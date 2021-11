Respuesta:

Dice la Guemará: “Que la persona rece y pida que no se enferme, ya que si no rezó y se enfermó, le descuentan méritos para que se cure”.

Vamos a explicar:

1. Hashem creó el mundo de tal manera que no es posible recibir nada si no fuera por la Tefilá. Cuando la persona recibe algo sin Tefilá lo está recibiendo de una manera de regalo y no porque se lo merece.

2. Cuando alguien reza y es contestado en esa Tefilá debe estar seguro que eso que recibió será para su bien, ya que se lo ganó por medio de su Tefilá. Pero si recibió algo sin haber rezado, es posible que eso no fuera para su bien.

3. Cuando la persona reza por algo y lo recibe no le descuentan de sus méritos, ya que lo consiguió como consecuencia y no como regalo.