Nicholas Winton: El empresario que salvó a niños judíos

Nicholas Winton, un corredor de bolsa londinense conocido como Nicky Winton, se convirtió en un héroe durante la Segunda Guerra Mundial al rescatar a cientos de niños, en su mayoría judíos, de las garras del nazismo en Checoslovaquia. En una carrera contra el tiempo, mientras los alemanes se preparaban para cerrar las fronteras, Winton logró evacuar a 669 niños judíos, llevándolos a hogares seguros en Inglaterra.

En 1938, cuando las tropas de Adolf Hitler empezaron a ocupar la región de los Sudetes, miles de familias judías huyeron hacia Praga, buscando desesperadamente una oportunidad para sobrevivir. En este contexto, el plan de Winton ofreció una esperanza crucial para muchas de estas familias.

La historia de Nicholas Winton ha sido comparada con la de Oskar Schindler, el alemán que salvó a más de 1,200 judíos empleándolos en sus fábricas durante la guerra. Sin embargo, a diferencia de Schindler, las acciones de Winton permanecieron en el olvido durante más de 50 años, hasta que en 1988 su esposa, Grete, reveló las listas de los niños rescatados, sacando a la luz su valentía y dedicación.

Esta inspiradora historia ha sido llevada a la pantalla grande en la película One Life, dirigida por James Hawes y protagonizada por Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter y Jonathan Pryce. Basada en el libro If It ‘s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton de Barbara Winton, la película narra el viaje de Winton a Praga en el invierno de 1938, cuando canceló un viaje de esquí para idear y ejecutar su audaz plan de rescate. Aunque ocho trenes lograron evacuar a cientos de niños, el noveno tren no pudo partir a tiempo antes de la invasión nazi.

One Life se estrenó en México el 14 de marzo de 2023. En España, la película se estrenó en 2023 bajo el título Los niños de Winton. La película muestra no solo el coraje de Winton, sino también su modestia. Durante décadas, Winton no buscó reconocimiento ni gloria, y su dolor por los niños que no pudo salvar lo acompañó siempre. Su legado de salvación y esperanza sigue vivo, recordándonos que, como dice el proverbio judío, “quien salva a un niño, salva al mundo entero”.

