En la ceremonia de apertura de la Reunión Anual 2021 de la Sociedad China Americana y el Simposio «América y el mundo durante la pandemia», llevado a cabo del 24 al 25 de abril, 2021 en Guangzhou, China, el renombrado académico chino Huang Renwei, vicepresidente de la Sociedad China de Relaciones Internacionales y distinguido profesor de la Universidad de Fudan pronunció un discurso. En este, Renwei discutió la manera de caracterizar el «deterioro de la hegemonía estadounidense» y los cambios fundamentales que este «deterioro» ha provocado en las relaciones entre China y los Estados Unidos.

Al explicar que el deterioro de la hegemonía estadounidense y el deterioro de Estados Unidos son dos conceptos separados, Huang evaluó que el deterioro de la hegemonía ha sido «obvio» desde la era Obama, «después de la crisis financiera de los años 2008-2011». Este agregó que el temor de Washington respecto a este deterioro se combina con «preocupación y ansiedad» por el «ascenso de China».

Según Huang, el mayor desafío al que se enfrenta China es que se ha convertido en el rival estratégico número uno de los Estados Unidos y que «cuando este tipo de competencia alcanza extremos, conducirá a la amenaza de una nueva guerra fría o a una guerra en caliente».

Huang también declaró que en el caso de un deterioro estadounidense, China tendrá oportunidades en los campos de la gobernabilidad global, en la economía, moneda digital y tecnología señalando lo siguiente: «Existe una reorganización de la cadena tecnológica, la cadena industrial, la cadena de suministros y la cadena del capital. La pandemia del Covid-19 ha acelerado enormemente la reorganización. Originalmente, a China le preocupaba que estas cadenas fueran retiradas de China y regresaran a los Estados Unidos. Pero estas no podían salir de China o regresar a los Estados Unidos. Estas cadenas van en dirección a China. El flujo y la dirección del capital mundial está cambiando”. Huang agregó también que las oportunidades y las crisis en China coexisten.

A continuación se muestra el discurso de Huang en la ceremonia:[1]

‘Estados Unidos ha estado preocupado por su deterioro desde la época de la administración Obama’

«En mi opinión, si los Estados Unidos está en condición de deterioro o no es un tema controvertido. El tema central que se discute aquí es el deterioro de la hegemonía estadounidense. El deterioro de la hegemonía estadounidense y el deterioro de los Estados Unidos son dos conceptos separados. Mucha gente confunde estos dos conceptos. Creen que Estados Unidos no se ha deteriorado o que la hegemonía estadounidense no ha disminuido. Permítanme primero definir la diferencia entre el deterioro de la hegemonía estadounidense y el deterioro de los Estados Unidos.

«La hegemonía, según la definición estadounidense, es el ejercicio de una determinada función de gobierno mundial dominante. Cualquiera que sea el país que desempeñe el papel de gobierno mundial dominante en un mundo anárquico, dicho país logra total hegemonía. Si seguimos esta lógica, la hegemonía de la que hablamos es totalmente negativa. En términos de hegemonía central, tal concepto significa que Estados Unidos puede dominar la temática mundial, controlar el sistema internacional e intervenir con fuerza en otros países y regiones. Y ocupa una posición de liderazgo en tecnología, economía y finanzas. Este posee la capacidad de moldear valores, sistemas y a la opinión pública internacional. Todo esto suma el contenido definitorio de la palabra hegemonía.

«La hegemonía no solo está relacionada con el poder nacional general de un país, sino que también es diferente. El poder nacional integral es un concepto relativamente central. Primero es el PIB total, luego viene la cantidad total de ciencia y de tecnología avanzada, la cantidad total de poderío militar, la población, el tamaño geográfico y el poder blando. Existen muchas connotaciones de poder blando, que incluyen la educación, cultura, cine y televisión, deportes, etc. El multiplicador de estas adiciones es la fuerza nacional integral. El poder nacional integral y la hegemonía están relacionados. Pero sus connotaciones no son exactamente las mismas. El PIB puede estar aumentando durante el deterioro de la hegemonía. La fuerza militar puede ser mayor durante el deterioro de la hegemonía. Mucha gente dice que «la hegemonía estadounidense no se ha deteriorado». Utilizan el concepto de poder nacional integral para definir el concepto de hegemonía. Estos dos conceptos se confundieron.

