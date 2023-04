Señales Financieras: Primer cuatrimestre sin vuelcos financieros

GPS FINANCIERO. El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV abrió la semana en 54,460, cierra el viernes 54,175. Casi sin cambios. Los cetes de 28 días 11.30%, el dólar se compra con menos de 18.90 en tanto los Cetes de 28 días pagan 11.30%. El euro cotiza 19.76 y el petróleo WTI 68.49 Esperamos ver el índice, ¿para dónde va? La tasa de los Cetes, ¿subirá? El superpeso ¿aguantará?

CRASH. Veo un artículo de El Economista en que hace notar lo difícil que es el lenguaje burocrático, se refiere al lenguaje público que usan en España. Igual se puede decir del mexicano, lo mismo que su tramitación en sí: la burocracia fiscal, médica, la emitida por las Alcaldías y gobierno federal (por citar pocos) debiera hacerse un recuento del mismo para evitarlo. Aunque todo parece indicar que es enredado sólo para lograr el “safín safado es perdonado” y/vaguedades para tener mayores alcances al que inicialmente se dirigía. Falta este estudio, ¿quién lo hará? Algunos trámites, sellos, copias, para todo lo señalado: licencias, temas médicos, se adivina que son nada más por pedirlos, aunque uno entienda que al final todo acaba en la basura. Se imaginan las toneladas de fotocopias (p.ej. del INE) que se tiran cada año y los ciudadanos que gastaron sus pesitos, minutos/horas en realizar y entender el trámite.

ROJO. Luis Pazos se pregunta, “¿ayudan a México los enfrentamientos de AMLO con la clase media, el Poder Judicial, el INE, el INAI, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las críticas al vecino del norte” lo mismo hemos dicho en esta columna semana con semana. Esto lo hace en la Mañanera, que por cierto, técnicamente no es un noticiero, pues para efectos legales no se le puede pedir el Derecho de Réplica, como no lo otorga desde hace meses, salvo en contadas ocasiones. Jorge Ramos ha sido un periodista verdadero que ha estado ahí, pero son pocos.

A esta lista le agregaría los ingenieros, arquitectos, doctores, clase media y media alta, clase alta, universitarios, entre otros que (según ha dicho el presidente) son de pensamiento opositor. Pero qué necesidad. El sacerdote Solalinde dice que hasta “le ha visto rasgos de santidad” ¿los santos confrontan a su grey?

ZONA DE CURVAS. Para nadie es un secreto que los migrantes representan un negocio multimillonario, no he visto que se hagan señalamientos del delito al que se invitaba a participar a todos los trabajadores de esos lugares ya que violaban los derechos humanos, además de otros hechos que pudieran ser constitutivos de delitos: y han salido a la luz, como venderles cigarros, comida, rentarles colchones, frazadas… tratarlos mal. Eso lo aceptaban también los jefes y los jefes de los jefes.

No se ha visto afectado el ambiente bursátil con las decisiones de la Suprema Corte de la Nación, en los 90s hubo de todo (renuncia de Carpizo, balazos contra los políticos) y hubo repercusión en los mercados financieros. Hoy hemos podido ver que la Suprema Corte acota las decisiones del Presidente, de la ministra supuestamente plagiaria que se ve apoyada por un juez que limita a la UNAM para que ya decida sobre el caso.

ZONA DE NIEBLA. Algo que podría afectar a las empresas es la modificación a la jornada laboral: la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece una máxima de 48 horas semanales y 8 horas diarias durante 6 días consecutivos. Mancera el exjefe de Gobierno de la ciudad de México, plantea reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Porque el horario prolongado ha provocado ya “745 mil defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, cifra 29% superior a la del año 2000”. Hay que analizar con detalle este punto de vista, pues al acortar la jornada laboral se podría achicar también el salario, para crear nuevas plazas para realizar el trabajo. Las horas innecesarias de la jornada, de chismorreo, de estar frente a la pantalla sin hacer trabajo verdadero, café, galletas y torta se deben evitar. Pero a cambio hay que pensar en que el traslado a la chamba pudiera ser parte del mismo horario, en las grandes ciudades es inhumano pensar que lleva una, dos y hasta tres horas moverse al trabajo y regresar a casa. Como los trabajadores que se transportaban por medio de la línea 12 del metro en la Cd. De México al estar fuera de servicio.

ÁMBAR. Son 12 plantas de ciclo combinado y una de energía eólica por un monto de 6 mil millones de dólares las compradas a Iberdrola, por el Gobierno Federal. Esto será a través de un sistema de inversión nacional con participación mayoritaria del Fonadin, administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca. Si llegara a fondear esta deuda por medio de Cetes o cualquier título de deuda gubernamental, se tendría que hacer el registro correspondiente de pasivo gubernamental. A los que han dicho que son activos ya muy depreciados, pues muy fácil que pidan avalúo de los mismos, para saber cuántos años de funcionamiento les quedan.

“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas” Rene Descartes, filósofo, matemático y físico francés.

Por favor, ¡sea muy feliz!