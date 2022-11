Tras informes de que Rusia está utilizando drones fabricados en Irán para atacar objetivos en Ucrania, varios artículos en la prensa saudita y emiratí acusaron a Occidente de hipocresía y de emplear un doble discurso ante el contexto de agresión por parte de Irán. Los Estados Unidos y Europa, dicen los artículos, han ignorado durante años el tema de los drones iraníes lanzados por los houties contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y han tolerado las acciones destructivas de Irán en Siria, Irak, el Líbano y Yemen. Pero ahora, cuando los drones iraníes amenazan a Ucrania y a Europa como tal, Occidente ha respondido con fuerza contra Irán y le ha impuesto nuevas sanciones. Los artículos enfatizan que Occidente ahora está pagando caro por su enfoque ingenuo hacia Irán y su desprecio por los crímenes cometidos por este. Las administraciones Biden y Obama y los países europeos dicen ellos, ignoraron la acumulación militar y de tecnológica de Irán y las acciones de sus milicias y los crímenes que este cometió contra el pueblo sirio, con el apoyo de Rusia. Básicamente, esto animó a Irán a continuar perjudicando a los países de la región y a acudir en ayuda de Rusia en su guerra contra Ucrania y contra la OTAN.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de estos artículos.

Destacado periodista saudita: El silencio estadounidense y de Occidente respecto a la conducta de Irán le animó a amenazar a Europa

El destacado periodista saudita Tarek Al-Homayed escribió en el diario Al-Sharq Al-Awsat de que es el desprecio de Occidente por los crímenes de Irán y por los drones iraníes que apuntan a los países en el Medio Oriente, alentando a Irán a proveerle a Rusia con los drones que ahora amenazan a Europa. Este agregó que enfrentar la amenaza iraní no será posible a menos que Estados Unidos mantenga relaciones sólidas con Arabia Saudita y con otros países de la región. Tal acción requiere también formular un plan general para lidiar con Irán, dijo. Lo siguiente son extractos de la versión en inglés de su artículo, publicado en la edición en inglés de Al-Sharq Al-Awsat.[1]

“Prefiero ser sincero en mi comentario político, llamar a las cosas por su nombre. Cuando se trata de las acciones destructivas de Irán en la región y en todo el mundo, tenemos que llamarlo tal como es. Por esta razón, tengo que decir que la interferencia iraní en la guerra de Ucrania al suministrarle drones a Rusia es un ataque directo iraní a los países de la OTAN.

“Sí, al igual como ha apuntado y está apuntando a nuestra región, Irán ahora apunta a Europa. Los drones iraníes fueron utilizados para atacar las instalaciones de procesamiento de petróleo en Abqaiq en el año 2019 y estos son los mismos drones que los houties han desplegado contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

“Las Fuerzas de Movilización Popular junto a Asaib Ahl al-Haq utilizan estos mismos drones en Irak y Hezbolá los utiliza para atacar a Israel. Estos drones no son nuevos, pero Europa y Estados Unidos se han dado cuenta de ellos recientemente porque los drones iraníes ahora están impactando contra los países de la OTAN.

“Por lo tanto, es el silencio de los Estados Unidos y Europa, especialmente los errores interminables que los estadounidenses siguen cometiendo en la forma en que tratan con Irán, lo que ha envalentonado a Irán para que de esta manera ataque a los países europeos, en particular a la OTAN…

«Bien, hoy Washington dice que la alianza de los rusos con Irán, manifestada en el uso de drones en Ucrania y en el país que envía a sus expertos a Ucrania, amenaza a la comunidad internacional. No sabemos cómo podemos enfrentar esta alianza sin unas buenas y positivas relaciones con Arabia Saudita y por ende, los países de la región.

“Entonces, el hecho de que los drones iraníes ahora estén apuntando a países de la OTAN atacando directamente en Ucrania no es el resultado de contingencias fugaces. Más bien, es una agresión genuina y demuestra que permanecer en silencio ante los crímenes de Irán, tanto en la región como en Europa, se ha convertido en una amenaza sin precedentes y muy real.

“Irán no solo reprime a sus ciudadanos. También ataca a los países de la región y hasta ahora ha destruido cuatro capitales árabes. Sus drones ahora apuntan hacia una capital europea, Kiev, e Irán lo está haciendo para atacar a todos los países de la OTAN.

Este tema no requiere de sanciones dirigidas a entidades e individuos en Irán. En cambio, exige un plan integral sobre el cómo abordar los peligros planteados por Irán, que ahora amenaza a Europa con un evidente chantaje político.

Deben volver a imponerse sanciones muy duras a Irán y debe desarrollarse un plan B sobre el cómo lidiar con este, incluso si es a través de una opción militar. También necesitamos acelerar la construcción de un sistema de defensa integrado para la región que cubra a todos sus países moderados y estables e incluya a Israel.

