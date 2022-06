Felicitaciones a nuestra compañera, amiga y gran personalidad, Samantha Rodríguez, por su graduación de la carrera en “Ciencias de la comunicación” 👩🏻‍🎓

Estamos seguros que su carrera dará grandes frutos no solo a ella, sino al país y al mundo entero.

Dejando huellas imborrables cómo ya lo hace con “The voice of the silence”

¡Felicidades!

¡Mazl Tov!