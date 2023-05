Afrontar nuevos retos, consolidar la relación entre ambas naciones, resolver los obstáculos que se presentan, acercar más los negocios entre Israel y México, objetivos de Sony Chalouh Nuevo presidente de CMI

Afrontar nuevos retos, consolidar la relación entre ambas naciones, resolver los obstáculos que se presentan, acercar más los negocios entre Israel y México son algunos de los puntos tratados durante el evento de la Cámara de Comercio México-Israel de cambio de presidencia en el que se nombró a Sony Chalouh como nuevo presidente.

Durante el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, destacó la importancia de la relación entre México e Israel para el comercio y la industria en ambos países, reafirmando su cariño con la comunidad judía de México, llevando en su corazón al Comité Central

El embajador de Israel se refirió a la gran relación comercial que hay entre ambos países e hizo un llamado a vencer los obstáculos que se presentan en otros ámbitos de esta relación. Agradeció a la cámara de comercio y a los empresarios mexicanos por todo lo que han hecho en favor de esta relación, felicitó a Meny por su labor extraordinaria al frente de la institución.

Meny Samra presidente saliente, y quien realizo una gran labor, habló sobre los grandes logros que se han tenido en la cámara de comercio, acercando a ambos países y consolidando los 70 años de relaciones comerciales y de amistad entre ellos y por supuesto menciono algunas de las grandes opciones que existen para hacer negocio entre personas, empresas y negocios de los 2 países

Durante la toma de posesión, Sony habló sobre sus expectativas para la cámara, buscando reforzar el intercambio comercial, la cultura y los negocios, y fortaleciendo relaciones con diferentes cámaras de comercio y ramas de gobierno.

Así mismo dio la primicia de la idea de llevar a cabo una gran Feria México, Israel

En el evento estuvieron presentes diferentes personalidades y de México a nivel comercial y empresarial como Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Zuñiiga presidente Coparmex, y presidentes y líderes de Concamín, Cámara de Comercio con Arabia Saudita, American Society, diputados, por supuesto los responsables del departamento comercial de la Embajada de Israel, representantes de empresas mexicanas e Israelis

También estuvieron presentes estuvieron Moisés Cohen director de la cámara de comercio México Israel, Fabián Yáñez presidente de Odis Adversa y expresidente de la cámara de comercio, Moisés Zetune expresidente también de la cámara, Max Elman, Elias Massri vicepresidentes de la cámara ,Juan Arca importante miembro de la comisión de energía de nuestro país, Carolina Padrón directora de la cámara, Ethel Fainstein del Hospital Hadassa, Grace Bejar vicepresidenta de la Federación Femenina, Mauricio Lulka Director del Comité Central de la comunidad judía, Larry Rubin presidente del American Society,También vía remota el señor Mayer Zaga, e importantes directivos y empresarios de la comunidad de México de Israel y por supuesto el equipo de trabajo de más ideas e importantes medios de comunicación entre ellos por supuesto diariojudío.com

“Hoy puedo decir con orgullo, hemos concretado nuestra labor con éxito, hemos visto inversiones muy grandes e importantes como Netafin, y si bien de han revisado más de dos mil compañías y nuestro campo está con las relaciones comerciales, se impulsó la relación con los embajadores de Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, todo en bien de Israel y de México”, afirmó

Así mismo menciono la gran cantidad de áreas de oportunidad que existen entre ambos países y lo mucho que uno y otro pueden aportarse mutuamente

Por su parte, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, llamó a superar obstáculos en conjunto. “Ahora que las barreras comerciales se han dejado de lado, tenemos que asegurarnos que ambos países superen obstáculos relacionados con diferencias culturales y conductuales”, dijo.

Por su parte Sony menciono, además de felicitar a Meny por su gestión: “Hoy es mi turno de predecir la presidencia de la Cámara de Comercio México-Israel (…) como empresario mexicano me he enfrentado a una economía variable, a procesos burocráticos complicados, a conflictos laborales y eso me ha ayudado a entender que siempre hay una forma de atender los problemas”, y cito la famosa frase de “la tierra es de quien la trabaja” y este es un terreno fértil para florecer la relación entre ambos países

En resumen, el evento de cambio de presidencia en la Cámara de Comercio México-Israel fue un éxito rotundo, en el que se destacó la importancia de la relación entre ambos países para el comercio y la industria, y se reconoció la labor de Meni Samra al frente de la institución.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se refirió al impulso que el Consejo está dando al Nearshoring y donde es fundamental lo que se puede hacer con Israel y claro está con la comunidad judía de México, que lleva muy cerca en su corazón y de los que saben son factor importante en el desarrollo de nuestro país

La toma de posesión de Sony Chalouh dejó claro que las expectativas para la cámara son altas, y que se busca fortalecer aún más las relaciones comerciales y culturales entre México e Israel.