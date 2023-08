El célebre actor de carácter Mark Margolis muere a los 83 años

Más recientemente, dando vida al inolvidable jefe del crimen Héctor Salamanga en 22 episodios de “Better Call Saul” y ocho episodios de su predecesor “Breaking Bad”, el actor judío Mark Margolis murió a la edad de 83 años.

Margolis nació en una familia judía en Filadelfia el 26 de noviembre de 1939. Se formó como actor con maestros legendarios como Stella Adler y Lee Strasberg antes de aparecer en más de 50 obras fuera de Broadway.

Quizás mejor conocido en el cine por su papel en el vicioso drama criminal de 1983 “Scarface”, muchas de sus colaboraciones más memorables ocurrieron más tarde, cuando apareció en las primeras seis películas del director judío nominado al Oscar Darren Aronofsky. Margolis aceptó papeles en el debut del cineasta de Brooklyn con el tema de la Cábala, “Pi”; el inquietante drama de drogas “Requiem for a Dream”; la película experimental de ciencia ficción “The Fountain”; el descarnado estudio de personajes “The Wrestler”; en la aclamada “Cisne Negro”; y como la voz del ángel caído Magog en la epopeya bíblica “Noé”.

Otro artista judío con el que Margolis trabajó en múltiples ocasiones fue Tony Kushner. Además de su trabajo regular en cine y sus frecuentes apariciones como invitado en televisión, Margolis se mantuvo activo en el escenario, apareciendo en The Intelligent Homosexual’s Guide to Capitalism and Socialism With a Key to the Bibles , del dramaturgo ganador del Pulitzer , y cinco años más tarde, en A Bright Room. Llamado Día .

Bryan Cranston, coprotagonista de Margolis en Breaking Bad dijo que era “un actor realmente bueno y un ser humano encantador” que era “divertido y atractivo fuera del set” y que poseía una “naturaleza traviesa y una mente curiosa” .

Le sobreviven su esposa, Jacqueline; su hijo Morgan; un hermano Jerome Margolis; y tres nietos.