Diario Judío México - El 21 de abril será el día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo. Cuando suene la alarma en el aire de todo Israel todas las personas, donde quiera que estén, quedarán detenidas en el tiempo, con la cabeza baja y los ojos anegados, sin moverse, sin hacer ruido, firmes al lado de sus vehículos frenados en cualquier parte hasta que la sirena calla y todos volverán a su quehacer en el mundo y se oirá el eco de la vida en las calles, en los hogares, en todas partes.

El poema de Hermann Broch, “Voces” atesora los recuerdos en la traducción de María Ángeles Grau. Dice, en dos de sus párrafos:

Descúbrete y piensa en las victimas.

Pues solo el que siente la soga al cuello

se da cuenta de la brizna de hierba

que se agita en el viento

entre los adoquines que hay bajo el cadalso

¡Oh, aquellos que disfrutan con el derramamiento de Sangre!

Lo demoniaco es ciego,

lo prohibido es ciego

los espectros son ciegos.

están ciegos ante lo que germina

porque ellos carecen de crecimiento.

Y, sin embargo, cada uno de ellos

fue niño alguna vez

no alabes ni premies nunca más a la muerte.

no premies la muerte que los hombres se infligen unos a

a otros.

no alabes lo indigno.

Ten, en cambio, valor para decir mierda cuando alguien

excite a los hombres a matar a su prójimo.

En verdad que el asesina sin dogmas

es el mejor de los hombres:

oh llamada humillante y envilecedora,

Llamada al verdugo, la llamada de miedo más secreto,

¡Llamada de todos los dogmas que carecen de fundamento!

¡Hombre, descúbrete y piensa en las victimas!

* * *

No podemos medir el ser que hemos perdido:

yo era uno en mi cuna

y seré uno a la hora de mi muerte,

aunque quizá deberé aguardar

tras los alambres de púas,

a que me conduzcan

al lugar del suplicio

Pues nuestras almas

aunque adheridas a la nada

y sin saber hacia donde

han de dirigir las plegarias

susurran delirantes en piadosa soledad,

como si en la nada

se ocultará callado el Ser.

¡Oh, haced que yo nunca olvide!

Por eso tú, que aun vives,

debes descubrirte y pensar en las victimas,

sin olvidarte de aquellos que lo serán en el futuro.

La carnicería humana no ha terminado aún:

¡Sean malditos los campos de concentración!

¡De todo el orbe terrestre!

Se multiplican sea cual sea su nombre.

El prado y el bosque llegan hasta las alambradas,

y en los hogares de los verdugos cantan los canarios.

Un cielo de sangre cubre las cuatro estaciones del ano

y el arco iris no tiene color de esperanza,

el cosmos se ríe de las incompatibilidades

y pregunta al hombre:

¿soportarás todo eso mucho tiempo?

¿que ves?, ¿qué te parece falso?

El que va a morir lo ve:

ya nada le amarga

y el tiro en la nuca es auténtico.

Descúbrete y piensa en las victimas.

Hermann Broch dejó su huella en la historia del hombre y del arte. Nació en Viena el 1 de noviembre de 1886. Murió el 30 de mayo de1951 y proceso todo lo que vivió intensamente: la historia, el dolor profundo y la crueldad ilimitada de su tiempo.

Fue universitario, se dedicó a la literatura, la filosofía, las matemáticas y la psicología. Encarna con honor al hombre de su siglo, escribió poesía –porque “es la tierra de Promisión de la despedida, ¡oh presentimiento de profundos abismos!”-, ensayos, novelas multidimensionales de la experiencia humana con técnicas innovadoras que le dieron reconocimiento mundial más allá de su tiempo limitado. Tiene el sentido de la posibilidad al grado supremo del hombre sensible, como escribe Hanna Arendt, Broch, hijo del pueblo judío, vive, sufre y trata de comprender, superar la paradoja de ser pensador y poeta. Recurre a las ciencias para transformar lo real, lo que solo la poesía puede dar y dudara de la poesía porque no es capaz de superar las improbabilidades de la ciencia.

Broch sufrió persecuciones, fue apresado por los nazis. Esfuerzos internacionales de amigos y artistas como James Joyce, lograron que fuera liberado, se refugió en Londres y emigro a Estados Unidos.

En 1931 se publicó su trilogía Los Sonambulos, cuyo tema es la desintegración social de Europa desde 1888 a 1918. Esa obra fue la victoria del realismo sobre el romanticismo y la anarquía. Broch quedo establecido como uno de los grandes innovadores y se eleva para fundamentar una avenida a los atormentados por la pérdida de fe, de moral, de razón.

Vive la agonía del exilio, la certidumbre de que este mundo no es para el hombre, sino para quien derrama la sangre del hombre y su voz se moverá entre el silencio y la verdad para llegar al lugar donde decir yo es decir nadie y es decir todos.

En la tercera parte de la trilogía – Los Inocentes- esta su poema Voces. Es el retorno de Broch a la poesía porque si la obra de arte es “el destello del absoluto que arde y se renueva en el hombre.” La voz del poeta es indispensable.

Voces es lo que Hermann Broch escucha en el murmullo del tiempo, su entendimiento de los hechos y su desempeño ante la incapacidad del poema para detener la mano del asesino, pero, al mismo tiempo, es la voz de quien, desarmado, aun desea hacer que la creación se cumpla en nosotros.

En 1951 Broch fue propuesto para el premio Nobel de Literatura, pero murió en New Haven antes de la premiación, el premio Nobel no se otorga post mortem.