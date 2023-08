Acusan a Bradley Cooper de reforzar estereotipos judios por usar una prótesis de nariz en nueva película

En medio de la anticipación por la próxima película “Maestro”, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, surgen controversias en torno a la caracterización del actor en el papel de Leonard Bernstein.

El tráiler de “Maestro”, que se presentará en el próximo Festival de Venecia, ha generado debates en línea debido a la prominente prótesis nasal que luce Bradley Cooper en su papel como el reconocido director musical de los años 60′ y 70′.

Cooper ha sido señalado por exagerar los rasgos judíos del músico a través de dicha prótesis, lo que ha llevado a acusaciones de reforzar estereotipos judíos.

A raíz de esto, nació el concepto de “Jewface” que se refiere a la práctica de exagerar rasgos físicos judíos, particularmente la nariz, a través del maquillaje y la caracterización.

Inicio de un debate en redes sociales

La actriz y activista británica Tracy-Ann Obermann fue una de las primeras en expresar su descontento en redes sociales, señalando que si Cooper necesitaba usar una prótesis nasal, debería haber considerado contratar a un actor judío en lugar de recurrir a un recurso que podría considerarse ofensivo.

¿Tienes Algo Que Decir? Deja Un Comentario Y Haznos Saber Lo Que Piensas Esta página web almacena cookies en su ordenador. Las cookies se usan para recopilar información sobre su forma de interactuar con esta web y nos permite acordarnos de usted. Usamos esta información para mejorar y personalizar su experiencia de navegación y para los análisis y mediciones de los visitantes tanto en la web como en otros medios de comunicación. Para saber más sobre las cookies que usamos, consulte nuestra Política de Privacidad.

Los hijos de Leonard Bernstein, por otro lado, han expresado su apoyo a la decisión de Bradley Cooper. Afirmaron que Cooper eligió utilizar el maquillaje para subrayar el parecido y que estaban seguros de que su padre habría estado de acuerdo con la caracterización.

Sin embargo, esta defensa no ha detenido el debate en línea sobre la responsabilidad de los cineastas y actores en la representación de diferentes culturas y etnias en la pantalla grande.

¿Quién fue Leonard Bernstein?

Leonard Bernstein fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial, célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York, por sus Conciertos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972 y por sus múltiples composiciones, entre ellas On the Waterfront (1954), West Side Story (1957), Candide (1956) y On the Town (1944).