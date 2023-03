La Asociación de Fabricantes e Industriales,organizó el importante evento “Cumbre de CEO de Mujeres” , Conferencia de la Asociación de Alta Tecnología de Israel , que pertenece a la Asociación.

La esposa del presidente de Israel , Sra. Michal Herzog, expresó en la Cumbre de CEO de mujeres : ” En cada sala de reuniones debe haber una presencia femenina significativa ”

Unas 300 mujeres, entre las líderes y personas influyentes en la industria de alta tecnología israelí, se reunieron este miércoles en la Bolsa de Valores de Tel Aviv, en la conferencia “Cumbre de Mujeres Directoras Generales” celebrada bajo el liderazgo de la Asociación Israelí de Fabricantes de Alta Tecnología. El evento se llevó a cabo en presencia de la esposa del presidente del país, Sra. Michal Herzog ; el presidente de la Asociación de Fabricantes y el presidente del Directorio de empleadores y empresas, Dr. Ron Tomer; el presidente del sindicato de alta tecnología de la asociación, Marian Cohen, Ayelet Nahmias – Verbin, Presidenta del Instituto de Exportación y la directora general del sindicato de alta tecnología de la asociación, Maya Schwartz.

La esposa del presidente de Israel, Sra. Michal Herzog, inauguró la conferencia y habló sobre la necesidad de promover a las mujeres en Israel y en el mundo de la alta tecnología en particular.

“Sabemos que para vivir en una sociedad diversa, justa y próspera, no basta con que las mujeres tengan sus propios salones, es necesario que cada salón de reuniones cuente con una presencia femenina significativa; que alrededor de todas las mesas de toma de decisiones se sienten mujeres obstinadas que harán oír su voz; y que la presencia femenina significativa en las oficinas de alta tecnología y en el liderazgo de la industria se convierta en algo natural para nosotros, al igual que el derecho de las mujeres a poseer su propia propiedad, votar en las elecciones y estudiar en la universidad. Creemos que la minoría femenina en la industria de alta tecnología no proviene de la falta de habilidades, sino de la falta de oportunidades. Como ella, no pedimos atajos, sino que exigimos igualdad de oportunidades. Aspiramos a que la educación de excelencia y la alfabetización tecnológica de las mujeres se conviertan en un objetivo supremo; y esforzarse por brindar a las niñas y a las mujeres la canasta de habilidades que se necesita para que la próxima generación avance en esta importante y central industria”.

En la conferencia, se realizaron charlas y paneles sobre los temas del momento: los cambios experimentados recientemente por el mundo de la alta tecnología con énfasis en la situación en Israel, los principales desafíos que enfrentan las mujeres en la industria, cómo la innovación puede crecer incluso en tiempos de inestabilidad y crisis económica mundial, etc. Otros temas planteados en la conferencia trataron sobre cómo las mujeres pueden promover a las mujeres, cómo se puede alentar a más mujeres a ingresar al mundo de la alta tecnología y qué se necesita para ver a más mujeres en puestos gerenciales en la alta tecnología. Entre los invitados también se encontraban la presidenta del Foro de Mujeres de la Asociación de Fabricantes, Ofra Chen, la directora ejecutiva de la Autoridad para el Avance de la Condición de la Mujer, Ayelet Razin Beit Or, Hani Shetrit Bach, vicepresidente senior de la Bolsa de Valores.

El Presidente de la Federación de Fabricantes y Presidente de la Presidencia de Empresarios y Empresarios, Dr. Ron Tomer expresó : “Siempre he apoyado el avance de la mujer, no solo porque creo que la igualdad es imprescindible, sino porque la sociedad y la economía israelíes pierden al no disfrutar de su reconocimiento adecuado. Incluso cuando se estableció el foro de mujeres de la industria hace más de una década, yo era el único miembro del foro que creía que aún quedaba mucho por hacer. Tanto en la alta tecnología como en la industria, el porcentaje de mujeres es solo del 30 %, y la brecha salarial también es de alrededor del 30 % en detrimento de las mujeres, y a medida que se asciende en la jerarquía, las brechas se hacen cada vez más grandes. Sin embargo, creo que no lo cambiaremos con palabras y conferencias, sino con acciones y ejemplos, cada uno será un faro para los demás. Es por eso que en la asociación nos propusimos el objetivo de promover a las mujeres y alentarlas a que también presenten candidaturas para cargos públicos y muestras de agradecimiento por su trabajo. Al principio, solo los hombres recibieron señales de reconocimiento en la asociación, pero después de que animamos a las mujeres a presentar nominaciones, en la última ceremonia de los premios de la industria, alrededor del 50 % de los ganadores del premio de la industria fueron ganadoras: industriales exitosas e innovadoras.

También es nuestra responsabilidad como empresa, animar a las mujeres de los sectores ultraortodoxos y árabes a integrarse en el mercado laboral y trabajar para que desarrollen una carrera y sean recompensadas con un salario adecuado. Así es como realmente podemos promover el cambio. Hay muchas más barreras que deben cruzarse: no hay techo de cristal, las mujeres tienen éxito por sus propios méritos y no por el hecho de ser mujeres. Sí, todavía quedan muchos techos virtuales que las mujeres todavía tienen que romper, pero la tendencia va en vías de mejora. Las mujeres alcanzan más puestos de alto nivel y vemos cada vez más mujeres en la gestión. La mayoría de la gerencia de mi empresa también son mujeres, y creo que si todos nos movilizamos por la causa, podremos mejorar la condición de la mujer en Israel en general y en el mercado laboral en particular.

En relación con la situación que ha surgido y las protestas que se están produciendo hoy en todo el país, siento que la división en la gente está desapareciendo en la sociedad israelí. Cuanto más aumenten y se expandan las protestas, más seguirá creciendo esta unión e incluso si completamos y encontramos una manera de volver a estar de acuerdo, la cicatriz permanecerá, por lo que debemos hacer todo lo posible para detener la brecha aquí y ahora y conducir a negociaciones. Tenemos un país hermoso, y es nuestra responsabilidad mantenerlo así”.

Maya Schwartz, directora ejecutiva de la Asociación de Alta Tecnología de la Federación dijo : “La gestión de las mujeres se caracteriza de manera diferente a la típica gestión masculina y se enorgullece de una gestión más completa e inclusiva. Los estudios muestran que las mujeres emplean de una manera más diversa que los hombres. Promovemos el diálogo, la apertura a los cambios y la innovación. Los estudios también muestran que sus invenciones de mujeres en la alta dirección incluso elevan la línea de ganancias. Las mujeres tienen grandes habilidades en todas las áreas de la vida y una caja de herramientas diversa que contribuye a la productividad y una vida más reformada e integrada a la sociedad.”

El Presidente del Sindicato Israelí de Alta Tecnología en la Federación de Fabricantes, Marian Cohen expresó : “La situación actual, en la que tanto la industria como el estado no están educados para crear el lugar correcto y adecuado para las mujeres en puestos de alta dirección, es problemática y provoca que no se aprovechen las oportunidades en la economía y la sociedad. Una empresa que no sepa utilizar todo el capital humano que posee, no realizará su potencial, ni en el ámbito social ni en el empresarial”.

https://industry.org.il/

/www.facebook.com/ Manufactures.Association.of. Israel

www.instagram.com/industry. org.il/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Crédito de la foto conjunta: Liat Mendel. De derecha a izquierda: Ron Tomer, Michal Herzog, Ayelet Nachmias Verbin, Maya Schwartz, Marian Cohen

Foto de Ron Tomer: Silvia G. Golan