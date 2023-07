Diásporas De Tristezas y porque debes ver su UNICA PRESENTACION en Bellas Artesas Artes

El Ceprodac lleva al máximo escenario cultural la obra de Jacek Przybyłowicz; sábado 22 de julio a las 19:00 horas

Como parte de la Temporada Palacio, el coreógrafo israelí Itzik Galili estrena en México Until.With/Out.Enough



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), en una colaboración con Polonia, por medio del Instituto Adam Mickiewicz, presentan el programa Diásporas de tristezas, el sábado 22 de julio a las 19:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en el marco del 80 aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia.

Un proyecto de cooperación internacional entre el instituto adamits de Polonia y el Instituto Nacional de Bellas Artes a través del centro de producción de danza contemporánea tenemos a dos maravillosos coreógrafos es asi que El Ceprodac presenta un programa de danza contemporánea con obras de Jacek Przybyłowicz (Polonia) e Itzik Galili (Israel), dedicado a la conmemoración de este suceso histórico.

El Levantamiento del Ghetto de Varsovia en Bellas Artes con sabor a Polonia, México e Israel EXCLUSIVO

Los destacados coreógrafos han asumido el desafío de reflexionar sobre la experiencia del sufrimiento codificada en la historia de ambas naciones, judía y mexicana, y comparten una propuesta artística desde una posición conceptual más universal que habla de la pérdida y el dolor que deja la tragedia del exterminio.

A decir de la directora artística del Ceprodac, Cecilia Lugo: “Nos colocamos en la posición de testigos cercanos, reviviendo los archivos de la historia en un contexto contemporáneo que invita a la memoria como consuelo, denuncia y esperanza”.

El programa inicia con el estreno mundial de la obra Der Moment. El Ceprodac recibió en residencia a los artistas polacos Jacek Przybyłowicz, Adam Walicki y Joanna Szymajda para la creación de esta pieza, cuyo título fue tomado del diario publicado en Europa central: Der Moment era una crónica de la comunidad judía que vivía en Polonia, con un enfoque particular en Varsovia, que era el centro más grande de la diáspora judía en Europa.

El Levantamiento del Gueto de Varsovia de 1943 fue una expresión de resistencia y una defensa de la dignidad de una comunidad judía deshumanizada por la política nazi de desprecio. “En el 80 aniversario de este suceso nos gustaría recordar estos hechos en un contexto más universal, evocando la experiencia común de las naciones que sufren el exterminio y el racismo”, comentó Jacek Przybyłowicz, coreógrafo polaco.

Estreno en México

La segunda parte del programa está a cargo del coreógrafo israelí Itzik Galili, distinguido como Caballero de la Orden Real de la Casa de Orange-Nassau por sus aportaciones a la danza holandesa, quien presenta el estreno en México de Until.With/Out.Enough, una poética conformación de estelas dinámicas de flujo y contraflujo que escenifican un eco de la conmovedora música del compositor polaco Henryk Górecki en el 90 aniversario de su nacimiento.

Este proyecto es una colaboración internacional con el Instituto Adam Mickiewicz, una institución cultural de Polonia, cuyo objetivo es promover la cultura polaca en todo el mundo.

Enmarcado en el 95 aniversario de Relaciones Bilaterales entre México y Polonia, Diásporas de tristezas es un esfuerzo artístico por fortalecer los lazos entre estas dos naciones y renovar el diálogo transcultural que fomente el interés mutuo y compartido por la preservación de la memoria y la resignificación de la historia. La obra se presentará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el sábado 22 de julio a las 19:00 horas.

Leonardo un proyecto para fabuloso se va a presentar en bellas artes el levantamiento del gueto Varsovia en una obra platícanos qué es esto exactamente

Pues mira es un proyecto de cooperación internacional entre el instituto adamits de Polonia y el Instituto Nacional de Bellas Artes a través del centro de producción de danza contemporánea tenemos a dos maravillosos coreógrafos y hbo Beach de Polonia Y ahítsy galile de Israel y juntos crearon un programa doble donde vamos a poder ver el estreno mundial de the moment como ustedes biensaben pues es el nombre del periódico judío editado en gedish de previo a la Segunda Guerra Mundial de mayor circulación en Europa y es justamente un [Música] un sentimiento es una demostración un homenaje un homenaje es un homenaje justamente a el levantamiento a los 80 años de levantamiento del gueto de por qué esta

