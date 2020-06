Diario Judío México - Desde primer día de la pandemia el Comité Central en contacto con el CIAM y el hospital Hadassah se han preocupado por tener cuidar a toda la comunidad y en especial a nuestros abuelos, nuestros padres, que son nuestras raíces, nuestra sabiduría, nuestro ejemplo y nuestros consejeros y los tenemos que cuidar para que estén muchos años con nosotros

Por eso desde el principio se han extremado las medidas de seguridad y las visitas y trabajado en conjunto con el Consejo intercomunitario de Adultos Mayores , ahora con la iniciativa de su presidente Freddy Charabati de traer esta importante platica para informar sobre la situación, donde estamos parados, que podemos hacer y que viene en próximas fechas

El panel contó con

Dr. Carlos Dhyver . Geriatra

Dr. Arturo Lisker- Infectólogo

Mtra. Yolanda Sutton, Psicoterapia individual, pareja y familia

Y con los comentarios de:

Arq. Marcos Shabot, Presidente del CCCJM

y

Fredy Charabati, Presidente del CIAM



Lo primero que hablo Dr. Carlos Dhyver, fue sobre entender cuando es una enfermedad de COVID o de otros cuadros

Debemos guardar distancia y limitar las visitas, pero estar pendientes de su cuidado y sus necesidades , que tengan comida y que quienes le van a ir a ayudar deben tener una higiene adecuada,

cada persona que lo visita debe lavarse las manos, si traen algún sweter o saco dejarla a la entrada; de preferencia que usen una careta , mejor que el cubre bocas, para que la gente



Debemos favorecer

Que hagan ejercicio

Que estén alimentados

Que se laven manos

Que todas las partes de la casa incluyendo picaportes, apagadores, mesas esten sumamente limpias

Enseñarles como toser, por la razón que sea, ya sea en un pañuelo desechables



Que tomen mucha agua o jugos

suficiente Fruta y verdura siempre cuidando que sea frescas, y mejor que dulces o galletas que por mas ricas y sabrosas

Importante que coman mas proteínas como frijoles, carne pescado

Y lácteos de preferencia light

Hay que generar que hagan ejercicio,que muevan pies, brazos, y le cuerpo en general

se debe ver que antes de las 11 o después de las 5 les de el sol, aunque sea por la ventana, para fortalecer a los huesos, la generación de vitamina D que ayuda al sistema inmunologico

hay que promover que lean aunque lean en voz alta, que platiquen

Debemos y tratemos de enseñarles a usar el teléfono celular para poderse comunicar con la familia y con amistades

Muchas veces es mas fácil hacerlo por teléfono que por la computadora

Nota al calce en diariojudio hemos implementado algunas ideas para apoyar a algunos adultos mayores a distancia y las cuales podemos comentar

El Dr Arturo Lisker se refirió a los riesgos aun existente y hablo de los mensajes confuso de la autoridades que lo que hacen es poner mas en peligro nuestra salud:

La epidemia en nuestro país es aun muy activa y peligrosa por lo tanto debemos seguir teniendo el mismo cuidado que hemos tenido

Hablando de cosas buenas como las posibilidades de tratamiento y de vacuna,

lo primero que se hace es tomar todo el armamento que existe y probar que sirve para el tratamiento, al mismo tiempo se están trabajando con mas de 100 diferentes pruebas, algunas ya probándose en seres humanos, y en un tiempo récord



Con respecto al aspecto Psicológico, el sentir y el vivir de los Adultos Mayores ante esta situación la Mtra. Yolanda Sutton, Psicoterapia individual, pareja y familia

El adulto mayor trae un largo camino con una gran cantidad de experiencias

el Verdadero desafió es que el aislamiento social no se transforme en una sensación de abandono y soledad que desemboquen en miedo, ansiedad



La sensación de estarle privando vida a los días que tenemos al no poder desarrollar situaciones cotidianas, el convivir con los amigos y el mas importante es el de impedir las visitas o las reuniones de los seres queridos y el contacto con ellos





Hay que enfrentar la realidad y afrontarla una de las maneras es la tecnología como el de estar conectados lo que los acerca a otros y acortar distancias

Ademas de permitirles sentirse activos y de haber vencido



Hay que estimular la autoestima,

la mejor medicina para la auto inmunidad es aumentar la dosis de amor, cuidados y esperanza por lo tanto hay que potencialidad el contacto y la comunicación

hay que mantener la calma, El virus mas letal hoy es la soledad y el vacío, el miedo y la tristeza es necesario reforzar todas la redes de apoyo familiar, la comunicacion el la unión y apoyo ofreciendo el amor y todos los sentimientos que nos permitan el contacto



​desde que edad consideran ustedes ser adultos mayores

Podemos visitar a los adultos mayores?

Dr doctor Carlos contesta con un rotundo SI, pero tomando todas las precauciones, en especial solo si se esta sano, de cuidar la higiene,lavar todo y tratar de no estar de frente sino de lado; pero evitando lo mas posible el contacto físico, y si es necesario que sea con una palmada en la espalda

Y que sea de considerar de 1 a 1 y no de muchas personas a la vez y decir muchos es ya muchos



Las pruebas de los anticuerpos sirven de algo

Para la respuesta que brindo el Dr Lisker, recomendamos escuchar la respuesta mas técnica en el vídeo adjunto aunque podemos comentar que la prueba de anticuerpos no sirve, lo que puede servir es la prueba directo del Virus



Sobre la Inmunidad después de haberse enfermado, el Dr Lisker dice que debemos esperar mínimo un mes para ver si realmente se crearon los anticuerpos al virus, pero aun es muy temprano para poderlo definir



Pueden salir a dar la vuelta en coche? o caminando?

