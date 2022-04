Desde su famoso elenco y la popularidad en el mundo árabe hasta la imitación que prepara Hamas y la conexión con Terminator, esta serie israelí está llena de sorpresas.

Una de las mejores cosas de este año, además del hecho de que 2021 finalmente terminó, es que este año Fauda regresa a nuestras pantallas con una cuarta temporada prometedora como siempre.

Para ayudarlos a prepararse para ese gran momento -sí, después de innumerables cuarentenas los estándares son bastante bajos- reunimos 10 fascinantes datos de esta serie que podrían haber pasado desapercibidos.

De nada.

1. El elenco es muy famoso.

Si bien en los últimos años el elenco estelar de Fauda llegó a los hogares de todo el mundo, en Israel muchas de sus estrellas son nombres familiares y también diversos. Por ejemplo, Marina Maximillian (Hila) e Idan Amedi (Sagi) son cantantes famosos mientras que Itzik Cohen (capitán Ayoub) es un comediante que formó parte de la banda de drag más icónica del país. Shadi Mar’i (Walid) tiene una impresionante carrera en cine y TV, y Netta Garti (Gali) es una de las actrices e íconos de la moda más queridas del país.

2. Hamas produce su propia versión de Fauda Sí, leyeron bien. De acuerdo con informes y noticias, la organización Hamas está tan molesto con la forma en que Fauda representa el conflicto palestino-israelí que decidió contrarrestarla con su propia serie televisiva. La producción -de bajo presupuesto- contará la historia de un incidente de 2018 en la Franja de Gaza y se estrenará durante el Ramadán de este año (comienza el 2 de abril). Lamentablemente, ningún actor israelí participó en la filmación y la pregunta es si tendrá tanto éxito como su contraparte original.

3. Fauda es también popular en el mundo árabe

A pesar de lo escrito más arriba, Fauda se convirtió en una suerte de placer culposo entre los espectadores del mundo árabe, llegando incluso a alcanzar los principales rankings de visualización de Netflix en Jordania, el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras que algunos espectadores árabes lamentan lo que ven como una narrativa unilateral y exclusivamente de Israel, otros se entregaron a la maratón de ver el exitoso programa de TV e incluso aprecian a los personajes más complejos. Mientras tanto, en este país, el programa se promociona como “innovador” por mostrar la difícil realidad detrás de las líneas enemigas, lo que permite concluir que probablemente todo esté en el ojo del espectador.

4.Fauda es la primera serie en hebreo y árabe que triunfa

Luego de que numerosas adaptaciones en inglés de exitosos programas israelíes llegaran a grandes audiencias en todo el mundo (Homeland, entre ellas), Fauda es la primera serie de Israel en hebreo y árabe que realmente tiene éxito en el extranjero. Desde que Netflix la transmite, Fauda llegó a muchos millones de hogares en todo el planeta y elevó el perfil de la televisión local, hecho que allanó el camino para más programas israelíes de éxito internacional.

5. La fama de Lior Raz involucra a Arnold Schwarzenegger

Antes de codearse con estrellas en los estrenos de todo el mundo, la conexión de Lior Raz con Hollywood era aún más la clásica israelí: fue guardaespaldas de nada menos que la ex estrella y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. Después de un intenso servicio militar, que también aportó sus experiencias a la escritura de Fauda, ​​Raz viajó a EEUU para proteger a Terminator, que podría haberle dado un consejo o dos sobre cómo ser el tipo más duro de la pantalla.

6.La conexión con Teherán

Puede que no sea un accidente que Teherán se haya convertido en el próximo gran suceso israelí en aparecer en la televisión internacional. Moshé Zonder, escritor principal de la primera temporada de Fauda, ​​creó Teherán, un programa que se convirtió en un enorme éxito para Apple TV, el rival de Netflix.Al igual que Fauda, ​​Teherán dedica tiempo de pantalla a muchos diálogos en farsi, hay actores israelíes-iraníes y estadounidenses-iraníes, y da una mirada tras bambalinas de uno de los mayores enemigos de Israel.

7. No todo lo dicho en árabe es real

Una de las mejores cosas de Fauda es el tiempo de pantalla que se le da al diálogo en árabe. Sin embargo, no todos los actores israelíes que supuestamente conversan en árabe realmente hablan el idioma. Un ejemplo destacado es Itzik Cohen, que interpreta a Gabi Ayoub, el capitán del servicio de seguridad interior Shin Bet que parece tener un dicho árabe para cada ocasión. Resulta que antes de cada escena Cohen aprende estas líneas con un entrenador. Y si bien no puede responder por su acento, su papel es absolutamente genial.

8. Los creadores de Fauda ganaron mucho dinero

​Lior Raz y Avi Issacharoff ganaron mucho dinero cuando su productora Faraway Road Productions fue contratada por Candle Media por 50 millones de dólares.

Candle Media está dirigida por exejecutivos de Disney, lo que da una prometedora muestra de confianza en la capacidad de los dos israelíes para crear contenido aún más fabuloso en los próximos años. Cuánta ansiedad.



9. La trama se volvió internacional

Las últimas tres temporadas de Fauda llevaron a los espectadores de un lado a otro de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza pero la cuarta tendrá un estilo más internacional. La serie promete llevar a Doron y sus amigos a aventuras en el vecino Líbano, así como en Bruselas, mientras la trama continúa desarrollándose y las inevitables operaciones de rescate se vuelven cada vez más complejas.

10. Caos, caos y más caos

Para contrarrestar la extraña posibilidad de que aún haya que aprender qué significa realmente la palabra fauda, el sentido de esa expresión es nombrar al caos (en árabe). Sin embargo, esa expresión ya se usa en todo el mundo porque los fanáticos entusiastas del programa intentan casualmente -y probablemente sin éxito- dejar caer la palabra en la conversación cotidiana.