel colapsaron. A los 48 años, Barad se escapó con un paracaídas dorado de 50 millones de dólares. Handler murió en 2002 de cáncer de colon, dejando atrás a su esposo durante seis décadas. The New York Times gritó: “Ruth Handler, cuya Barbie le dio curvas a las muñecas, muere a los 85”, alabando el invento de Handler como un ícono de la cultura popular estadounidense.

En 2016, Mattel lanzó nuevas Barbies con cuatro tipos de cuerpo, siete tonos de piel, 22 colores de ojos y 24 peinados, haciendo que las muñecas fueran menos delgadas y blancas con tamaños alto, pequeño y con curvas, y tipos de cuerpo para Ken: delgado y ancho. Su línea “Sheroes” recreó a Diane von Furstenberg, Emmy Rossum, Iris Apfel y las deportistas olímpicas Aly Raisman y Anat Leilor como las primeras Barbies explícitamente judías.

Aunque la marca todavía tenía ventas anuales de $ 1 mil millones en 150 países y el 92% de las niñas estadounidenses tenían una Barbie, gracias a su precio asequible de $ 3 a $ 10, la figura de la muñeca seguía siendo controvertida. El gerente general de Mattel recibió amenazas de muerte por el cuerpo de Barbie. En el documental de Andrea Nevins de 2018 Tiny Shoulders: Rethinking Barbie, Gloria Steinem y Roxane Gay insistieron en que Barbie era desproporcionada y promovía la delgadez. En la portada de la revista Time, una Barbie con curvas con un vestido negro que lucía “carne en los muslos, un estómago y un trasero sobresalientes” estaba subtitulada: “¿Ahora podemos dejar de hablar de mi cuerpo?” Las feministas aplaudieron. Uno se imagina que Handler también lo haría.

Sin embargo, los videos que mostraban a niñas jugando solas con la muñeca más pesada en Mattel mostraban a una niña de 6 años cantando: “Hola, soy una persona gorda, gorda, gorda, gorda” mientras los compañeros de juego se reían. Una chica tímida lo deletreó “F-A-T”. El nuevo presidente de Mattel, Richard Dickson, le dijo a Time: “En última instancia, los que odian van a odiar”.

Si bien las ventas de Barbie cayeron el año pasado, la animada película de Barbie demuestra que la creación de Ruth Handler ha perdurado, siendo nuestro pequeño pararrayos más atractivo. Me alegro de haberme quedado con todas mis muñecas e incluso haber comprado una Barbie Tefillin de un diseñador israelí independiente, completa con talit, sidur y el espíritu radical y revolucionario de Ruth para cambiar el mundo.