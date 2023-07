¿Cuáles fueron las interesantes conclusiones del importante encuentro y debate sobre la vida judía realizado en Cancún México?

Cancún fue arena de debate en torno a la vida judía.

Iniciativa del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial, con participación activa y auspicio del JDC America Latina, la Agencia Judía oficina México, Mosaic United del ministerio de asuntos para la diáspora del Estado de Israel y la Fundacion Metta Saade

Sumario

Líderes y Lideresas de América Latina que marcan, crean, inspiran e innovan caminos, fueron convocados a un encuentro que propició una red excepcional de contactos, con el fin de vincular y crear oportunidades de cooperación que potencien mejores futuros tanto para sus comunidades como para Israel.

Diversificando las formas de liderar

Del 16 al 19 de junio, líderes judíos latinoamericanos se dieron cita en la arena de debate de Cancún, México; para revisar, cuestionar y reflexionar acerca de las convergencias y divergencias que conviven en el mundo judío, con el fin de intercambiar referentes que permitan formular respuestas para enfrentar los nuevos desafíos.

La agenda del JEWISH LEADERSHIP NETWORK (JLN) abrió con palabras de los organizadores: Anabella Jaroslavsky, Directora del Encuentro JLN puntualizando los ejes centrales del Encuentro y a continuación todos los entes que apoyaron la propuesta: Fabiana Itzcovich Directora de Desarrollo Comunitario del JDC América Latina y el Caribe, Meir Holtz CEO de Mosaic United, Roi Melamed Representante de la Agencia Judía en México, Vivian Saade de la Fundación Metta Saade seguido del mensaje de Silvio Joskowicz Director del Departamento de Emprendimientos Sionistas, OSM quien resumió el por qué de la iniciativa “…..asumimos la responsabilidad de escuchar, sensibilizarnos, entender para luego apoyar, respaldar y ofrecer una plataforma a los líderes que salen día a día de sus zonas de confort para hacer algo relevante y significativo por su prójimo. Y si eso no es un valor judío, entonces ¿qué lo es?”

Fundación Metta Saade y JOINT (JDC): filantropía que promueve liderazgo Comprometidos con los cambios que acontecen en el mundo, se hace imperativo conocer los patrones y tendencias que se han venido construyendo en los escenarios comunitarios de la diáspora judía, con el fin de incidir en ellos con conocimiento y propiedad. Es por lo que, de la mano de filántropos comprometidos, se abren estos espacios de encuentro, que promuevan redefinir las identificaciones tradicionales individuales y colectivas que existen en las comunidades judías.

Networking judío para un liderazgo colaborativo

Gracias a la intervención del facilitador del Encuentro Bernardo Blejmar, master coach profesional y consultor del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, 60 líderes judíos provenientes de diferentes latitudes, con costumbres, intereses y edades distintas, lograron conformar rápidamente una comunidad de aprendizaje construida a partir de dinámicas de grupo que permitieron conocerse mutuamente como “sujetos/actores”, un binomio que propició el intercambio cercano durante todo el encuentro.

Retos, hallazgos y desafíos fueron compartidos en formatos novedosos formatos de participación que permitieron abordar temas de interés tales como: nuevos modelos de vida judía, inclusión e integración de la diversidad en nuestras comunidades, escenarios futuros en un mundo cambiante, emigración, sustentabilidad, situación socioeconómica y política de la región, educación judía, valores judíos, responsabilidad y compromiso del liderazgo con Israel y la diáspora. Cada participante plasmó además sus proyectos en posters que se expusieron en “un shuk de ideas”, el cual resultó ser una suerte de galería de acciones inspiradoras con temas sociales, culturales y educativos.

Cambio y continuidad en la vida judía

El encuentro convocó también la búsqueda de nuevas formas de articular la condición individual y grupal judía, abordando temas como el cambio y la continuidad, la diversificación de caminos para articular la identidad judía que coincide con los desafíos, cambios y dilemas del mundo global. Se planteó adaptar dichos cambios a la misma velocidad de la metamorfosis que vive el mundo. ¿Cómo hacerlo?, ¿qué estrategias tenemos a mano para lograrlo? fueron ejes centrales de discusión en este innovador encuentro.

