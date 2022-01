Con la Ayuda de Bore Olam quiero empezar con un dicho de Jean-Pierre Segent que dice: “El Éxito no se logra solo con Cualidades Especiales. Es sobre Todo un trabajo de constancia, de método y Organización y quiero agradecer A Diario Judío por siempre darme la oportunidad de poder dar palabras.

Mi objetivo con Kadima es trabajar en equipo con mucho amor aportando lo que he aprendido en mi formación y experiencia con Niños, Niñas, Mujeres, Hombres, Adulto Mayor, la idea es integrar a Kadima todos mis conocimientos adquiridos durante mis años de formación, y así poderme descolar, crecer en lo profesional y en función de darle Alegría a tanta gente por medio de la Frumba Zumba (bailable).



La música, el baile, la energía y la alegría de poder agasajar a Kadima y otras Organizaciones Mimar a las personas que hacen que nuestras Vidas valgan la pena cada día. Un afectuoso reconocimiento a Isaac Ajzen y todas las organizaciones que me dan la oportunidad de Bailar expresando por medio de la música a través de nuestras emociones pasando un momento de alegría y Felicidad donde todos podemos drenar nuestras situaciones que atravesamos todos los días, es un Honor que me dan tanto Diario Judío como Kadima poder identificarme como mujer judía agradeciéndoles a todos.

Hay atajos para la felicidad y el Baile es uno de ellos, Bailar no es mover el cuerpo es mucho más que es hacer latir el corazón y es sentir adrenalina por nuestras venas, es expresar lo que sentimos, es olvidarnos de todo lo malo, es estar en otro mundo, Es Volar, Vivir, sueñas y disfrutar, Lo importante es No es lo que bailas, No es lo que bailas, es lo que sientes al bailar, Bailar es soñar con tus pies, Los que bailan son considerados locos por los que no pueden escuchar la Música. La Musicas es una armonía agradable para el honor de Di-s y las delicias permisibles del alma.

El secreto para un buen Baile es bailar con el Corazón, Gracias con mucho amor.