Después de anunciarse el cese al fuego en la Franja de Gaza, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu defendió el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos y a su país.

“Israel no inició este conflicto. Fuimos atacados de una forma no provocada por la organización terrorista Hamás que disparó cuatro mil cohetes contra nuestra capital y nuestras ciudades. Ningún país se queda de brazos cruzados al ser atacado de ese modo criminal. Israel no es diferente”, aseguró.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, Benjamín Netanyahu destacó que mientras Israel luchaba contra terroristas y protegía la vida de los civiles, ellos disparaban cohetes contra la población israelí, mientras usaban a sus civiles como escudos humanos.

“Hemos hecho todo lo posible para evitar víctimas civiles, las bajas innecesarias de no combatientes, mientras tratábamos de atacar a los combatientes que estaban tratando de asesinar a nuestros ciudadanos. Lamentamos cada pérdida de vida, pero puedo decirles categóricamente, que no hay un ejército en el mundo que actúe de forma más moral que el ejército de Israel”.

El Primer Ministro aprovechó para agradecer al presidente de Estados Unidos Joe Biden su apoyo a Israel para defender a sus ciudadanos, así como para reponer la reserva de interceptores de misiles que permiten no solo para proteger la vida de israelíes y también de palestinos.

“Quiero agradecerle al presidente Joe Biden, un amigo de muchos años, que ha estado al lado de Israel a lo largo de este conflicto. Expresó claramente, sin reservas, el apoyo de Estados Unidos al derecho de autodefensa de Israel. Y también le estoy agradecido al presidente Biden por ofrecerse a ayudar a reponer nuestra reserva de interceptores de misiles. Eso es tan importante para salvar la vida de los israelíes, y casualmente, vidas palestinas. Sin la Cúpula de Hierro habríamos tenido que realizar una invasión terrestre de Gaza para impedir que dispararan sus misiles y el listado de víctimas se habría disparado a niveles estratosféricos”.

El Primer Ministro concluyó con un agradecimiento a los líderes mundiales que se sumaron a la defensa de Israel.

“Gracias también a los muchos líderes del mundo que han apoyado a Israel. Saben distinguir muy claramente entre una democracia que aprecia la vida y una organización terrorista que glorifica la muerte. Creo que esa distinción y ese apoyo son fundamentales para nuestro futuro común. Gracias”.