«Estos ejemplos no carecen de precedentes en la historia del mundo. Aquellos que estudian la historia del mundo pueden estar de acuerdo con el ejemplo de las Islas Británicas. Gran Bretaña es mucho más poderosa que antes. Su sistema colonial, sin embargo, se ha derrumbado por completo. No habrá hegemonía británica. ¿Significa que Gran Bretaña ha disminuido o que la hegemonía británica ha disminuido? Sabemos que la fuerza nacional general del Reino Unido no ha disminuido. El país es pequeño desde el punto de vista geográfico y poblacional. El sol nunca se pone sobre el imperio hegemónico y el país compuesto por las islas británicas son dos conceptos totalmente diferentes. Las islas británicas están en deterioro. Este deterioro ocurrió casi 80 años después de la desintegración del Imperio Británico. Cuando la hegemonía británica se deterioro, ¿se deterioró el Reino Unido? No creo.

«Otro ejemplo es la Unión Soviética. ¿Cuándo comenzó la desintegración de la Unión Soviética? Comenzó con la disolución del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es el núcleo de la hegemonía. Desde que la Unión Soviética se retiró de Berlín, Europa Oriental, etc., ya no podía mantener este tipo de sistema. Más tarde, se produce la desintegración de una y otras partes de la Unión Soviética. La verdadera desintegración fue el Partido Comunista Soviético. La auto-desintegración de los líderes del Partido Comunista Soviético desintegró a la Unión Soviética.

«Si los líderes del Partido Comunista no hubiesen tomado medidas, la fuerza militar y económica de la Unión Soviética pudiera haberse mantenido durante mucho tiempo. No hubiese habido ningún deterioro del propio estado soviético.

«Comparen estos ejemplos con los de Estados Unidos. Estados Unidos es más poderoso, aunque el tiempo que tarda en fortalecerse supera con creces el tiempo que lleva mantener su hegemonía. Este es el primer tema que estamos discutiendo. La hegemonía y el deterioro nacional son dos temas diferentes. Ahora discutiré el deterioro de la hegemonía estadounidense.

«La segunda pregunta es: ¿Cómo perciben los estadounidenses este problema? Los estadounidenses confunden el deterioro de los Estados Unidos con el deterioro de la hegemonía estadounidense. Cuando los estadounidenses dicen que Estados Unidos se está deteriorando, en realidad lo que quieren decir es que la hegemonía estadounidense está en deterioro, o que Estados Unidos no está en deterioro. Confunden la hegemonía de Estados Unidos con el que Estados Unidos no se está deteriorando. Observen con cuidado: Estados Unidos ha estado preocupado por su deterioro desde la época de la administración Obama. En la época de la administración Trump, esta preocupación se manifestó en el abandono total de la responsabilidad de Estados Unidos por los temas mundiales, el liderazgo mundial y el liderazgo internacional. Trump manifestó las características de renunciar al liderazgo mundial de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales. A esto lo llamamos unilateralismo. Trump reconoció que la hegemonía estadounidense es difícil de mantener. Más tarde, utilizó la ofensiva como defensa y tomó muchas acciones para reprimir a varios países. Este utilizó estas tácticas para retirarse de las posiciones de liderazgo en esos países. Luego que Trump hizo demasiado, el ‘estado a la sombra’ dentro del propio centro de los Estados Unidos no pudo aceptarlo ni tolerarlo. Cuando la administración Biden retorne a los Estados Unidos a una posición de liderazgo mundial, este no volverá a la forma de hegemonía establecida bajo las administraciones Bush y Clinton.

