19 años cambiando la forma de ver el mundo judío en México

Bajo la frase “Bereshit, el reinicio”, el Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM) se reinventa después de dos años que han cambiado la forma en cómo hemos visto cine en la última década.

El Reinicio Bereshit y el Cine

En esta ocasión, la artista visual Sharon Mussaly fue quien realizó a la imagen del póster oficial que dará vida al festival por todo el año en sus diversos formatos de exhibición. Sobre la obra, la artista comenta: “El pasado, presente y futuro definen esta pieza, el tiempo transcurre mientras capítulos, mundos, sueños, proyectos y seres, terminan sus caminos, en su presente que se enlaza a su próximo e inevitable renacer, el futuro, donde ya son más que lo que fueron, más grandes, más llenos, plenos…completos por lo que fueron, vivieron y compartieron, durante el proceso… el tiempo sigue, los pájaros vuelan.”

Inicia el 19º Festival Internacional de Cine Judío en México con nuevas secciones de Cine documental y Largometraje mexicano. Con presencia en más de 12 Sedes, incluyendo Sala de Arte Cinépolis® y Cineteca Nacional. También mantiene formato híbrido para sus secciones nuevas.

Importante aporte de Cinépolis a difundir la cultura judía y el entretenimiento en México

A esta nueva etapa, que corresponde a la edición número 19 del FICJM, se suman dos secciones exclusivamente para la plataforma digital de Cinépolis Klic®; una de cine mexicano que proviene de la primera “Convocatoria de Cine Mexicano” lanzada por el festival, la cual da cabida a nuevos cineastas con temas diversos, no necesariamente relacionados con la cultura judía. La segunda sección es de cine documental y contadas proyecciones presenciales, permaneciendo por más tiempo en la plataforma.

En esta ocasión, el FICJM aprovecha su nueva etapa para instaurar un espacio para el reconocimiento al trabajo fílmico de cineastas, productores, músicos y otros actores importantes de la industria y de la comunidad judía. Los homenajeados son los cineastas mexicanos Arturo Ripstein y Michel Franco, quienes han representado a nuestro país en Cannes, Venecia, entre otros festivales, por su trayectoria e invaluable labor fílmica.

Polémica historia, comedia y más en el Cine Judío México que tiene un formato híbrido y que reconoce y premia al talento mexicano como Arturo Ripstein y Michelle Franco.

Por otro lado, la Selección Oficial del 19º FICJM que se compone de 6 películas con producciones y coproducciones de: Israel, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Noruega; tendrá un espacio de tres semanas en 14 sedes de Salas de Arte Cinépolis®, a partir del 27 de enero al 16 de febrero, además de su programación habitual en la Cineteca Nacional.

La Selección Oficial del 19º Festival Internacional de Cine Judío en México está integrada por filmes que han realizado un breve pero sinuoso recorrido por varios festivales, logrando conquistar a diferentes audiencias, tal es el caso de “La travesía” (The Crossing), que ganó el Young Audience Award de los EFA (European Film Awards). Al mismo tiempo, estos filmes contienen esta narrativa del reinicio o replanteamiento de las cosas, como en el caso de “Se renta” (Sublet) del aclamado Eytan Fox, quien nos plantea una relación improbable en la mente de uno de los personajes, pero que termina por ser el descubrimiento de una nueva forma de ver las cosas. Seis largometrajes de ficción que nos predicen el inicio de algo nuevo; por ejemplo, la forma de relacionarnos como lo plantea Keren Ben Rafael en su más reciente película “El final del amor” (The End of Love). Donde una pareja ve su relación deteriorarse frente a una pantalla.

Reinventándose después de 18 años

En Ciudad de México, la primera semana que comprende del 27 de enero al 2 de febrero, las sedes serán Cineteca Nacional, Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis Magno Centro Interlomas; mientras que en provincia, en Cinépolis Plaza Morelia.

Durante la segunda semana, que va del 3 al 9 de febrero, la Selección Oficial estará en Cinépolis Perisur, Cinépolis Diana, Cinépolis Paseo Interlomas y Cinépolis Plaza Satélite, en CDMX. En las ciudades de Mérida y Guadalajara, el FICJM tendrá presencia en Cinépolis Mérida Altabrisa y en Cinépolis Centro Magno.

Para concluir la tercera semana de Selección Oficial del festival, del 10 al 16 de febrero, en CDMX las sedes serán Cinépolis Interlomas, Cinépolis Universidad y Cinépolis Arcos Bosques VIP. En las ciudades de Cancún y Querétaro, la cita será en Cinépolis Plaza las Américas y en Cinépolis Esfera, respectivamente. En la ciudad de Monterrey, la sede será la Cineteca (CONARTE) de la ciudad.

Como ya es tradición, estará disponible en taquillas un Cinebono con un costo de $159 pesos, por 4 boletos tradicionales o 2 VIP. Para mayor información sobre las funciones y para la compra de boletos, entra a la página de Cinépolis: www.cinepolis.com o en su aplicación web.

En cuanto a los eventos, el formato del Festival seguirá siendo híbrido ya que serán tan solo tres eventos presenciales solo por invitación (sujetos a las medidas sanitarias y de aforo de cada evento); mientras que los formatos virtuales correrán a cargo de las sedes en donde se llevarán a cabo como: La Sinagoga Histórica Sierra 71.

También dentro del Festival habrá un espacio exclusivamente dirigido a cineastas emergentes, profesionales de la industria fílmica y productores, para hacer redes de colaboración, lluvia de ideas y oportunidades de trabajo. Esto como una forma de incentivar la formación de nuevos trabajos que pudieran cristalizar en proyectos de cine nacional e internacional.

La “Sección de Cine Documental” será exclusivamente para Cinépolis Klic® durante todo el año que dura la 19ª edición de FICJM. Los títulos que incluye esta sección son: “Los Sabores de Israel” (In Search Of Israeli Cuisine); “Viaje de Invierno” (Winter Journey) y “Bárbara Rubín y la explosión de la contracultura neoyorquina” (Barbara Rubín and the Exploding NY Underground).

También en la plataforma de Cinépolis Klic® estará la nueva Sección de Cine Mexicano de FICJM, donde se estarán exhibiendo las películas finalistas de esta nueva sección de concurso, la ganadora será premiada al término de las primeras tres semanas que dura la primera etapa del Festival, para luego continuar esta sección con la película ganadora dentro de la plataforma. Para mayor información, visita: www.cinepolisklic.com.

Posterior a las tres semanas de Selección Oficial, realizará la gira del Circuito de Cine Club y Muestra Universitaria (la cual inicia en abril y concluye en diciembre de 2022) y que en 2021 reportó la asistencia de 3 mil espectadores que disfrutaron de funciones gratuitas a través de funciones virtuales y presenciales coordinadas con Museos, Centros Culturales, Bibliotecas y Universidades en más de 25 ciudades de la República Mexicana.

Vivian Silberstein Banderazo Oficial del Festival Internacional de Cine Judío en México

Reflejando Behrsit el reinicio en el Arte y el Cine con la artista SHaron Mussally

Importante: cuidar nuestra salud mental transmitiendo la cultura de México y de la Comunidad judía

Festival Internacional Cine JUDÍO MÉXICO

Será de competencia para lo mejor del cine en México el Festival Internacional Cine JUDÍO MÉXICO

Enfrentando y superando los grandes retos de la pandemia: Festival Internacional Cine Judío México