Cuatro expertos en educación compartieron datos y puntos de vista sobre los retos de la educación durante esta crisis ocasionada por el Covid-19

Diario Judío México - La Universidad ORT México, en concordancia con los valores de educación práctica y colaborativa, diversidad y conciencia social, y con el claro objetivo de fomentar el pensamiento crítico, organizó el webcast global Education in Times of Crisis, realizado el jueves 2 de abril en el marco de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

El panel estuvo conformado por los expertos en educación: Prof. Sidney Strauss, Director de Investigación en Ammachilabs y exdirector de Branco Weiss en Tel Aviv University, Dr. Germán Escorcia Saldarriaga, Director de Proyectos Especiales del Consejo Nacional de Investigación de Colombia – COLCIENCIAS, Ms. Mariana Ludmila Cortés, Fundadora de Edularity y Embajadora Regional de Educación para la British Blockchain Association, y Dr. Moisés Salinas Fleitman, Rector de la Universidad ORT México, quienes compartieron sus puntos de vista sobre las implicaciones y repercusiones de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 en la educación a nivel mundial.

¿Qué pasaría si las personas se hicieran cargo de su propia educación?

La charla inició con la participación de Mariana Ludmila Cortés, quien compartió una presentación sobre el aprendizaje y la educación, donde destacó que la educación está en crisis y que es necesario entenderla en términos de aprendizaje vs enseñanza y de educación vs escolaridad; también mencionó que la educación ha sido centralizada y controlada por organizaciones con una agenda y todo esto tiene una repercusión en las aulas ocasionando que los estudiantes no estén aprendiendo. Puntualizó que para salir de la crisis global de la educación es necesario ir más allá de lo que se ofrece y considerar lo que pasaría si las personas se hicieran cargo de su propia educación, idea ligada con el hecho de que el el último mes, la educación remota se convirtió algo altamente dominante. Concluyó con la aseveración de que el aprendizaje en el futuro será decentralizado y autoririgido.

Moverse hacia una sociedad creativa para dejar atrás la crisis

La ponencia de Germán Escorcia se centró en reimaginar, recuperar y moverse de la información y el conocimiento hacia una sociedad creativa con el objetivo de dejar atrás una crisis y reinventarse. También tocó el tema de los escenarios diseñados intencionalmente para el futuro y así resolver los problemas que habrá. Un ejemplo de ello es el escenario mutante que se caracteriza por el cambio turbulento, la alta complejidad, la incertidumbre permanente y la ambigüedad ubicua. También mencionó algunas iniciativas para el 2030 como las ideas post universidades, ciudades y centros de conocimiento conectados, habilidades transversales, economía conductual y compartida y movilidad humana.

Enseñar es una habilidad natural

Por su parte, Sidney Strauss mencionó que la enseñanza en una habilidad natural en las personas y que a pesar de ser sumamente compleja es aprendida desde etapas muy tempranas sin instrucción aparente y que lo podemos observar en los niños cuando juegan y enseñan a otros niños lo que acaban de aprender. Destacó que esta habilidad natural debería ser parte del sistema escolar.

El papel de la educación en tiempos de crisis

Para finalizar, el rector de la Universidad ORT México, Dr. Moisés Salinas Fleitman, explicó qué es un crisis y cuál es el papel de la educación en una situación como la que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que se refiere a tres puntos importantes: confort para reducir el estrés, herramientas prácticas y psicológicas para confrontar la crisis y la socialización con empatía. Comentó que la educación puede convertirse en una herramienta para modificar la percepción de amenaza en oportunidades con base en reducir el estrés, herramientas para lidiar con los efectos inmediatos, crear redes de contactos y comunidades de estudiantes, el análisis de la alteración y la educación colaborativa.

La transmisión en vivo reunió cientos de personas de diferentes países como México, Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Alemania, Israel, Rusia, Chequia y Francia, entre otros.