Las personas que viene de afuera es la que lleva el virus, si estuviéramos 100 % seguros de que estamos sanos antes de llevarla al coche

Mientras mas personas vayan mas riesgos se tienen

y la mejor opción es Quédate en Casa



Lo que hace diferente este virus aclara el Dr Lisker y lo hace mas peligroso

es que: sentirse bien, no quiere decir estar bien y ese es el riesgo, ya que aunque uno se siente bien o se siente sano PUEDE CONTAGIAR EL VIRUS



¿Es necesario darle alguna vitamina en especial?

Las vitaminas y minerales las tomamos generalmente de los alimentos, la mayor alteración puede ser la de vitamina D, seria bueno estar pegados al sol unos 15 minutos 4 veces a la semana, sin bloqueador y sin mangas largas y mejor antes de las 11 am y después de la 5 pm

Y tener una buena nutrición de frutas y verduras, mas que necesitar una vitamina en especial para tener todas juntas



Sobre la información que ven los adultos mayores, la Dra. Sutton nos dice aunque ellos pueden discernir sobre lo bueno y malo es recomendable no estar pegado al televisor viendo noticias, en especial las negativas



¿Una persona mayor se considera desde que edad?

No esta claro , depende Genética, fisiológicamente socio económica y por supuesto mentalmente, y hasta en los diferentes países y va como de los 60 a 65 años



La gente puede mal interpretar que la gente menor de 60 o de 50 no pueden enfermar gravemente, aun sin factores de riesgo, lo cual no es correcto ya que tambien todo mundo puede tener cuadros graves, aun para acabar en terapia intensiva

¿Importante tener oximetros en la casa?

Definitivamente la gente que esta bien no necesita estarse midiendo



¿Hay ocasiones de vida como con bodas, bar mitzvot brith donde los adultos mayores quieren estar acompañando a la familia?

Marcos Shabot contesta que ha costado mucho trabajo la decisión , pero estamos en la disyuntiva de permitirlos o cuidar a las personas, y como se comento una persona “sana” puede contagiar a otros y la idea es seguir manteniendo las medidas indicadas, aunque duela, como estamos ahora en semáforo Rojo



Al respecto La Dra Yolanda Sutton, comenta que no podemos bajar la guardia, pero la familia tiene que mantenerse cerca, ya sea hablándoles mas seguido, estar en contacto, establecer los protocolos particulares y siempre tomando las medidas necesarias

Y aclara Marcos que ahora es importante, para estar en esos eventos, aunque no sea lo mismo , utilizar las herramientas como zoom



Con las personas de servicio cuales son los protocolos

Mientras mas entradas y salidas de la casa existan Mas probabilidades de que una persona asintomática traiga el virus y contagie

Por lo tanto cada vez que llegue alguien hay que hacerle el cuestionario, ver si ha utilizado cubre bocas, si se ha lavado las mandos y dentro de la casa hacer todo el protocolo de higiene y sanidad incluyendo usar caretas y cubre bocas y claro lavarse profundamente



El riesgo es las personas que entran y salen y que pueden estar en contacto con personas asintomáticas,

Una recomendaciones que la gente trabaje 4 días en doble turnos y descansen 10 días prácticamente

Una idea seria que la cuidadora tuviera turnos mas largos



De los anti inflamatorios se ha visto que ya sea ha demostrado que no hay una contra indicación al respecto

Y no se ha comprobado que haya una medicina , aun las que se han usado como la Azitromicina; que cure la enfermedad



y qué piensan de la inmunidad masiva? o inmunidad del rebaño?

Hacerlo de manera natural es muy riesgoso y casos como Suecia la mortalidad ha sido muy alta, ademas de ver que os estudios no han detectado un resultado positivo y ademas , nos es todos a la calle, mas bien hay restricciones en especial con grupos de riesgo



Yolanda Sutton afirmo que hay que vivir a vida, debemos apostarle a ella, pero hoy es importante quedarnos y cuidar nuestra salud mental

Otras preguntas que se presentaron

​Este síndrome ¿cómo tratarlo en caso de corona virus ?

Qué hacer con el servicio de limpieza de entrada por salida que usan combis para llegar al trabajo.

​De que edad está hablando?

Qué hay de cierto en que si hay que usar Ibuprofeno al inicio del COVID para evitar inflamaciones peligrosas??

Que hacer con la gente de servicio que sale cada 15 dias

Cómo está en otros lados donde hay comunidades judías como Can Cun o Monterey

Es recomendable tener personas de servicio que salga a el transporte público y tenga que viajar dos horas o tres para llegar a su trabajo

Buenas noches, Dr. Lisker que tan confiables son las pruebas de PCR y la nuevas que son de sangre y tienen un resultado en 15 minutos ?

Que opinan de la azitromicina q están recetando los doctores ?