«Acciones directas para apuntar a las milicias iraníes en la región, desde Siria hasta Yemen y desde el Líbano a Irak, también deben ser emprendidas. La selección de objetivos no implica necesariamente una acción militar, estas pudieran tomar la forma de apoyo a las fuerzas opuestas a tales milicias. Más importante que esto o aquello es la necesidad de apoyar al pacífico pueblo de Irán que se enfrenta a la despiadada maquinaría asesina del régimen».

Periodista saudita: Estados Unidos, antes indefenso en disuadir a Irán, ahora se apresura a responder por los drones iraníes en Ucrania

Amal ‘Abd Al-‘Aziz Al-Hazani escribió por igual en su columna en Al-Sharq Al-Awsat. Ella acusó a Estados Unidos y Europa de emplear un doble discurso: ellos ignoran a Irán cuando actúa contra Yemen y Arabia Saudita, pero entran en acción cuando la amenaza iraní llega a Ucrania y por ende, a Europa. Ella hizo un llamado a Arabia Saudita y al Golfo para que se ocupen de sus propios intereses antes de hacer algo:

“El doble discurso y la política de las superpotencias es inaceptable… ¿Por qué Occidente considera a Ucrania diferente de Siria, Irak, el Líbano y Yemen? Irán es el elemento común que los amenaza a todos.

“En el año 2016, la administración Obama detuvo la venta de municiones a Arabia Saudita e incluso retiró a sus asesores militares del reino, basándose en una postura clara de que originalmente estos habían sido enviados allí para combatir contra Al-Qaeda, que se encontraba debilitado. La administración Obama también se negó a adoptar una postura contra los houties respaldados por Irán, incumpliendo así sus compromisos desde el comienzo de la presidencia de Obama. La administración Biden continuó con este enfoque cuando retiró el sistema de defensa aérea Patriot de Arabia Saudita… Al comienzo de su presidencia Biden le envió un mensaje muy claro a Irán y a Arabia Saudita al eliminar a la milicia de los houties de la lista de organizaciones terroristas, solo un día después de que finalizó la ayuda militar a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita que combate en Yemen. Irán le agradeció a su manera cuando los houties enviaron drones a Arabia Saudita y en los meses posteriores a su eliminación de la lista de terroristas, los houties incrementaron sus ataques en Marib, Taiz y Al-Hudayda en Yemen, lo que costó en vidas de muchas de las víctimas. Esta acción estadounidense solo causó la destrucción de Yemen y la región y aumentó las hostilidades de Irán. Biden pensó que esta acción empujaría a los houties a hacer la paz y facilitaría el envío de ayuda humanitaria a Yemen, pero nada de esto sucedió, simplemente porque Irán no tiene inclinación a la paz… Al contrario, este se beneficia de la débil postura de la administración Biden sobre los acontecimientos en Yemen y su silencio sobre el caos en Irak y la devastación general en Siria.

“Recientemente, Washington y las influyentes capitales europeas, tales como Berlín y París junto a todos los países de la Unión Europea, adoptaron repentinamente una postura muy hostil hacia Irán. Sin embargo, eso no fue porque su conciencia despertó tardíamente, sino porque Irán apoya a los rusos en la actual guerra en Ucrania. Europa considera esta guerra de vida o muerte. En cuanto a Washington, esta la ve desde una perspectiva mucho más amplia y ve el éxito de Rusia en Ucrania como un logro para el bando rival, cuyo miembro más importante es China.

“Occidente enfureció cuando Irán ayudó al ejército ruso y se realizaron protestas en las ciudades europeas, exigiendo imponer sanciones a Irán y suspender las conversaciones en materia nuclear con este… La guerra en Ucrania expuso y demostró la verdad de muchas posturas que han dominado la percepción árabe durante décadas respecto a la supuesta humanidad demostrada por Occidente. Ya que Estados Unidos se retiró de Siria luego que los rusos entraran en este país, pero está extendiendo la ayuda militar y logística a los ucranianos en contra de los rusos. La conclusión más importante que puede deducirse de esta situación es que los valores en Occidente se aplican sólo mientras los tambores de guerra redoblen lejos de los oídos de los europeos, pero cuando se acercan a Europa, sus furiosos gobiernos y pueblos se levantan porque sus intereses de hecho se ven amenazados.

