Un modelo único de cooperación entre América Latina e Israel.

Nogaplus te invita a participar en el Webinar:

“Multinational Companies from LatAm in Israel: What are they looking for?”

Miércoles 12 de agosto 2020

05:00 PM (Jerusalem)

09:00 AM (Ciudad de México)

Inscríbete en este link

Diario Judío México - En el cual presentaremos dos casos de éxito en nuestro proyecto de scouting de tecnologías e innovación en Israel.

1) El caso Bimbo.

Contaremos con la participación de Daniela Talamantes, jefa de scouting de grupo Bimbo en Israel. Daniela, llego a Israel en Febrero con el objetivo de conocer el ecosistema de innovación Israelí y buscar soluciones para Grupo Bimbo.

Hasta ahora ha conocido start ups, agencias de gobierno, fondos de inversión y más. Gracias a la asesoría de Nogaplus, grupo Bimbo podrá tener varias oportunidades para adquirir soluciones tecnológicas que vienen directamente de Israel.

2) El caso Axtel

Contaremos con la participación de Sofía Machuca, jefa de Open- innovación de Axtel.

En estos días Nogaplus trabaja en conjunto con Axtel para presentarles las mejores soluciones en lo que respecta a Ciberseguridad. Hasta ahora Axtel ha tenido la oportunidad de encontrarse virtualmente con startups israelíes que traen soluciones nunca antes vistas.

Si quieres saber más sobre cómo la innovación Israelí puede llevar las multinacionales a otro nivel, inscríbete en este link para poder participar del Webinar.