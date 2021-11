El Papá Francisco hace historia con la periodista judeo mexicana Valentina Alazraki

El Papa Francisco "condecoro" a Valentina Alazraki

Es un hecho histórico ya que es la primera vez que un Papa da un reconocimiento al periodismo.

La periodista Judía mexicana Valentina Alazraki, recibió una condecoración pontificia, de la “Orden de Pío IX”, realizado por el Papa Francisco.

Una condecoración y reconocimiento muy merecido gracias a la cobertura que ha realizado durante 5 pontificados.

Alazraki por mas de 41 ha estado cubriendo la Santa Sede realizando una labor impecable que ha impresionado a cada uno de los pontifices y miembros del Vaticano

“Me siento muy agradecida y privilegiada por haber recibido esta condecoración que el papa Francisco decidió personalmente concedernos a mí y a mi compañero Phil Pullella con el que he compartido cuatro décadas de profesión”, dijo.

Junto a Valentina, el también periodista Philip Pullella, recibió un homenaje en una sesión especial a lado del Papa Francisco donde pudieron tener una charla amena; el papá le recordó su primera cobertura de la periodista cuando entrevisto en el año 1979 a su santidad Juan Pablo Segundo, a bordo del avión papal en su primer recorrido como “Papa”.

Le salió del corazón

Valentina dijo estar honrada y privilegiada por las atenciones por parte del Papa.

“El Papa me dijo en un encuentro privado previo de que realmente salió de su corazón y que era un reconocimiento de una vida dedicada al periodismo, de una persona limpia, utilizó estas palabras, que busca la verdad, que busca informar de una forma correcta y que realmente no era parte ni de una propaganda, que lo hacía realmente de corazón y que a través mío obviamente reconocía a todos los que se dedican a esta profesión que sobre todo en el Vaticano con en muchos otros sitios no es fácil porque conlleva muchas dificultades”, dijo la periodista.

"Me siento súper honrada, pero más que nada me siento honrada y privilegiada por todas las atenciones que el Papa