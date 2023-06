“Descubre con Leo Zuckermann cómo Hilfs Farein ha Cambiado y SALVA la Vida de Muchas Personas de la Comunidad Judía de México”

Aunque muchos no lo crean, en la comunidad tenemos personas que no tienen donde vivir, que no pueden ir a un doctor o comprar medicinas por falta de dinero y que en muchos casos no tienen ni para comprar comida

Es asi que un momento conmovedor y lleno de esperanza fue el que se vivió hace unos días en el evento organizado por la Sociedad de Beneficencia Israelita Hilfs Farein (HF) en Monte Sinai. Además de conocer la realidad política de México gracias a la participación del especialista Leo Zuckermann, se presentó un emotivo video que refleja las necesidades de muchas personas en nuestra comunidad y la gran labor que realiza Hilfs Farein para apoyarles.

En el video, se presentaron testimonios de personas que han sido ayudadas por la institución, quienes compartieron cómo su vida cambió gracias a la ayuda de Hilfs Farein. Desde alimentos hasta asistencia médica y vivienda, la Sociedad de Beneficencia Israelita ha brindado apoyo a familias de la comunidad judía que se encuentran en situaciones difíciles por casi 100 años.

Es así que Sergio Braverman, presidente de Hilfs Farein, la Beneficiencia Israelita de México, hablo de la necesidad de apoyar y de la ayuda que aporta actualmente el Hilfs Farein siendo un refugio y un salvavidas para aquellos que necesitan una mano amiga y mucho mas para sobrevivir

Recordemos que la Beneficencia Israelita HF, en estos largos mas de 90 años ha brindado alimentos, asistencia médica, cubierto gastos de salud, y hasta a ayudado con vivienda a familias de la comunidad judía que se encuentran en muy duras situaciones

Para este evento se contó con el especialista Leo Zuckermann que aclaro el panorama actual y resolvió infinidad de dudas sobre diferentes aspectos de nuestro México, como es la situación económica, el porque del peso y su valor frente al dólar, claro esta su visión de nuestro país y los diferentes candidatos para las elecciones del próximo año y mas detalles muy interesantes en su su conferencia “Perspectivas Políticas y Económicas de México” que como mencionamos mas que una conferencia fue una interesante sesión de respuestas a los cuestionamientos de los ahí presentes

Y por supuesto que Leo hizo un muy importante llamado a que no solo los presentes, sino todos en la comunidad apoyemos a la Sociedad de Beneficencia Israelita Hilfs Farein

Fue asi, que en un salon abarrotado, en este exitoso evento, que la gente se sensibilizo tanto de la situación del país como en lo mas valioso que es ayudar a los mas necesitados, y que hay bastantes en la comunidad, a contar con comida, medicinas, y hasta un techo,

En resumen, el evento organizado por Hilfs Farein fue un recordatorio de la importancia de la ayuda humanitaria y cómo podemos hacer una diferencia en la vida de las personas necesitadas. ¡Juntos podemos construir un mundo mejor!

La solidaridad es un valor fundamental en nuestra sociedad y todos podemos contribuir a hacer una diferencia en la comunidad. Si deseas colaborar con Hilfs Farein, puedes ponerte en contacto con el Hilfs Farein al 55 5574 3114 o enviar un correo electrónico a dina@bhf.org.mx o a tony@bhf.org.mx.

