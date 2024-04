Ana Girault, Miss México 2016, anuncia con alegría su tercer embarazo

Durante este fin de semana, la modelo Ana Girault sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir con alegría el anuncio de su tercer embarazo, mismo que ocurrió mientras se encuentra disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Vail, Colorado, junto a su esposo Omer Cohen y las pequeñas Bar y Mia, sus hijas.

Emocionada por volver a convertirse en mamá, la ganadora del certamen Miss México 2016 publicó un video para presumir su baby bump de 8 semanas, emocionando a sus seguidores por el aumento de integrantes en su bonita familia, cuya rutina usualmente comparte en sus plataformas digitales.

Fue durante la tarde del domingo 7 de abril, mediante un video en su cuenta de Instagram, donde la guapa modelo mexicana y su hija Bar muestran sus outfits elegidos para disfrutar de la nieve. “Outfit check with my baby bump”, se puede leer en su video, mismo que fue acompañado de la canción This is what falling in love feels like.

En la descripción del video que compartió con sus más de 74 mil seguidores, Ana Girault solamente agregó; “Bebé #3 en camino”, además de confirmar que se encuentra en la semana número 8 de su embarazo.

Ximena Navarrete y Andrea Meza son dos de las personalidades que le dieron like al anuncio de la ex reina de belleza Ana Girault. Mientras que la coach fitness Rebeca Sutton comentó; “¡Wow, que súper emoción”, un mensaje que se sumó al del resto de sus seguidores; “La noticia más bonita”, “Nos inspiras a muchas”, “Muchas bendiciones, salud y felicidad”.

Por otro lado, la coach y makeup artista Pam Girault, hermana de Ana, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde la modelo posa sonriente en compañía de su familia y sujetando tiernamente su baby bump. “Oficial, tía de 3 babies. Can’t wait”, escribió junto a la postal para expresar su emoción ante la noticia.

Ana Girault luce su baby bump en vacaciones con su familia / Instagram

La guapa Ana Girault se convirtió en la ganadora del certamen Miss México en 2016, posteriormente siguió desarrollando su pasión en la moda e incursionó como presentadora de televisión. Desde agosto de 2016, la modelo está enamorada del empresario Omer Cohen, originario de Israel y parte de la comunidad judía en México.

Posteriormente, a mediados de 2018, la pareja celebró su amor en dos románticas bodas, la primera de ellas por lo civil en Puebla, mientras que su unión religiosa ocurrió en Israel. Algunas semanas después, los recién casados disfrutaron su luna de miel con recorridos llenos de espiritualidad a través de los distintos templos budistas de Tailandia y Camboya.

Muy enamorados, la modelo y el empresario le dieron la bienvenida en noviembre de 2020 a su primera hija, una pequeña a quien llamaron Bar. Después, en mayo de 2023, la familia recibió a su nueva integrante, otra niña, cuyo nombre es Mia.