«El deterioro ha sido obvio desde la era Obama. La hegemonía de Estados Unidos se deterioró luego de la crisis financiera de los años 2008-2011. Esta continuó cuesta abajo después de la pandemia del Covid-19. Hubo tres etapas de declive con períodos de tiempo distintivos: 1. El 11-S en el 2001; 2. La crisis financiera internacional en el año 2010; y 3. La pandemia del Covid-19 de los años 2020-2021. Los responsables de tomar las decisiones en los Estados Unidos están muy conscientes de que la hegemonía está en un constante deterioro. Ellos enfatizan en público de que no nos deterioraremos; no declinaremos; no renunciaremos a la posición número uno. Estas palabras son precisamente la expresión de su deterioro. Estos no dijeron nada parecido a esto cuando no estaban en deterioro. Estas declaraciones aparecieron cuando el problema realmente apareció.

‘China se ha convertido en el primer competidor estratégico de Estados Unidos’

«El miedo al deterioro de la hegemonía estadounidense se combina con la preocupación y la ansiedad al ascenso de China. Estados Unidos está preocupado por perder su propia hegemonía y por el surgimiento de otra potencia hegemónica, China. China ocupa ahora el segundo lugar en el mundo. Estados Unidos insiste en que China quiere ser el primero. No importa lo bien que lo explique China, Estados Unidos no escuchará. Esta da demasiadas excusas y afirma que desea ser el número uno. A los Estados Unidos le preocupa perder su estatus de primer lugar y que China se convierta en el país número uno del mundo. La combinación de dos preocupaciones tiene un impacto directo en el deterioro de la hegemonía estadounidense frente a China.

«Esto ha dado como resultado un ajuste importante y fundamental en la estrategia de los Estados Unidos. El ajuste es revertir el deterioro de la hegemonía estadounidense y aminorar o incluso frustrar que China se convierta en el país número uno del mundo. La combinación de estos dos conceptos muestra los cambios estratégicos de Estados Unidos desde que Trump llegó al poder en el año 2016 hasta que Biden asumió el cargo en el 2021. Es decir, el cómo prevenir el deterioro de la hegemonía estadounidense. Nosotros hemos simplificado los temas complejos. Muchos de nosotros discutimos sobre si Estados Unidos se ha deteriorado o no. Observen el cómo ha cambiado la estrategia. La respuesta es clara.

«Las implicaciones de este cambio para China son dobles. Desde la perspectiva de crisis y los desafíos para China, así como también desde la perspectiva de las oportunidades para China, debemos mirar ambos aspectos.

«Primero. El mayor desafío para China y la posible crisis resultante es que China se ha convertido en el competidor estratégico número uno de los Estados Unidos.

«Este hecho ha aparecido continuamente en muchos de los documentos oficiales más importantes de los Estados Unidos. Existen más de una decena de documentos importantes, incluyendo el Informe de Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017, el Informe General sobre la Estrategia de Estados Unidos a China a finales del año 2020 y el más reciente, la ley del Derecho de la Competencia Estratégica. Estos tres documentos posicionan totalmente la estrategia de Estados Unidos en China. La posición de Estados Unidos puede ser vista como impulsiva o expresada por un pequeño número de personas. Sin embargo, existe un concepto básico de permanencia. China no solo es el competidor estratégico número uno, sino también una gran amenaza estratégica, así como también un país con la mayor competencia sujeta al orden internacional. Estas tres posturas sitúan a China en un rango histórico.

«Bajo este posicionamiento, ya no es sostenible que las relaciones chino-estadounidenses no hayan experimentado cambios cualitativos. Las relaciones sufrirán muchos más cambios cualitativos. China está utilizando la política estadounidense de la visita hecha por Nixon a China en 1972, política estadounidense desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en el año de 1979, o la política estadounidense de la era Deng Xiaoping desde el año 1992. Estas no son suficientes para hacer frente a los cambios en los juicios estratégicos estadounidenses respecto a nosotros. China no se ha preparado ni posicionado para los cambios. Hoy temprano, dijo el profesor Cui que China hablando con los Estados Unidos es como un pollo hablándole a un pato. Ninguno sabe de qué habla el otro. Hablen con los estadounidenses sobre el ascenso pacífico de China y los estadounidenses piensan que están tratando de engañarlos. No lo creen en lo absoluto. Este es el problema mayor.

