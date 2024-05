“Who by Fire”. Leonard Cohen y su renacimiento tras la Guerra de Yom Kipur

En octubre de 1973, el poeta y cantante Leonard Cohen, de treinta y nueve años, famoso, infeliz y en pleno bloqueo creativo, viajó desde su hogar en la isla griega de Hydra al caos y la masacre del desierto del Sinaí cuando Egipto atacó a Israel en el festivo judío de Yom Kipur. Moviéndose por el frente con una guitarra y un grupo de músicos locales, Cohen conoció a cientos de jóvenes soldados, hombres y mujeres en el peor momento de sus vidas. Aquellos que sobrevivieron nunca olvidaron la experiencia. La guerra transformó a Cohen. Había anunciado que abandonaría su carrera musical, pero en cambio regresó a Hydra y a su familia, tuvo un segundo hijo y lanzó uno de los mejores álbumes de su carrera. En Who by Fire, el periodista Matti Friedman nos ofrece un relato fascinante de esas semanas en el Sinaí, basándose en la escritura de un manuscrito inacabado del cantante y curiosas fotografías y reportajes originales para crear una representación caleidoscópica de un momento angustiante y formativo tanto para un joven país en guerra como para un cantante en una encrucijada. Ha sido seleccionado por Vanity Fair como uno de los mejores libros de 2022.

Who by Fire es la increíble resurrección de un momento en la vida de Leonard Cohen y la historia de Israel. Es la historia de un joven artista en crisis y un joven país en guerra, y la poderosa resonancia del acorde que los conecta. Un libro hermoso y conmovedor.

Nicole Krauss

Un libro fascinante.

Times Literary Supplement (Reino Unido)

En Who by Fire, el periodista Matti Friedman nos ofrece un relato fascinante de esas semanas en el Sinai, basandose en la escritura de un manuscrito inacabado del cantante y curiosas fotografias y reportajes originales para crear una representacion caleidoscopica de un momento angustiante y formativo tanto para un joven pals en guerra como para un cantante en una encrucijada.

Sobre el escritor:

Matti Friedman, periodista y escritor canadiense-israeli. En 1995 emigra a Israel. Sirvio en las Fuerzas de Defensa de Israel y en la Brigada Nahal. Durante el conflicto del Sur del Libano, fue desplegado en la zona de seguridad israeli de esta contienda, pasando gran parte de su servicio en una posicion israeli Ilamada Outpost Pumpkin, nombre que inspiro el libro que escribiria mas tarde sobre sus experiencias en esta guerra. Al acabar su servicio militar, estudio en la Universidad Hebrea de Jerusalen.

Es autor de varias obras de no ficcion; su libro “Spies of No Country: Secret Lives at the Birth of Israel” (2019) obtuvo el Premio Natan y el premio literario Canadian Jewish Book Awards. “Pumpkinflowers: An Israeli Soldier’s Story” (2016) fue seleccionado como uno de los libros relevantes por el New York Times y uno de los 10 mejores libros del afio de Amazon; “The Aleppo Codex: A True Story of Obsession, Faith and the Pursuit of an Ancient Bible” (2012) ha sido traducido a siete idiomas.