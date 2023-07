Palabras en Cascada || La poesía, los sueños y los concursos

Estos días he estado recibiendo buenas noticias de concursos internacionales de poesía en los que he participado recientemente. Y si bien no logré los primeros lugares, en ambos certámenes pude posicionarme en el top seis de los finalistas escogidos por prestigiosos y preparados jurados calificadores.

Uno de ellos fue organizado desde Venezuela (y contó con más de 500 participaciones latinoamericanos); y el otro fue organizado desde España (con más de 300 participaciones de España, Portugal y América Latina), lo que es todo un logro para sus organizadores al tratarse de un concurso bianual para poemarios que contaran con un mínimo de quinientos versos.

En ambos concursos fui la representante de Venezuela que más lejos llegó en la calificación final, pues los primeros puestos quedaron ocupados por poetas procedentes de América del Sur (más específicamente: Uruguay, Chile y Argentina). Lo cual no es de extrañar, pues en estos países hay un apoyo más evidente de la sociedad y del Estado al desarrollo de la cultura, de la literatura y de la poesía.

Eso me lleva a preguntarme por qué me ha interesado tanto participar en concursos internacionales, específicamente relacionados con el área literaria. Me miro en el espejo y me pregunto si será un asunto de ego, y para ser sincera conmigo misma, la respuesta me indica que no tiene mucho que ver con el ego.

Entonces ¿de qué se trata?, ¿será acaso la adrenalina que despierta cualquier competencia en la que tengo oportunidad de resaltar?, ¿la posibilidad de medir mi talento con otras personas que no conozco y no me conocen?… Tal vez hay un poco de eso… pero sigue sin ser la respuesta que más me satisface… así que sigo viajando dentro de mí para llegar a algo más profundo y sincero…

Luego de meditar mucho sobre el asunto, la mirada en el espejo me devuelve la respuesta más certera, la competencia no es con los demás, la competencia es conmigo misma. Es una especie de pasión que arde en mi interior y que me lleva a querer llegar un poco más lejos, un poco más dentro y también un poco más alto…

Se trata de una necesidad imperiosa de mejorar, de superarme, de demostrarme a mí misma mi propia valía; pues, muy en el fondo, sigo siendo una tímida e insegura niña que nunca se sintió completamente aceptada ni valorada por su entorno más cercano… y que se obligó a darse la aprobación, aceptación y respeto que no encontraba en la “mirada del otro”. Una niña que aprendió a construirse y reconstruirse sobre una alma lastimada y dolorida. Una niña que tuvo que llenar sus grietas con poesía; pues, de lo contrario, habría terminado por desmoronarse y deshacerse.

Y así, desde pequeña, la poesía comenzó a salvarme, me permitió seguir creyendo y creando, me permitió edificarme como ser humano. Llenó mis vacíos y mi soledad existencial con palabras sublimes, etéreas y preciosas… Me aportó la fortaleza que me transmitieron poetas que nunca llegué a conocer, pero cuyas palabras me acompañaban, me curaban y me animaban a seguir buscando dentro de mí el increíble manantial de esperanza, fe y valentía que significaba para mi alma la palabra poética.

Entonces, además de competir conmigo misma para ser cada vez un mejor ser humano, una mejor escritora y, por lo tanto, una mejor poeta… La participación en estos concursos es una increíble motivación para seguir buscando dentro de mí los caminos más certeros, adecuados y directos que me permitan seguir bebiendo del manantial de la poesía. Y poder beber de ese manantial significa todo para mí: me hace sentir viva, me hace seguir apostando por la vida, me hace seguir creyendo en mí misma y en los demás.

Para mí la poesía es sinónimo de vida y cualquier estímulo o aliciente que me permita seguir en contacto con ella, (con la que leo, con la que siento, con la que creo) es más que suficiente para zambullirme dentro de esos caminos que me conducirán nuevamente al encuentro de la Verdad y la Belleza, los dos valores más certeros que residen en la más genuina y auténtica palabra poética.

Entonces, veo a los concursos como una invitación a seguir creando poesía, a seguir escribiendo buena y verdadera poesía o, al menos, una poesía que me satisfaga, que me llene, que me retrate y me desconcierte a mí… Pues, aunque al final sean otros los que me lean, evalúen y me califiquen… la verdad, es que yo escribo para mí. Soy mi primera lectora, la más exigente y la más crítica. Soy mi primer jurado, el más severo y el más riguroso.

Entonces, si logro satisfacer mis propios y particulares criterios evaluativos, estoy preparada para enfrentar el juicio de los demás. Mis poemas podrán ser entonces los embajadores que representarán mi voz poética ante los jurados de los concursos en los que participo, y sólo si yo creo en ellos, podré aspirar a que otras personas puedan creer en ellos y evaluarlos de manera positiva…

Como expresé antes, en el terreno de la literatura, y de la poesía en particular; la competencia es conmigo misma. Y mi barra está cada vez más alta… tan alta como el vuelo en el que me llevan las alas de la poesía en que creo, y de la poesía que cree en mí. Tan alta como mis sueños y mis deseos. Ya lo he expresado antes: yo tengo sueños grandes y por ellos apuesto…