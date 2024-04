AMLO reitera postura de México de no condenar ni a Irán ni a Israel

Ante el conflicto Irán-Israel, la postura del gobierno mexicano “es la de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes sino buscar el diálogo y el que cese la guerra”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario expuso que no existe algún riesgo con mexicanos que se ubican en la zona. “Nos reportan que todos están bien y estamos pendientes. Son como mil 400 mexicanos en los distintos países de la región”, indicó.

EL PRESIDENTE EXPUSO QUE “NO ES LO DEFINITIVO, PERO PARA EMPEZAR QUE YA NO HAYA RESPUESTA DE ISRAEL A IRÁN. QUE QUEDEN LAS COSAS COMO ESTÁN PORQUE SI NO ES ESCALAR EL CONFLICTO. OJALÁ, NO HABLO DEL PUEBLO ISRAELÍ PORQUE YO CREO QUE ESTÁ A FAVOR DE UNA SOLUCIÓN PACÍFICA AL CONFLICTO, HABLO DE LAS AUTORIDADES, OJALÁ COMO UNA MUESTRA DE BUENA VOLUNTAD, NO LLEVEN A CABO UNA REPRESALIA POR LO QUE HIZO IRÁN”.

OJALÁ, DIJO, SE HAGA “COMO LE HACEMOS NOSOTROS AQUÍ, VA A PARECER MUY BANAL, EL EJEMPLO ES YA QUE CADA QUIEN SE QUEDE CON SU ASUNTO, USTEDES SABEN NADA MÁS QUE YO, PERO EN ESTA TRIBUNA NO LO PUEDO REPETIR, UN PRIMER PASO PORQUE ES MUY RIESGOSO RESPONDER Y VA A HABER RÉPLICA Y VA A SER ESCALAR EL CONFLICTO A UNA SITUACIÓN MUY RIESGOSA Y NO ES SOLO UNA SITUACIÓN BÉLICA MILITAR SE TRATA DE VIDAS HUMANAS”.