«En esta situación, ¿qué deberían hacer los estados árabes, especialmente Arabia Saudita y el Golfo? Es su derecho básico pagarle a Occidente por igual y velar por sus propios intereses ya sean económicos o políticos, sin perjudicar a sus aliados, en la medida de lo posible… Todos nosotros entendemos que cada país ahora tiene derecho a colocar sus propios intereses en lo más alto de su agenda».[2]

Columnista emiratí: Occidente está pagando muy caro por su ignorancia respecto a los lazos entre Rusia e Irán

Khairallah Khairallah, quien escribe una columna en el diario emiratí en Londres Al-Arab, evaluó que las nuevas sanciones impuestas por Europa a Irán por proveer municiones a Rusia tendrán poco efecto. Occidente, agregó, no se dio cuenta de la profundidad de los lazos entre Irán y Rusia, que anteriormente se reflejaron en la guerra en Siria y ahora está pagando caro por sus erradas valoraciones. Este escribió:

«No hay nada sorprendente aquí… en el hecho de que el presidente ruso Putin esté siendo ayudado por la República Islámica de Irán en su desesperada guerra contra Ucrania. El uso de aviones teledirigidos iraníes por parte de Rusia expuso la debilidad del ejército ruso, que no ha podido derrotar a Ucrania. Este fiasco también expuso el atraso de la industria militar rusa, especialmente cuando se trata de tecnologías modernas. Putin no se dio cuenta de que un país con una economía mucho más pequeña que la de Italia (es decir, Rusia) no puede desempeñar el papel de una superpotencia, no importa cuántos misiles y bombas nucleares posee en su haber.

«El fracaso de Rusia se deriva, entre otras cosas, de la firmeza del pueblo ucraniano bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky, por una parte y de la ubicación muy estratégica de Ucrania, por la otra. El presidente ruso no se dio cuenta de ello, habiendo probado la libertad desde el año 1990, el pueblo ucraniano ahora se niega a volver a estar bajo el patrocinio ruso.

“El aliado iraní saltó en ayuda de Rusia, que nunca salvó a Irán de ninguna ayuda militar y política. La coordinación entre Irán y Rusia es evidente, más que nada, en la unión de Rusia a la guerra contra el pueblo sirio en otoño del año 2015, cuando el régimen de Bashar Al-Assad y las partes alauitas en Siria se encontraban en grave peligro. Una visita a Moscú realizada por Qassem Soleimani, el entonces comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fue todo lo que este tomó para hacer que Rusia interviniera directamente en Siria…

«Incluso antes de ello, en agosto del año 2013, Putin hizo todo lo posible para evitar que Occidente impusiera sanciones al jefe del régimen sirio por utilizar armas químicas en su guerra contra el pueblo sirio en Damasco Ghouta.

«Occidente ahora está pagando muy caro por ignorar los crímenes de Irán y Rusia en Siria. En lo que a este concierne, no se debe permitir que Putin gane en Ucrania, porque Ucrania es parte de Europa y si cae bajo la hegemonía rusa, lo mismo puede suceder con otros países, como Polonia y Rumanía.

«La reacción de la Unión Europea luego que Irán le vendiera a Rusia drones que fueron utilizados para atacar varias áreas en Ucrania fue imponer nuevas sanciones a la República Islámica de Irán. Pero estas sanciones no tendrán mucho impacto, simplemente porque las relaciones entre Rusia y la República Islámica, representada por el CGRI, son mucho más profundas de lo que Occidente cree…

“Occidente no debería sorprenderse de que Rusia esté utilizando drones iraníes en la guerra en Ucrania, ya que las relaciones entre Teherán y Moscú parecen ser orgánicas, al igual que las relaciones que Assad y su régimen mantienen con el CGRI y sus agentes-estado.

“La guerra en Ucrania ha cambiado el mundo. Pero lo que no ha cambiado es el enfoque ingenuo de Occidente hacia Irán y hacia individuos como Vladimir Putin, quien está dispuesto a destruir toda Europa para que los estadounidenses lo reconozcan como el líder de una superpotencia ya desaparecida, es decir, la Unión Soviética. Es triste que Occidente nunca se diera cuenta de las implicaciones prácticas de la conexión ruso-iraní. La República Islámica se ha unido a la guerra contra el pueblo ucraniano y el CGRI está entrenando al ejército ruso en utilizar drones que no distinguen entre objetivos civiles y militares en Ucrania.

“Vemos ahora extrañas apuestas y evaluaciones erróneas por parte de Occidente. Occidente – Europa y los Estados Unidos – están pagando caro por sus apuestas y evaluaciones, es decir, su suposición de que sería posible separar a Rusia de Irán. ¡Estas erradas evaluaciones no consideraron la importancia de permitir que Rusia e Irán pulvericen a un pueblo como el sirio sin ser castigados por ello!»[3]

[1] English.aawsat.com (Londres), 23 de octubre, 2022.

[2] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 25 de octubre, 2022.

[3] Al-Arab (Londres), 24 de octubre, 2022.

The post Prensa saudita y emiratí: El hipócrita Occidente se indigna cuando drones iraníes son desplegados en Ucrania, pero los ignora en el Medio Oriente first appeared on MEMRI Español.