Moisés Levy, nasió en la sivdá de Mendoza Argentina el 15 de Novembre i de 1911, ijo de Isaac Levy i Rebeka Sevilla, nasidos en Estambol, Turkía.

Moisés se engrandese en Mendoza, de mansevo mora i estudia en la Universidad de Medicina del Litoral en la sivdá de Rosario, ande en 1939 se aresive komo mediko shirurjiano, lavora en el ospital Emilio Civit asta ke troka a morar en Buenos Aires, djunto a su primo el Dr. Jacobo Sevilla, afamado mediko i umanista.

En Rosario, se konose kon Ana Bloj, mujer i madre de sus fijos, nasida en el puevlo Villa Clara, en la provinsia de Entre Ríos serka de Basalvivaso, puevlos konosidos ande se are-sentaron kolonias djudías. Moisés i Ana desidan de morar en Buenos Aires, ande el 18 de Des¬embre de 1945, se kazan en el Templo Sefaradi Chalom.

Moisés entra a lavorar al servisio de Jinekolojía del Ospital Israelita, ande fue elevo del afamado shefe, Dr. Arnaldo Caviglia.

Se espesializa en jinekolojía i shirurjía, i ayega a ser shefe del servisio, organiza el servisio de detensión i profilaksis del Kanser jinekolójiko. La djente asta agora dize ke fue un adelantado en estos anyos.

Indemás de lavorar en su espesialitá, djunto a otra djente de la komunitá sefaradí de la kaleja Camargo del kuartier de Villa Crespo, kon las mismas voluntades i penserios, organizaron el tan konosido Promedicamento, klinika medika ande los djidiós del kuartier i otros arresivían atensión. Este echo fue muy importante para las djentes ke les mankava las parás para ir al konsultorio partikular, eran atendidos kon el tino i el respekto ke kada uno i uno lo nesesitava. Esta klinika estava al lado del templo asta ke serraron sus puertas.

Es importante de detenerme unos minutos i nombrar a djentes ke lavoraron en el Promedicamento - Anita Benezdra, enfirmiera, mujer trankila ke kon pasensia sintía las demandas, afilú dando las oras i días de atensión, afilú azía injeksiones, mesmo dava los medikamentos de menester, si mankavan kon la recheta, ka¬minavan unas pokas kalejas asta la farmasia de Salomón Gabay, farmasisto ke lavorava kon la komunitá.

Indemás de pasar los anyos, está prezente en los rekodros medikos importantes i afamados de kada espesialitá, Dr Jose Yoel, Dr. Marcos Laniado, Dr. David Levy, Dr. Jose Rosas, Dr. Melamed, los dantistas Dra. Esther Sarfatyi Enrique Basrani i la biokimika Vida Mazliah de Cazado, entre otros.

Abolto a Moisés. En la dekada de 1940, nasen sus tres fijos, en 1945 Isaac Ricardo, en 1948 Daniel Eduardo i Liliana Dora en 1950. Se engrandesieron en la kaza de la Avenida Alvarez Thomas 883, en el kuartier de Colegiales. Pa¬sando los anyos, fraguó una mueva kaza i kon¬sultorio en A. Thomas 887, ke ainda está en pié i ande su ijo Daniel kontinúa atendiendo.

El Dr. Moises Levy era respektado i kerido por su konosensia en la espesialitá, al punto ke si oy demandamos... a ke mujer no atendió en el Promedicamento i afilú en el ospital? Por la konfiansa ke le tenían i lo rekomendavan.

Agora va kontarles una anekdota: Teniya relasiones kon djente de su profesión i más, ama en esta okazión fue kombidado por los Curiel a un asado, komida ke los argentinos amamos mun¬cho. En esta okazión era leshos de la sivdá, para esto kedó de akordo kon Eliezer Perpiñal para ke lo bushke i lo yeve en su auto.

Empesaron a viajar i empasando la ora, Levy demanda porké sitio están. Perpiñal le disho, serka de Burzaco. Pishín arespondió si esta-van serka de la kaza de aedados i si ansina era, puedía abashar unos minutikos. Perpiñal arespondió: Para kualo kere entrar?... "Es ke me akodro de una pasiente ke está akí i kero saludarla."... Estavan serka, entraron, demandó ande está tala mujer, le disheron en ke sitio i empesó a kaminar enmientres ke algunas mujeres lo rekonosían, lo saludavan i abrasavan kon muncho karinyo.

Kuando a la fin topó a la mujer ke bushkava, estava asentada aviando kon otra, se paró delantre de eya i la miró... Kuando eya alevantó los ojos i vido ke era el Dr. Levy, se le tomó el suluk por lo ke estava akontesiendo, no piedrendo tiempo empesó a demandarle por la salú, si es¬tava kontente en el sitio i más, despúes de estar kayada unos minutos, la mujer kon lagrimas en los ojos, le arespondió ke todo estava bueno, la atensión, la komida, el karinyo, ama... tenía el problem ke le mankavan parás para merkar las medisinas en la butika para el mez entero. Kuando disho esto, pishín abashó la kavesa... El Dr. Levy se estremesió entero de sintirla, la alevantó de la siga, la abrasó i echando la mano en su aldikera, kitó las parás nesesarias para ke no le manke medisinas por munchos mezes.

