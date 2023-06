El documental mexicano “Murmullos del Silencio” es reconocido en festivales de cine por su impacto emocional

Aarón y Esther Cohen trabajaron durante 4 años en el documental que retrata cómo fue la vida en México de los hijos de sobrevivientes del Holocausto.

“Murmullos del Silencio” es un poderoso documental creado por Aarón y Esther Cohen que tiene como objetivo derribar las barreras que ocultan y olvidan tragedias, así como dar voz a aquellos cuyos susurros han sido enterrados en la historia, capturando las experiencias de los supervivientes del Holocausto. Su impacto ha sido reconocido en diversos festivales, dejando una huella profunda en la conciencia de muchas personas.

Su estreno fue en diciembre 2021 y el año pasado se presentó en la Cineteca Nacional; posteriormente, participó en Victoria International Jewish Film Festival 2022, Punta del Este Jewish Film Festival 2022 y Only The Best International Film Awards 2022, donde obtuvo premios por Mejor Documental y Mejor Score (Música).

Del 28 al 30 de julio estará en el FEICCA 2023 (Festival Internacional de Cine Cannábico), como parte de la selección de Derechos Humanos. Adicionalmente será parte del portafolio de la plataforma de streaming Wahu y de Unifest (Unión de Festivales Internacionales de Cine).

El documental cuenta con el apoyo del director LuisFher Palato, quien está involucrado en la distribución en diferentes muestras cinematográficas de la República Mexicana, para que más personas tengan la oportunidad de escuchar estas historias estremecedoras.