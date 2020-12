Diario Judío México - Martin Scorsese en un webinar exclusivo con la Universidad de Tel Aviv:

“La escuela de cine fue un punto de inflexión importante en mi vida; he querido hablar con los estudiantes de TAU durante mucho tiempo «

Tel Aviv, 8 de diciembre de 2020 – Más de 1.700 participantes de la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch de la Universidad de Tel Aviv – estudiantes, gobernadores y amigos de todo el mundo participaron en un seminario web con una de las principales figuras de la industria cinematográfica de Hollywood: Martin Scorsese.

Scorsese les dijo a los participantes que pasó un tiempo «extraordinario» en Tel Aviv en 1983, y que le gustaría poder regresar allí en persona. “He estado en mi habitación desde el 13 de marzo”, bromeó el aclamado director, y agregó: “Hace mucho tiempo que quería hablar con los estudiantes de la Universidad de Tel Aviv. Steve Tisch y yo nos conocemos desde 1971”.

Scorsese continuó hablando sobre sus días como joven estudiante de cine en la Universidad de Nueva York. “La escuela de cine fue un punto de inflexión importante en mi vida. Los profesores hablaban con tanta pasión, que me di cuenta de que era a donde yo pertenecía”.

Cuando uno de los estudiantes le preguntó a Scorsese sobre la improvisación en sus películas, le contó la historia del famoso «¿me estás hablando a mí?» monólogo en “Taxi Driver”.

Cuando se le preguntó sobre el cine israelí, Scorsese señaló a los cineastas Eran Riklis y Amos Gitai, y calificó la película de 2017 de Samuel Maoz «Foxtrot» – «increíble».

Los seminarios web son parte de una serie de entrevistas en vivo mensuales con los principales actores del mundo del cine y la televisión, incluidos dignatarios como Robert De Niro y Michael Douglas.

Esta reunión en línea fue organizada por el Prof. Eran Neuman, Decano de la Facultad de Artes Yolanda y David Katz, y asistió el Prof. Raz Yosef, director de la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch. El Dr. Dan Chyutin, investigador de la Escuela Steve Tisch de TAU, y Yona Rozenkier, guionista, directora y ex alumna de la Escuela, actuaron como moderadores.

Martin Scorsese es director de cine, productor, guionista y actor estadounidense. Estudió en la Universidad de Nueva York, donde recibió una licenciatura en literatura inglesa en 1964, y una maestría en bellas artes cinematográficas de la Tisch School of the Arts de NYU en 1966. Scorsese es una de las principales figuras de la era de New Hollywood, y es ampliamente considerado como uno de los directores más importantes e influyentes en la historia del cine. Es conocido por películas como «Taxi Driver» (1976), «Raging Bull» (1980), «The Wolf of Wall Street» (2013) y «The Irishman» (2019). Scorsese es el ganador de múltiples premios, tanto nacionales como internacionales, incluido un Oscar, 167 premios y 278 nominaciones. En 2007 recibió el Kennedy Center Honor en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts por su influencia en la cultura estadounidense.

Acerca de la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch:

Fundada en 1972, la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch ofrece oportunidades únicas y diversas para desarrollar la competencia en la producción de cine y televisión, así como para estudiar historia, teoría y crítica del cine. The Hollywood Reporter clasificó a la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch entre las 15 mejores escuelas de cine internacionales. Muchos de los cineastas, académicos y críticos más destacados de Israel se encuentran entre sus graduados; Las películas de estudiantes producidas en la escuela se proyectan regularmente y ganan premios en prestigiosos festivales internacionales.