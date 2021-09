Un total de 33 países boicotearon abiertamente la conferencia del miércoles en las Naciones Unidas que marca el vigésimo aniversario desde la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban debido al antisemitismo y el sesgo antiisraelí en el evento de 2001.

Más del doble de países optaron por no participar en el evento que en la anterior Conferencia de Examen de Durban en 2011, cuando 14 lo hicieron. Los países que boicotearon Durban IV fueron: Albania, Australia, Austria, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, República Dominicana, Estonia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Honduras, Hungría, Israel, Italia, Lituania, Macedonia, Montenegro. , Moldavia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

Otro país dijo que boicotearía el evento sin hacer una declaración pública, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel agradeció a los países por su apoyo.

"La Conferencia de Durban original, un evento organizado por la ONU, se convirtió en la peor manifestación internacional de antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Los discursos inflamatorios, los textos discriminatorios y una marcha pro-Hitler que tuvo lugar fuera de los pasillos fueron solo una parte de la fealdad mostrada en 2001. La 'Conferencia Mundial sobre el Racismo' en realidad terminó alentándola, incluso a través del foro paralelo de ONG, que mostraba caricaturas de judíos con narices ganchudas y colmillos chorreando sangre, agarrando dinero ”.

BREAKING: 🇵🇱 Poland pulls out of antisemitic UN Durban 4 event.

Also out:

🇮🇹 Ita

🇬🇧 UK

🇺🇸 US

🇦🇺 Aus

🇨🇦 Can

🇮🇱 Israel

🇳🇱 Dutch

🇨🇿 Czech

🇫🇷 France

🇨🇾 Cyprus

🇦🇹 Austria

🇬🇷 Greece

🇭🇷 Croatia

🇧🇬 Bulgaria

🇺🇾 Uruguay

🇸🇰 Slovakia

🇸🇮 Slovenia

🇭🇺 Hungary

🇷🇴 Romania

🇩🇪 Germany

🇳🇿 N Zealand pic.twitter.com/0ZcthLJfWh

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) September 21, 2021