Diario Judío México - Agora topo de escrivir kualos letras se empalman ma es de dizir ke entre dias pasan me aspero a ver ke tengo en mi adientro, me siento felis kualo krio kon djugete novo, ah ke bonito es meldar kada noche por la telefon en punto de ke la tiempo korre de un punto donde pasa de desaparecer de supito, ma se ke estas al otro lado del telefon, siento una nostalgia i un apretó en el fondo. Kreo ke Umberto es agora parte de mis suenyos, ya ke presiso de ke a estén komo rekodros ke kean gravados por siempre en mi kavez, bivo en un mundo muy estranyio, leshos ande ti, i mi vida solo espera ande ti ke ansina ke regreso de no poder verte ni sintir tu olor ke penetra mi nariz.

Kada manyana se rengrasia i se echa de vinir una sonrisa kuando te eskrivo por ke siento ke lo tengo todo i ke agora de djoven me rengrasiare a más, en el fin de la dia kuento akel dia en ke todos los esfuersos ke son para arebivir ese esuenyio ke esta en la cabeza. Ma es tamvyen nesesaryo ke el COVID-19 ke abasho.

Kero ke los dias pasen en muestra vida i ke meldemos ke el amor no solo son palabras, ke se dizen al atar, por el momento i sin pensar, son estas otras kozas ke se sienten sin avlar, al riir, al abrasar… el amor es ofrecer sin esperar, komo kualo amor es el pan de la vida, es la kopa divina, el amor es algo sin nombre, ke obresesiona la ombre, por sentir a amar i amar.

Ma kero dizir ke estos kaminos ke agora asesmo a lo leshos, ke se yaman vidas, tienen munchas altas i basha, komo alegriyas i esperanzas, tienen tamvyen penas i ansyas. En muestro kamino de la suerte, estamos diya i diya avanzando ke konosko de ti i ke se ke te echas de apenar i ke enveses eres muncho serio, pero me dishes ke anzina eres, a mis lados esta tu, yo ya lo se, en kada paso ve vo echando muchas vezez djuntos riimos, muchas vezes kayimos de ke piensamos diferente, semos munchas vezes orozos o malorozo, ma uno al otro mos arrimimos, i kon las penas mos arrezyimos. Syempre, kuando echamos de yamar es en ansyas i alegryias, ke topo en mi kaveza ke estas mano kon mano, ma este largo tyempo, te demando, esta ermoza estorya, ke dizes? Sino es esto AMOR, kualo es?

UMBERTO, tu sos komo una estreya ke me brya, kuando veyo tu sonrisa en foto sos komo un ombre ke apasienta i eskucha kualo i avlo i avlo i kon mi alma rengrasyo a mi destino i echo de dizir grasias.

Para mi sos regalo del Dio kon ti esto yeno de amor i estimo, nunca kero ke puedre alesharte de mi tino, se abren mis parparos en mi ultimas líneas ke espero a pronto verán tus lindos odjos i tu fizyonomya.

GRASIAS POR ESTAR KON MI.