«Segundo. Otro tema importante es la competencia entre China y los Estados Unidos. La competencia estratégica ha experimentado cambios fundamentales en términos del posicionamiento y la naturaleza de la competencia estratégica. Las características de la competencia estratégica son bastante generales, a largo plazo y en su totalidad. No es solo la costa sureste, sino también todas las costas de China. China firmó un acuerdo de 25 años con Irán. Eso es competencia estratégica. Se trata de política, economía, el ejército, cultura, la sociedad y todos los elementos y áreas imaginables de plena competencia. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, es competencia gubernamental total. Cada departamento en los Estados Unidos debe competir con China. La última es la competencia de sistemas entre China y los Estados Unidos. Esta es la naturaleza de la competencia chino-estadounidense. China está lejos de estar preparada para ello, A China se la agarró desprevenida.

«Existe un tema de competencia y cooperación. Lo que los chinos no tienen claro, los estadounidenses sí tienen claro. La competencia es lo primero. La cooperación viene después. La cooperación está subordinada a la competencia. La cooperación es un medio de competencia. La cooperación para el control del clima es un medio de competencia”. El control climático puede utilizarse para combatir problemas fundamentales, incluyendo las emisiones de carbono de China, el uso de carbón y la cancelación del uso de carbón. La energía de China quedará arruinará si se prohíbe el uso de petróleo y el gas natural. China dejará de importar cantidades de petróleo. China está obligada a ser transparente respecto a las emisiones de carbono. China tiene que informar sobre las emisiones de carbono de todas las provincias del país a los países de todo el mundo. Eso es competencia, ¿no?

«Más importante aún, ha habido muchos nuevos enfoques sobre el tema de la competencia. China está lejos de estar preparada para estos. Por ejemplo, el programa Iniciativa Franja y Ruta. ¿Dónde competían China y los Estados Unidos en el programa Iniciativa Franja y Ruta en el pasado? Ahora se ha convertido en el tema central de la competencia chino-estadounidense.

«Dondequiera que China tenga el programa Iniciativa Franja y Ruta, Estados Unidos debe competir. Donde sea que el programa Iniciativa Franja y la Ruta se desempeñe mejor, o más, la competencia es feroz. Recientemente, Pakistán tuvo un problema. El Corredor China-Pakistán es el ítem insignia del programa Iniciativa Franja y Ruta». Estados Unidos se centra en atacar el corredor China-Pakistán.

«El corredor China-Myanmar es el segundo ítem insignia. Estos dos ítems insignia son corredores que van desde el oeste de China hasta el Océano Índico. Surgió un problema con el corredor China-Myanmar. Estados Unidos está trabajando duro en estos dos corredores: un enfoque aprovecha la lucha interna en Birmania, otro utiliza el terrorismo de Pakistán. Estados Unidos está haciendo que los programas en los dos corredores sean imposibles de continuar.

«La segunda parte de la competencia, que no apareció en el pasado, es el establecimiento de un frente unido anti-China. Este término fue utilizado públicamente en los Estados Unidos hace cinco años. En ese momento, le informé a China que Estados Unidos iba a establecer un frente único anti-China. Esto fue tratado de broma en China. El uso de la palabra en Estados Unidos es una estrategia enorme. Es un término político chino.

‘Estados Unidos intenta hacer que los problemas internos de China fracasen estratégicamente’

«Cualquier país del mundo, incluyendo Rusia, es considerado miembro del frente si tiene algún conflicto con China. Sin lugar a dudas, esto es utilizar el concepto de China para oponerse a la propia China. El frente único anti-China es una creación original. Algunas novedades en los puntos críticos de competencia, no imaginables en el pasado, ahora se han convertido en el mero foco de la competencia. Los puntos críticos incluyen los derechos humanos, Taiwán, el Tíbet, etc.

«La nueva competencia es una gran competencia estratégica. Cuando este tipo de competencia llegue a su extremo, nos conducirá a la amenaza de una nueva guerra fría o a una guerra en caliente.

