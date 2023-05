Otorgan Doctorado Honoris Causa al comisionado Luis Wertman Zaslav

El comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) Luis Wertman Zaslav, recibió el Doctorado Honoris Causa por el Insigne Colegio Superior de Certificación en colaboración con Fraternitas Securitas por sus logros personales y profesionales.

En una ceremonia efectuada en el auditorio “Hombres de la Reforma”, los integrantes de la Gran Logia Valle de México, le reconocieron a Wertman Zaslav, el esfuerzo y lucha que realiza diariamente por el bien de la sociedad mexicana.

Durante su mensaje, el Comisionado del SPF, Wertman Zaslav dejó en claro que una vida sin propósitos, no tiene sentido y encontrar el sentido a la vida, se logra básicamente cuando se puede tener el honor, el privilegio de estar cerca del maestro, de los profesores, de mentores de consejeros y amigos.

Agregó que las palabras no tienen género, por qué siempre se aprende unos de otros; pero cuando se pone atención en maestros, consejeros, profesores, mentores, compañeros y amigos que la vida nos da el privilegio de tener, se tiene que dejar un legado y devolver ese ejemplo, no para los que vienen atrás, si no los que viene junto.

Dejó en claro que, en la actualidad, somos más los buenos, nos damos cuenta que ese es uno de los más grandes motivantes que se pueden tener en la sociedad.

Cuando nos damos cuenta que no estamos solos, qué somos muchos los que queremos el bien y hacerlo bien, es uno de los motivantes mayores que cómo, sociedad podemos tener”

Sobre este Doctorado Honoris Causa, Luis Wertman Zaslav, destacó que se hizo merecedor de este reconocimiento por la labor que hace a la sociedad.

Es un honor y un privilegio que nos da el Instituto Insigne y la fraternidad seguridad Securitas, al reconocimiento a lo que es a nuestro deber y nuestra obligación que es hacia la sociedad”.

En otro tema, aseguró que actualmente el SPF tiene más de 13 mil integrantes, de los cuales 2 mil 200 están destinados a la custodia y resguardo de las 2 mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país en esta segunda fase que inició el primero de enero.

Agregó que los elementos tienen un sueldo base; en el caso los guardias, perciben un salario neto de $11,164.30 pesos mensuales, más prestaciones superiores a la Ley, el cual se paga puntualmente a cada uno sin excepción.

En el rubro de la capacitación, los cursos son de seis semanas que deberán cumplir todos los integrantes de recién ingreso durante 2023.