Los cambios se notan más en los jóvenes que ya no buscan sus referentes en la comunidad y/o institucionalidad, sino que prefieren organizarse según sus intereses, con el fin de liderar sus iniciativas. Allí radica la importancia de diferenciar entre un administrador y un líder, pues la oferta de un líder ofrece aquello que el otro ni siquiera sabe o considera que necesita como una forma de leer y/o anticiparse a sus intereses y necesidades. Evaluar los pro y contras de estas prácticas también formaron parte de la agenda.

Es por esto que uno de los ponentes invitados, el Lic. Andrés Spokoiny, presidente y CEO de Jewish Funders Network. describió a las comunidades judías del siglo XXI como “comunidades atravesadas por una crisis de sentido, de pertenencia y de paradigmas organizacionales que son importantes revisar para construir mejores prácticas al momento de crear estrategias y asegurar su sustentabilidad”.

Patrones y tendencias de las comunidades

El liderazgo horizontal como ruta para flexibilizar las estructuras rígidas que existen en algunas comunidades fue la fórmula recomendada para introducir, cambiar y/o suavizar las resistencias. El liderazgo horizontal es la puerta de entrada a la inclusión de la diversidad de personas y proyectos que nacen en los márgenes, precisamente, por la necesidad de crear formas de ser judío que no siempre están contempladas en el establishment comunitario. Lograr integrarlos es parte del rol del líder y allí radica la importancia de revisar fórmulas actualizadas e innovadoras que permitan aprovechar todos los resquicios para introducir los cambios necesarios.

Cancún: arena de intercambio

Las diferentes tonalidades del mar azul de Cancún, fueron el marco perfecto para el disfrute de los participantes. El privilegio de celebrar un kabalat shabat a la orilla del mar, o que judíos provenientes de Israel, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay, México, España e Italia pudieran abrazarse en una havdalá cantando hine ma tov umanaim, pero también acompañar una buena ranchera con mariachis, bailar rikudim en un maratón de más de 12 horas, fue el valor agregado de este encuentro donde hoy todos los líderes saben qué hace cada uno, dónde están y forman parte de una red de apoyo, retroalimentación y colaboración para sumar más y mejor vida judía a las comunidades.

Compromiso con Israel

Seguimos formulando preguntas para profundizar el contacto cercano entre los judíos del mundo latino y el Estado de Israel. Marcos Metta recordó la importancia de que el Estado de Israel pondere la importancia de las comunidades latinoamericanas en su política de Estado, y Meir Holtz aseguró que es fundamental darle relevancia al judaísmo en español que inspire las acciones desde Israel hacia la diáspora latina.

Los desafíos que enfrenta la política israelí son actualmente el centro de atención de las comunidades e instituciones judías de la diáspora en general, y de Latinoamérica en particular por la repercusión que pueda tener.

En este sentido, tuvimos el privilegio de escuchar a Jana Beris, periodista uruguaya que viajó por

un día desde Israel, especialmente

para abordar el tema de Israel, entre la imagen romántica

desde la diáspora, la demonización enemiga y la realidad.

Por su parte, el Lic. Marcelo Dimentstein– España. Director de Investigación y evaluación JDC Europa, ofreció un resumen de los hallazgos más importantes de la Investigación Jewish Peoplehood Latam “Ser judío en América Latina: liderazgo, pertenencias y creencias”, iniciativa de la Universidad Hebraica de Mexico en conjunto con la Fundación Metta Saade, JccGlobal y JDC, de la cual formó parte como investigador.

Algunos de los resultados más importantes comentados por en esta presentación, destacan que un 80% de los encuestados manifestaban sentirse seguros como judíos en los países donde viven; que el antisemitismo, aunque existe, no es una amenaza en la región; que el 72% considera que los gobiernos nacionales responden adecuadamente a los imperativos de seguridad de las comunidades judías y en cuanto a su relación con Israel, el 80% apoya al Estado judío independientemente del comportamiento de su gobierno, y el 94% dice que Israel debe apoyar activamente a las comunidades de la diáspora.

