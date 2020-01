Diario Judío México - El primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió a la muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant, y dijo: “Me entristeció escuchar la tragedia en los Estados Unidos, un día triste para todos los amantes del deporte en el mundo. Kobe Bryant, uno de los más grandes de La historia del baloncesto, murió hoy en un accidente de helicóptero en Calabasas en California. Le sobreviven su esposa, cuatro hijos y millones de fanáticos del baloncesto en todo el mundo. No será olvidado. Que descanse en paz “.

La leyenda de la NBA Kobe Bryant fallece en accidente de helicóptero

La leyenda de la NBA Kobe Bryant ha sido reportado muerto en un accidente de helicóptero en California, según varios informes confirmados. Sólo tenía 41 años.

Bryant era famoso por su increíble carrera en el baloncesto, donde consistentemente se clasificó como uno de los grandes de todos los tiempos, habiendo sido 18 veces estrella de la NBA y ganador de cinco anillos de campeonato de la NBA, además de acumular numerosos logros a lo largo de sus 20 años de carrera, todos los cuales los pasó jugando con los Lakers de Los Ángeles.

Se retiró en 2016 después de una carrera aclamada.

El 26 de enero, Bryant estaba en su helicóptero privado cuando se estrelló en Calabasas, California, con al menos otros tres. No hubo sobrevivientes, confirmó TMZ.

Más tarde se informó que los pasajeros que viajaban con él eran sus tres hijas.

En Twitter, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que cinco personas murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas y que no hubo sobrevivientes, pero no reveló más detalles.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

34.5K

1:25 PM – Jan 26, 2020

Sin embargo, la trágica muerte de Bryant fue confirmada por la ciudad de Calabasas en una declaración publicada en su cuenta oficial de Twitter.

“Con gran tristeza nos enteramos de la muerte de Kobe Bryant y otras cuatro personas en un accidente de helicóptero en Calabasas”, dice la declaración.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.

El departamento del sheriff explicó que los socorristas acudieron a apagar las llamas en el lugar, publicando una foto de un camión de bomberos y el humo que salía de los arbustos en un barranco.

Se sabe que Bryant usaba un helicóptero para viajar desde su estancia en los Lakers, cuando se sabía que viajaba a los juegos en un helicóptero Sikorsky S-76, reportó TMZ.

Miles de personas acudieron a los medios de comunicación social para presentar sus respetos y llorar el fallecimiento de uno de los más grandes jugadores de baloncesto de todos los tiempos.

Al tomar el Twitter a bordo de su vuelo a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu expresó sus condolencias.

הצטערתי לשמוע על הטרגדיה בארה״ב, יום עצוב לכל אוהבי הספורט בעולם.

קובי בריאנט, מגדולי הכדורסלנים בהיסטוריה, נהרג היום בהתרסקות מסוק בקלבסאס שבקליפורניה. הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, ומיליוני חובבי כדורסל בעולם. לא יישכח. מי יתן שינוח על משכבו

“Lamento la tragedia en los Estados Unidos”, dijo, y añadió que era “un día triste para todos los amantes del deporte en el mundo”.

El MK de Likud Miki Zohar también expresó su conmoción, calificando la noticia de “difícil de digerir”.

“Era una verdadera leyenda del baloncesto”, dijo de Bryant. “Vi cientos de sus partidos y le vi batir récords y conducir el mundo del baloncesto que tanto amo”.

“Es un día muy triste para los deportes en general y el baloncesto en particular”.