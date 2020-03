Tribunal Supremo de Israel aceptó el miércoles por la noche la petición presentada por el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel y dictaminó que Amir Peretz, el miembro de mayor rango de la Knesset, será nombrado presidente interino de la Knesset para elegir un nuevo presidente para la 23º Knesset.

A la luz de la decisión, Peretz será el presidente de la Knesset al mismo tiempo que Yuli Edelstein, quien anunció su renuncia el miércoles.

Se espera que Peretz convoque a la Knesset el jueves para votar la identidad del nuevo presidente de la Knesset. Se espera que el MK Meir Cohen de Kajol-Lavan gane el apoyo de los partidos de izquierda y árabes y sea elegido para el cargo por una mayoría de más de 60 votos.

Los jueces usaron palabras duras contra Edelstein, escribiendo: “Nunca ha sucedido en la historia del Estado que un funcionario del gobierno se haya negado abiertamente a sostener una orden judicial diciendo que su conciencia no lo permitía. El daño causado por su comportamiento al interés público en asegurar el Estado de derecho y en mantener las sentencias y órdenes judiciales – no hay límite a su severidad”.

MK Miki Zohar (Likud) criticó el fallo y dijo: “El Tribunal Supremo, junto con todo el sistema legal, están trabajando a tiempo completo al servicio de la izquierda y los medios de comunicación. Aquí tenéis otra vergonzosa decisión del Tribunal Supremo, no en vano la confianza del público en esta institución está acabando minuto a minuto”.

“La Cláusula de Anulación es más importante que nunca, hemos llegado al momento en que el pueblo debe decidir entre el público y sus funcionarios elegidos y la junta legal”, subrayó Zohar.

El Ministro de Transporte Bezalel Smotrich también criticó el fallo de la Corte, diciendo, “La naturaleza de la arrogancia que regresa como un bumerán. Con el tiempo, la Knesset no permanecerá indiferente a la grave interferencia del Tribunal Supremo en sus asuntos y le pondrá fin. Parece que no hay nadie en el campo de la derecha que no entienda hoy, cortesía de la Corte Suprema, que esto debe suceder, y rápidamente”.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad acogió con satisfacción el fallo del Tribunal Supremo y dijo: “El Tribunal hizo bien en preservar el honor de la Knesset el día en que el presidente de la Knesset la humilló en su conducta. El Movimiento por un Gobierno de Calidad espera que estos días negros sirvan como una señal de advertencia en las Crónicas del Estado de Israel”.

El miércoles por la noche, el presidente Reuven Rivlin criticó a Edelstein por su decisión de renunciar a la Knesset para no celebrar una votación en la Knesset sobre la elección de un nuevo presidente de la Knesset, como había exigido el Tribunal Supremo a principios de esta semana.

“Aunque alguien opine que el tribunal se equivoca en su conducta, cualquiera que sea el desacuerdo entre nosotros, siempre debemos asegurarnos de que las reglas de la democracia, sin las cuales estamos destruidos, se mantengan. Ahora que el presidente de la Knesset ha dimitido, estoy seguro de que la orden del Tribunal Superior de Justicia se aplicará y la democracia israelí saldrá fortalecida y más resistente de estos tiempos de prueba”, dijo.