Mención especial a los proyectos presentados por los participantes en el Encuentro

Proyectos de cultura

Proyectos de diversidad e inclusión

Proyectos de educación–

Re-Generation Cadena Sara Zetune y Floretta Mayerson (México)

Espacio Anna Frank Lili Salama (Venezuela)

ADL y Museo Judío de Chile – Sofia Cohen (Chile) Liat Altman (Miami)

Proyectos de Tikun Olam

Cadena Sara Zetune y Floretta Mayerson (México) Wompower , Karen Djaddah (México) Fundana – Francis Krygier (Venezuela)



Tikun Talks – Deborah Apeloig (Miami)

Hospital de Peluches – Lili Salama (Venezuela)

HIAS – Raquel Nuchi (Venezuela)

Proyectos de sustentabilidad

FundaSEC Ailyn Gruszka (Venezuela)



Sim Lev Tamara Lebendiker (Argentina)

Emprendimientos, networking, nuevos marcos de pertenencia

Lazos. Diego Goldman (Iberoamérica)

Proyectos sociales

Proyectos Comunitarios

Así, con un programa robusto de propuestas actuales, profundas e innovadoras, las y los participantes encontraron inspiración y aprendizaje mutuo, a través de herramientas de empoderamiento y de pensamiento disruptivo que permitieron fortalecer el compromiso hacia sus comunidades o proyectos.

Conversatorios, debates, exposiciones, dinámicas e intercambios permitieron nutrir, cuestionar y aprender de la mano de intelectuales expertos en temas vitales del mundo judío.

English version

Cancun was an arena for debate on Jewish life.

Initiative of the Department of Zionist Enterprises of the World Zionist Organization, with the active participation and sponsorship of JDC Latin America, the Jewish Agency Mexico Office, Mosaic United in collaboration with the Ministry of Diaspora Affairs of the State of Israel and the Metta Saade Foundation.

Summary

Leaders from Latin America who mark, create, inspire and innovate paths, were summoned to a meeting that fostered an exceptional network of contacts, in order to link and create opportunities for cooperation that enhance better futures for both their communities and for Israel.

Diversifying ways to lead

From June 16 to 19, Latin American Jewish leaders gathered in the debate arena of Cancun, Mexico, to review, question and reflect on the convergences and divergences that coexist in the Jewish world, in order to exchange references that allow the formulation of answers to face new challenges.

The agenda of the JEWISH LEADERSHIP NETWORK (JLN) opened with words from the organizers: Anabella Jaroslavsky, Director of the JLN Meeting, pointing out the central axes of the Meeting and then all the entities that supported the proposal: Fabiana Itzcovich Director of Community Development of JDC Latin America and the Caribbean, Meir Holtz CEO of Mosaic United, Roi Melamed Representative of the Jewish Agency in Mexico, Vivian Saade of the Metta Saade Foundation followed by the message of Silvio Joskowicz Director of the Department of Zionist Entrepreneurship, OSM who summarized why the initiative “…. .we take on the responsibility to listen, raise awareness, understand and then support, endorse and provide a platform for leaders who step out of their comfort zones every day to do something relevant and meaningful for their fellow man. And if that’s not a Jewish Value, then what is?”

Metta Saade Foundation and JOINT (JDC): philanthropy that promotes leadership.

Committed to the changes taking place in the world, it is imperative to know the patterns and trends that have been building in the community scenarios of the Jewish Diaspora, in order to influence them with knowledge and ownership. That is why, hand in hand with committed philanthropists, these meeting spaces are opened, which promote the redefinition of the traditional individual and collective identifications that exist in the Jewish communities.

Jewish networking for collaborative leadership

Thanks to the intervention of the meeting facilitator Bernardo Blejmar, master professional coach and consultant for the United Nations Development Program, 60 Jewish leaders from different latitudes, with different customs, interests and ages, were able to quickly form a learning community based on group dynamics that allowed them to get to know each other as “subjects/actors”, a binomial that fostered a close exchange throughout the meeting.

Challenges, findings and challenges were shared in innovative formats of participation that allowed addressing topics of interest such as: new models of Jewish life, inclusion and integration of diversity in our communities, future scenarios in a changing world, emigration, sustainability, socioeconomic and political situation of the region, Jewish education, Jewish values, responsibility and commitment of leadership with Israel and the Diaspora. Each participant also presented their projects in posters that were exhibited in a “shuk of ideas”, which turned out to be a sort of gallery of inspiring actions with social, cultural and educational themes.

Change and continuity in Jewish life

The meeting also called for the search for new ways to articulate the individual and group Jewish condition, addressing issues such as change and continuity, the diversification of ways to articulate the Jewish identity that coincides with the challenges, changes and dilemmas of the global world. How to do it, what strategies do we have at hand to achieve it, were central axes of discussion in this innovative meeting.

