Reciben Veronica Salamé Tanya Moss, Romina Contreras y Arlenne Muñoz el premio: Mujer distrito 2023 en el Senado de la República

Felicidades a Veronica Salamé Tanya Moss, Dra. Romina Contreras, Arlenne Muñoz y a todas las ganadores del premio Mujer Distrito 2023 entregado en el Senado de la Republica

Celebrando a las mujeres que lideran el cambio social en México!, En reconocimiento a su destacado compromiso y contribución en la responsabilidad social, se realizó la entrega de reconocimientos a las mujeres con mayor impacto en este ámbito en México.

Entre ellas podemos mencionar y felicitar a nuestras colaboradoras y amigas como:

Verónica Salame, Tanya Moss, la Dra. Romina Contreras, Josefina Vazquez Mota y Arlenne Muñoz.

Estas mujeres poderosas, todas las premiadas, han demostrado su valentía, liderazgo y dedicación al trabajar incansablemente para mejorar nuestra sociedad en múltiples áreas.

Su labor abarca desde la protección del medio ambiente, el fomento de la educación inclusiva, la promoción de la igualdad de género, hasta el impulso de iniciativas comunitarias que han transformado vidas.

En un país como México, estas mujeres son un faro de esperanza y un ejemplo inspirador para todos. Su pasión, visión y esfuerzos han generado un impacto significativo en comunidades y grupos vulnerables, promoviendo la equidad y el desarrollo sostenible.

Fue asi que importantes mujeres en México fueron reconocidas con el premio Mujer Distrito 2023. La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el reconocimiento “Mujer Distrito”, por la labor que su gobierno realiza en materia de paridad e igualdad de género. Dichas accionen tienen como objetivo reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres, y que el país avance en la igualdad de oportunidades para todos.

En reconocimiento a su destacado compromiso y contribución en la responsabilidad social y por impulsar la paridad de género, la Asociación Distrito de Mujeres por el Mundo entregó este premio durante una ceremonia llevada a cabo en el Senado de la República, en la Ciudad de México, donde Romina Contreras aseguró que su administración continuará trabajando para continuar rompiendo los llamados “techos de cristal” para que las mujeres puedan ser lo que ellas quieran.

Por su parte Verónica Salamé comentó y agradeció a todas las guerreras con las que me toco recibir este premio @zairazepedah @deliagonzaleztaxco @hilda.tellezlino @tanyamossdisenadora @jasive.fernandez @marirouss @brenda.rubio.t @maripinamenendez @nizamichelle @rominacontrerasc @carola_ricom y dio las gracias a @distritodemujeres @distritodemujeres @senadomexico @eddiejaimes por este galardón, para ella vale oro poder ayudar a los demás. Gracias a todas las fundaciones que me han permitido hacerlo. FELICIDADES A TODAS LAS GALARDONADAS. Muy honrada de compartir este momento con tantas mujeres a las que tanto admiro. #help #woman

Por su parte Tanya Moss dijo sentirse muy honrada por recibir este reconocimiento a la responsabilidad social y al trabajo que podemos hacer como mujeres por esta sociedad @distritodemujeres gracias de corazón, no podría estar rodeada por personas más relevantes en mi vida!

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el reconocimiento “Mujer Distrito”, por la labor que su gobierno realiza en materia de paridad e igualdad de género. Dichas accionen tienen como objetivo reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres, y que el país avance en la igualdad de oportunidades para todos.

En reconocimiento a su destacado compromiso y contribución en la responsabilidad social y por impulsar la paridad de género, la Asociación Distrito de Mujeres por el Mundo entregó este premio durante una ceremonia llevada a cabo en el Senado de la República, en la Ciudad de México, donde Romina Contreras aseguró que su administración continuará trabajando para continuar rompiendo los llamados “techos de cristal” para que las mujeres puedan ser lo que ellas quieran.“Yo soy la primera presidenta municipal en gobernar Huixquilucan, Estado de México y, sobre todo, mi gabinete tiene paridad de género y hemos creado la Dirección General de la Mujer, que antes no existía. Estamos rompiendo techos de cristal y demostrando que las mujeres también podemos, la mujer hoy en el siglo XXI puede ser lo que ella decida”, expresó la presidenta municipal.