Por qué una producción así por qué De dónde sale hacer una producción entre un grupo polaco México y uncoreógrafo israelí o sea bueno creemos que es el programa se llama diáspora de tristezas y es justamente para recordar para generar una arqueología de la memoria y entablar un diálogo muy actual muy necesario sobre las diferencias y acercarnos a través del arte crear puentes y abrir puertas de diálogo entre las diferentes naciones y mantener eso estamos somos comunidades mucho más cercanas de lo que creemos México Polonia Israel entonces Este es un proyecto justamente que busca abrazar Esa esa parte entre las trescomunidades es danza es teatro es música Qué es el espectáculo es danza contemporánea es danza contemporánea con música en vivo Música creada especialmente para para este proyecto en donde además podrán observar los cuatro idiomas podrán observar palabras y frases en hebreo también en español en polaco y en Náhuatl es decir la verdad es que me parece que es hebreo pero podría yo estar confundido porque desgraciadamente tenemos varias personas que saben que conocen que lo pueden seguir diciendo el levantamiento y todo eso se puede entremezclar perfectamente Dime algo por qué el levantamiento de Beto Varsovia o sea yo saqué 80 años pero hay infinidad de temas de los que Podrían haber hecho una danza contemporánea temas más que a lo mejor le interesa que le llama más la atención a la gente que conoce más la gente que o sea por qué el levantamiento del gueto de Varsovia o sea de dónde dicen a ver hagamos esto es un proyecto que sale de ustedes que sale de allá y dicen el levantamiento o es es un proyecto que lleva gestándose y gestionándose desde hacedos años Guau y es por la parte simbólica por el simbolismo por todo lo que representó en su momento ese levantamiento él representó para usted porque el grupo y todo esto no son judíos no maravilloso mexicanos y polacos qué le significa la búsqueda de la dignidad humana la búsqueda de poner un alto a la tiranía y de regresar a las bases de la humanidad es decir generar un espacio y un límite a todas las atrocidades que se estaban que estaban ocurriendo en ese momento Entonces creo que es un tema universal en tanto que permiteidentificarnos a todos los personas México fue un país que ha sufrido a lo largo de muchas de diferentes momentos pues la la la colonización y y el empuje político de poder desde otras latitudes Entonces el el poner límites y el simbolismo de de buscar la dignidad humana creo que es universal Oye y cuándo estará esto porque estamos apenas en abril y me dices Esto va para varios meses todavía de preparación y vamos a ver algún ensayo les tendremos informados de esto pero para cuándo y en Bellas Artes que además es Wow o sea esel mejor escenario de de México posible y de los mejores del mundo para la danza y para todo es tal cual Entonces el estreno es el 22 de Julio en la sala principal del teatro de Bellas Artes es la principal y Por cuánto tiempo y vamos a tener después funciones en la sala Miguel Covarrubias el centro cultural universitario de la UNAM el 11 12 y 13 de agosto y en el teatro de las artes del Centro Nacional de las artes del cenar el primero dos y tres de septiembre o sea una sola inmediata que hay que aprovechar hay que aprovecharlahay que llenarla hay mucha gente que le gusta la danza que le gusta seguramente verán un espectáculo muy diferente verdad exactamente un poquito porque un poquitito Así nada más para Los amantes de la danza que en la comunidad de mucha gente que tú lo viste ahorita en el espectáculo exactamente judía en un gran festival todo seguramente les va a llamar la atención este espectáculo como algo muy diferente Sí por favor queridos amigos acérquense a la danza contemporánea de verdad que es un lujo tener ya está en México llega el 5 de junio yva a trabajar desde el cinco de junio y hasta el 22 de Julio por siete semanas Entonces no se lo pueden perder porque es un estreno mundial en donde van a poder reconocer las temporalidad es muy muy israelíes de Gaga y de toda esta herencia corporal que tiene ya ya porque él bailó en Company Entonces él tiene toda este bagaje israelí de movimiento él se creó como coreógrafo ahí entonces él es polaco polaco pero de pero se se creó como coreógrafo en Israel entonces de verdad que para todos ustedes de la comunidadjudía no se pueden perder este espectáculo Porque además de que conmemora un evento de suma trascendencia para ustedes también está de la representado de la mejor manera por artistas coreógrafos creadores que abrazan esa herencia cultural que tanto han desarrollado en los últimos 40 años Pues nos da mucho gusto tener esa exclusiva poderlo comentar poderlo Y seguramente tendremos muchas sorpresas con ustedes en diario judío para todo mundo de la comunidad para los que no son de la comunidad porque esto vale la pena tal cualmuchísimas gracias y por favor visiten nuestras redes sociales arroba ceprodak punto inba en instagram Facebook y arroba en Twitter para poder estar más enterados al final lo buscan en diario vamos a tener las redes para que lleguen y vayan viendo cómo va avanzando Esta obra hoy es que alguien puede participar puede entrar pregunta hay grandes bailarinas de la comunidad que les encantaría ser parte de Pues nos encantaría nos encantaría que nos visitaran y tomaran cursos con nosotros talleres Y por qué no sí sí sí si logranllenar la expectativa de los coreógrafos que podrían A lo mejor participar Y ser parte de esto seguramente sí bienvenidos todos Gracias Hasta luego Hasta