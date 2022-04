“Pastor Felipe García un hombre apasionado por Dios, enseñando con su ejemplo a no amar a Dios de labios, sino de hechos, y esto se reflejaba en su gran esfuerzo para que todo lo que tuviera que ver con el servicio a Nuestro Dios se hiciera de la mejor manera, no importando el sacrificio que esto demandará.

Pastor Felipe García, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y sus promesas, como el que ama a Israel sería bendecido, y esto era lo que Felipe García representaba, en donde quiera que él estaba era MUY BENDECIDO. Que su vida sea un ejemplo para quienes hoy somos la iglesia militante, ESFORCÉMONOS para llegar a formar parte de la iglesia triunfante como lo es ahora nuestro amado hermano Felipe García.”

Pastor Josué Pérez Pardo,

Iglesia Cristiana “Jesús es el Camino” Chiapas, México.

“El pastor Felipe García Hernandez ha sido un icono entre la iglesia evangélica y el estado de Israel, sabiendo entrelazar los intereses de ambas organizaciones, con capacidad y altura. Él ha sido un ejemplo que seguir para mi vida ministerial, ya que, en los permanentes contactos que tuve con el pastor Felipe, me demostró postura, humildad y firmeza en sus convicciones, valores determinantes para una vida recta y correcta en Cristo Jesus.

El mundo evangélico perdió un estandarte con su partida, sin embargo, hombres como él no se van del todo, porque quedan sus huellas de enseñanza, las cuales siguen siendo utilizadas.”

Pastor Jorge Checo

Presidente de AEPA, Paraguay.

“Bendiciones amados hermanos de la iglesia Patmos.

Conocí a mi hermano Felipe en la ciudad de Guatemala, en un viaje misionero por Centroamérica. Lo recibimos en el aeropuerto la Aurora de Guatemala. Y desde ahí nos saludamos, platicamos, me dijo: “En la vida tendrás pocos amigos, y pues, yo quiero ser uno de ellos”. Desde entonces nos dimos un abrazo y sellamos nuestra amistad, de ahí me pidió acompañar a un pastor hasta su casa y me compró el boleto de avión de Tuxtla Gutiérrez a CDMX.

Me brindo mucho apoyo en la enfermedad de mi hija Andrea, todos los días hablábamos, y semana a semana me apoyaron con economía y muchas oraciones.

Fue un padre, amigo y pastor, de hecho, él fue quien vio y oro por última vez a Andrea, recuerdo iba a Tuxpan y se regresó mi amigo a atender mi necesidad.

¡Siempre me invito a todos los eventos a favor de Israel!

Le extraño mucho: sus platicas, consejos, su amor a la obra de Cristo, pronto le veremos en las mansiones eternas.

Y como dijo el escritor a Los Hebreos: “y que más digo, ya que tiempo me faltaría para contar”. Mi amigo, consejero, pastor está con Cristo.”

Pastor Miguel Pérez Rojas,

Iglesia Monte de los Olivos, El Carmito Pichucalco, Chiapas

“Organizar y realizar un evento, para concientizar respecto al holocausto, “para que no se repita nunca jamás”

Denota un corazón lleno de Dios, sensible al dolor por el Estado de Israel,

Me refiero a quien fuese un gran general, el Pastor Felipe García. Quién nos ha dejado un legado, su ejemplo de lucha y valentía para dignificar la nación de Dios, Israel. Sea la paz en Jerusalén y reine la paz dentro de sus muros. Familia García Zamora, están en nuestro corazón.

Atentamente.

Pastor Javier Olivares Mercado,

Superintendente de Distrito Centro de la ICIPAR, Pachuca, Hidalgo, México.

“Hoy recordamos la memoria de un profeta, pastor genuino, maestro, un buen esposo y padre ejemplar, un general guerrero y muy valiente, pero, sobre todo que, al ser impactado por la bendita palabra de Dios, respondió al llamado para llevar una vida enteramente consagrada a su servicio.

Viviendo siempre por la causa del necesitado, y viviendo por una pasión: Israel.

Israel fue su mensaje que llevo por doquier, pero también, su impactante testimonio de Jesucristo en su vida.

Que gran privilegio, tener un Gran Siervo de Dios como padre, cuya vida impactará a muchos y trascendiera fronteras.

Con su partida, se perdió un ángel protector, comprometido para defender a Israel y su gente. Nos ha dejado un gran legado y un gran testimonio digno de ser imitado.

Un gran galardón le está reservado a este buen Siervo fiel. Lo recordamos con amor y admiración”

Atte.: Su esposa e hijas,

PAAZ, CDMX, México.