«Al final, la competencia entre China y Estados Unidos es la apuesta a la competencia entre las capacidades de gobernabilidad nacional de los dos países. Es necesario resolver sus problemas internos y al mismo tiempo, hacer que los problemas de la otra parte sean irresolubles. Esto significa transformar la competencia externa en una competencia interna. Es un problema muy desafiante. Estados Unidos está consciente de sus propios problemas. La forma sobre el cómo intenta Estados Unidos convertir los problemas internos de China en su fracaso estratégico. El tema fundamental de la hegemonía estadounidense ha cambiado. Esto provocará una forma de competencia totalmente nueva en las relaciones China-Estados Unidos. La nueva forma debe ser estudiada a fondo.

«Si Estados Unidos se deteriora, ¿dónde están las oportunidades para China? Primero: el sistema internacional y la gobernabilidad global sufrirán cambios profundos. Estados Unidos no podrá asumir una obligación global tan grande. Abandonará muchos campos. Habrá nuevas gobernaciones a nivel global y nuevos temas internacionales. Estados Unidos comenzará en la misma línea de partida que China. Estas nuevas áreas de gobernabilidad global, combinadas con el abandono de áreas de gobernabilidad global por los Estados Unidos, son oportunidades reales para China.

Segundo: la reorganización de la economía global. Aunque la economía de Estados Unidos sigue siendo la mayor del mundo, su proporción caerá. La proporción china se incrementará. El tiempo que llevará ponerse al día con el PIB total de Estados Unidos es más corto de lo que todos desean. Si la pandemia de Covid-19 continúa desarrollándose, China puede alcanzar el PIB total de los Estados Unidos en unos cinco años.

«Si se le agrega el factor tipo de cambio, se acelerará. Agregando el factor tipo de cambio, China se acelerará aún más rápido e impulsará una proporción incremental a la economía mundial. En la actualidad, el 25% del crecimiento mundial proviene de China. Si el total del PIB alcanza el mismo nivel que el de los Estados Unidos, el 40% de la producción económica total del mundo provendrá de China. Esta es nuestra mayor carta de triunfo. La cantidad total y la tasa de aumento determinan que muchos países no están dispuestos a ser enemigos de China. No están dispuestos a tener un enfrentamiento con China. Al contrario, si Estados Unidos quiere movilizar a tantos países para que participen en un frente único anti-China, no podrá hacerlo. China no puede dejar que se le escape esta oportunidad, ni tampoco debemos subestimarlo.

«Tercero: el dólar estadounidense. No existen dudas sobre la condición del dólar estadounidense como moneda mundial. El estatus del dólar estadounidense como moneda mundial está decayendo. Puede que incluso se presente una crisis monetaria. China debe prepararse para esto. Una vez que esto suceda, también será una crisis para China, que posee enormes activos en dólares. Esta sería una oportunidad para instigar la reorganización del sistema monetario mundial, incluyendo las monedas digitales. Los programas en moneda digital de China son los más completos. Estados Unidos está muy por detrás de China en lo que respecta a moneda digital.

«Por último, tenemos la reorganización de la cadena de tecnología, la cadena industrial, la cadena de suministro y la cadena del capital. La pandemia de COVID-19 ha acelerado enormemente la reorganización. Al principio, a China le preocupaba que estas cadenas se retiraran de China y regresaran a los Estados Unidos. No pudieron salir de China ni regresar a los Estados Unidos. Estas cadenas se dirigen hacia China, El flujo y la dirección del capital mundial está cambiando.

«Lo que expliqué hoy fue el cómo caracterizar el deterioro de la hegemonía estadounidense y qué tipo de cambios fundamentales ha provocado este deterioro en las relaciones entre China y los Estados Unidos. China y Estados Unidos han experimentado cambios tremendos en la naturaleza y en el enfoque de la competencia. Las oportunidades y las diferentes crisis en China coexisten.

«Gracias».

[1] Mp.weixin.qq.com/s/eyi_GGwXd4IYn9cm_repSA