The changes are more noticeable in young people who no longer look for their referents in the community and/or institutions, but prefer to organize themselves according to their interests, in order to lead their initiatives. Therein lies the importance of differentiating between an administrator and a leader, since the offer of a leader offers what the other does not even know or considers that he/she needs as a way to read and/or anticipate their interests and needs. Evaluating the pros and cons of these practices was also part of the agenda.

Andrés Spokoiny, president and CEO of Jewish Funders Network, described the Jewish communities of the 21st century as “communities going through a crisis of meaning, belonging and organizational paradigms that are important to review in order to build better practices when creating strategies and ensuring their sustainability”.

Patterns and trends in the communities

Horizontal leadership as a route to make the rigid structures that exist in some communities more flexible was the recommended formula for introducing, changing and/or softening resistance. Horizontal leadership is the gateway to the inclusion of the diversity of people and projects that are born in the margins, precisely because of the need to create ways of being Jewish that are not always contemplated in the community establishment. Integrating them is part of the leader’s role and therein lies the importance of reviewing updated and innovative formulas that allow taking advantage of all the loopholes to introduce the necessary changes.

Cancun: an arena for exchange

The different shades of Cancun’s blue sea were the perfect setting for the enjoyment of the participants. The privilege of celebrating a kabalat shabbat at the seashore, or that Jews from Israel, Argentina, Brazil, Venezuela, Chile, Uruguay, Mexico, Spain and Italy could embrace each other in a havdalah singing hine ma tov umanaim, but also accompany a good ranchera with mariachis, dancing rikudim in a marathon of more than 12 hours, was the added value of this meeting where today all the leaders know what each one does, where they are and are part of a network of support, feedback and collaboration to add more and better Jewish life to the communities.

Commitment to Israel

We continue to ask questions to deepen the close contact between the Jews of the Latin world and the State of Israel. Marcos Metta recalled the importance for the State of Israel to consider the importance of Latin American communities in its State policy, and Meir Holtz assured that it is fundamental to give relevance to Judaism in Spanish that inspires Israel’s actions towards the Latin Diaspora.

The challenges facing Israeli policy are currently the focus of attention of Jewish communities and institutions in the Diaspora in general, and in Latin America in particular, due to the repercussions they may have. In this sense, we had the privilege of listening to Jana Beris, Uruguayan journalist who traveled for a day from Israel, especially to address the issue of Israel, between the romantic image from the Diaspora, the enemy demonization and reality.

Marcelo Dimentstein – Spain. Director of Research and Evaluation JDC Europe, gave a summary of the most important findings of the Jewish Peoplehood Latam Research “Being Jewish in Latin America: leadership, belongings and beliefs”, an initiative of the Universidad Hebraica de Mexico in conjunction with the Metta Saade Foundation, JccGlobal and JDC, of which he was part as a researcher.

Some of the most important results commented on in this presentation were that 80% of those surveyed said they felt safe as Jews in the countries where they live; that anti-Semitism, although it exists, is not a threat in Latin America; and that anti-Semitism, although it does not exist, is not a threat in the region.

Some of the most important results commented on in this presentation were that 80% of those surveyed said they felt safe as Jews in the countries where they live; that anti-Semitism, although it exists, is not a threat in the region; that 72% consider that national governments respond adequately to the security imperatives of the Jewish communities; and as for their relationship with Israel, 80% support the Jewish State regardless of the behavior of their government, and 94% say that Israel should actively support the communities of the Diaspora.

Special mention to the projects presented by the participants in the Meeting:

Cultural Projects

Diversity and inclusion projects

Education projects

Tikun Olam Projects

Sustainability projects

FundaSEC Ailyn Gruszka (Venezuela)

(Venezuela) Sim Lev Tamara Lebendiker (Argentina)

Entrepreneurshp, network, and new frames of belonging

Lazos. Diego Goldman (Iberoamérica)

Social Proyects

Community Projects

Thus, with a robust program of current, profound and innovative proposals, the participants found inspiration and mutual learning, through tools of empowerment and disruptive thinking that allowed them to strengthen their commitment to their communities or projects.

Talks, debates, exhibitions, dynamics and exchanges allowed to nurture, question and learn from intellectual experts on vital issues of the Jewish world.

