Reconocen a destacadas personalidades de la comunidad en la Cumbre #200mujeres que inspiran de Mundo ejecutivo y Mujer Ejecutiva

Reconociendo el Éxito y la Resiliencia: Figuras Destacadas en la Cumbre 200 Mujeres de Mundo Ejecutivo

En un escenario vibrante y lleno de inspiración, la #Cumbre200 Mujeres más importantes de México reunió a profesionales excepcionales que han forjado su camino hacia el éxito. Estas mujeres, con determinación y valentía, han superado obstáculos y se han destacado en la industria empresarial, social, política y cultural de nuestro país e internacionalmente

. ¿Quiénes son estas figuras notables? ¡Descubrámoslo!

El Camino hacia la Cima

La Cumbre 200 es un homenaje a la resiliencia y al poder transformador de la dedicación. En este encuentro, las participantes exploraron la trascendental importancia de la presencia femenina en el mundo empresarial. Desde líderes visionarias hasta emprendedoras incansables, todas compartieron sus historias de lucha y logros.

Las Estrellas de la Cumbre





Entre las galardonadas, destacamos a algunas figuras excepcionales de nuestra comunidad judía:

Karen Goldberg: Como CMO y Directora Senior de Marketing Mobile Experience en Samsung México, Karen ha dejado una huella imborrable en el mundo digital. Su visión estratégica y creatividad la han convertido en un referente. Verónica Salame: Activista incansable por el bienestar de las mujeres y la comunidad, Verónica ha demostrado que la solidaridad puede marcar la diferencia en momentos difíciles. Ana María Lomelí: Comunicadora, conductora y periodista destacada, Ana María ha llevado su voz a los rincones más influyentes. Su compromiso con la verdad y la justicia la hace inolvidable.

Premios y Reconocimientos



La lista de homenajeadas es extensa y diversa:

Asi como a Carolina Mejia CEO de Cannon, Norma Contreras y Alejandra Abad de Distrito Mujeres, Rosy Ortiz CEO de Interempleos, Marilú Castañeda “Directora General Unilever México y Directora General Nutrition Latinoamérica”, Esther Riveroll, “CEO de Alldatum”, Erika Quevedo, “Directora General del Consejo de Empresas Globales”, Linet Puente, “Comunicadora de TV AZTECA” , Diana Rodríguez “Directora de Marketing y Comunicación de Chirey” , Patricia González, Vice President American Society of Mexico”, Karla Ortíz, “CEO, Clarins México”, Viridiana Hernández, “Líder de ESG y Regeneración de Walmart de México y Centroamérica”, Ángela Ávila, “Directora de Finanzas, GSK”; Daniela González “Director of Salles and Marketing, Erika Zaba, actriz y cantante a la que recordamos en OV/,, JW Marriot Mexico City Polanco”, Angélica Oropeza, “Directora General, Arena Ciudad de México”, Isabel Studel “Presidenta, Sostenibilidad Global A. y la destacadisima Samira Herrara, “directora Comunicación y relaciones públicas, Huawei”Paula Ruiz,“Directora de Seguros, SURA