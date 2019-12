“Al otro lado del Atlántico, unos 80 judíos que rezaban en una sinagoga alemana en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, escaparon milagrosamente de un atentado a manos de un neonazi, quien no logró romper una puerta de seguridad de la sinagoga en ubicado Halle, Alemania. Después de no poder ingresar al templo, Stephan Balliet, de 27 años, armado con una ametralladora y explosivos, mató a dos civiles cercanos e hirió a otros dos. Balliet admitió que estaba motivado por su odio a los judíos. En su manifiesto, declaró: ‘Matar a todos los anti-arios que sea posible, preferentemente judíos’. A pesar de los crecientes actos antisemitas, las autoridades alemanas no colocaron ninguna seguridad afuera de la sinagoga durante los servicios de Yom Kippur”, denunció en su reporte el Centro Wiesenthal.