La mujer, mientres ke lo rengrasiava i lo abrasaya, empesó a enguayar, esmovida por el echo, i disho estos biervos:

El Dr. Moises Levy es un benadam, i komo dize el reflán: Benadam se nase, no se aze. En 1968, es nombrado shefe del departa-mento de Profilaxis y detención del Cáncer del Hospital Israelita Ezrah. Akí aze un im¬portante lavoro djunto a los medikos Moisés Rotman, Samuel Dubrosky i Moisés Polack, entre otros.

Yevó sus lavoros sientífikos en baza a la Biop¬sia endometrial por aspiración. En este punto kero partajar una data muy importante: Este estudio puedía azerse grasias a la penca dizenya¬da por el Dr. Levy para kitar tejido i ansí realizar la biopsia. Este buto lo yevó a sitios de la Argentina i otros internasionales. Malgrado ke sus kolegas i más, le insistieron ke patente este método... nunka lo izo. Sus penserios estavan en el buto de azer el estudio sin anestezia, por lo kualo no me¬tía a la mujer en riziko, ama Moisés arespondía: Esto lo ize para kurar el kanser en su etapa temprana, no para patentar...

Alkansa a tener muncha eksperiensa i lo mete en un lavoro sientífiko por lo kualo le dan: "El primer premio del tercer Congreso Latinoamericano de Citología" en Oktobre de 1970.

Aboltando al Promedicamento, más tadre yamado Dispensario en 1970, kon el ayudo del Sr. Sam Malan, trusheron al sentro un ekipo de la Olanda de radio diagnóstiko ke dirijió por munchos anyos el Dr. José Rosas de ken tuve eskrito.

Otro grande echo akontesió el 30 de Septembre de 1963, kuando la komisión de Damas de Beneficencia del Dispensario organizó en un sinema importante de Buenos Aires, la aktivitá ke era nada más ni nada menos ke el estreno del filmo Cleopatra kon los aktores Elizabeth Taylor i Richard Burton, ande por la kantitá de djentes i la prezensia del Prezidente de la Argentina, Dr. José Maria Cuido i su mujer, kortaron la kaleja, otro echo ke mostra la importansia de las aktividades ke organizava la Komunidad Sefaradi.

El Dr Moises Levy ayudó i apoyó los lavoros en los anyos ke el Sr. Isaac Habif (de ken afilú tuve eskrito un ar-tikoló) era prezidente de la Komunidad djunto a Mauricio Yabes i la komisión de akel entonses.

Mismo en la dekada de 1970, djunto a su mujer Anita, izieron lavoros para la kaza de aedados.

Fue dos vezes prezidente del Ospital Israeli¬ta. Kuando se jubiló, kedó komo miembro konsultor. Asta la fin de sus días, lavoró kon orgullo en su profesión ke amava, salía del ospital Israe¬lita sin deskansar ni komer, atendía dos vezes a la semana en el Dispensario, para kontinuar atendiendo en su konsultorio.

Una pasiente, Sarina Yohai, disho de el:

Kuando era chika, era difísil de ira! médiko, ma despúes de konoser la kalidad umana, su pulkritud i respekto en el egzamen klí¬niko, era un gusto de ir al konsultorio de la kaye Alvarez Thomas. Mos resivía a mamá i a mí kon una amplia sonriza ke vensía los miedos. Era un ser espesial ke irradiava trankilidad i seguridad.

Sin duvda fue un ombre benadam ke supo ganarse la konfiansa de pasientes i medikos.

Para eskapar solo manka dizir ke era un profesional, ke tenia sus penserios en los adelantos sientífikos, i ansina komo akontesió kon la mujer de la kaza de aedados, no mankan djentes en rekodrar su karakter trankilo, umildá komo ombre benadam.

Su ija, kon emosión, me dize ke munchos chikitikos nasieron por la kapasitá profesional de Moisés, en estos tiempos ke no egzistía la espesialitá de esterilitá i fertilitá, ama kon sus konosensias profesionales, lograva el prenyado ke tantas mujeres ansiavan.

Deshó tres inyetos: Alexis, Florencia i Demián

El Dr. Moises Levy se fue de este mundo el 20 de Avril de 1987, repoza en el Sementerio Sefaradi de Bancalari, mismo ke su mujer Anita. La vida izo ke amigos de toda la vida se fueron de este mundo djuntos en tres mezes, en Avril el Dr Moises Levy, en Mayo Isaac Habif i en Junio Mauricio Yabes.

Las fotos, datos i datas pertenesen al livro: "ACISBA una comunidad para toda la vida" eskrito por Maria Cherro de Azar i Walter Duer.