El escalador paralímpico israelí Mor Sapir gana el campeonato mundial

Las multitudes en el PostFinance Arena en Berna, Suiza, disfrutaron de un festín de Paraescalada con 17 títulos mundiales reclamados en todas las clases deportivas en los Campeonatos Mundiales de Paraescalada de la IFSC.

Todos los finalistas una vez más mostraron lo mejor que el deporte tiene para ofrecer a los espectadores que guardaron silencio ante los escaladores con discapacidad visual antes de un aplauso entusiasta para todos los peldaños alrededor de la pista cubierta.

B1 masculino

Aita Sho de Japón se llevó el oro en B1 masculino alcanzando 42+ en comparación con el medallista de plata Francisco Javier Aguilar Amoedo de España que alcanzó 35. Razvan Nedu de Rumania fue el tercer escalador alcanzando 31+.

B2 masculino

Hamanoue Fumiya de Japón terminó en la cima de la calificación y lo llevó hasta terminar en la cima de la final masculina de B2. Los escaladores japoneses superaron al británico Richard Slocock por un movimiento positivo, 36 a 35+. El escalador español Guillermo Pelegrín Gómez superó a su compañero de equipo Raúl Simón Franco en la tercera posición.

B3 masculino

El rumano Cosmin Florin Candoi y el japonés Minowada Kazuhiro encabezaron la ruta B3 masculina final, con los resultados de la clasificación en el desempate y entregando al rumano la medalla de oro y la plata al escalador japonés. La británica Lux Losey Sail se une a ellos en el podio con la medalla de bronce.

B2 femenino

En B2 femenino, Abigail Robinson volvió a encabezar una ruta de Campeonatos del Mundo, sin embargo, esta vez la escaladora británica fue la única en hacerlo, y con ella se llevó el oro.

Robinson dijo: “Es una multitud realmente genial y fue divertido animarlos y disfruto de esa atmósfera. Y la cobertura fue solo la guinda del pastel. Me sentí capaz de hacerlo cuando entré. Los movimientos se veían geniales, era mi estilo, me gusta escalar empinadas, así que sabía que estaría a mi favor.

“He trabajado muy duro en mi ‘conversación interna’ de forma aislada y en el período previo a una competencia, así que tenía en mi cabeza que era capaz de superar la ruta. Yo estaba en la parte posterior de la pared visualizando la pared, visualizando encabezando la ruta, visualizando animando a la multitud, y esto aumentó mi creencia de que podía hacerlo, y resultó exactamente como lo imaginé en mi cabeza, así que pude No pido nada mejor.

Seneida Biendarra de EE. UU. tomó el segundo lugar para la medalla de plata en espera 29+ con Edith Scheinecker de Austria en bronce con espera 28.

B3 femenino

En una final entre Japón y India en el B3 femenino, fue India quien se impuso con Sunita Dhondappanavar asegurando la medalla de oro en una reñida competencia. Dhondappanavar fue un movimiento positivo por encima del segundo clasificado y medallista de plata Maeoka Mika de Japón, quien a su vez fue un movimiento positivo frente a su compañera de equipo Ejiri Yumi, quien se llevó la medalla de bronce.

AL1 masculino

Fue un doblete austriaco en la AL1 masculina con Angelino Zeller llevándose el oro y Markus Posendorfer llevándose la plata.

Zeller dijo: “Fue una gran competencia. La ruta final para mí fue la mejor, era mi estilo al campus, tan increíble para mí. Estoy muy contento con mi resultado. Es mi tercer título mundial y cada vez es especial. Hay un ambiente agradable aquí y cada vez es diferente, pero siempre genial”.

Tanner Cislaw de EE. UU. se unió a los austriacos en el podio y se llevaron la medalla de bronce.

AL2 masculino

El francés Thierry Delarue una vez más encabezó una ruta masculina AL2 Berna 2023 y con ello se llevó el oro. El estadounidense Ethan Zilz se llevó la plata con 51+ justo por delante del medallista de bronce Albert Guardia Ferrer con 51.

AL2 femenino

Lucie Jarrige de Francia visita el escalón más alto del podio del Campeonato Mundial AL2 femenino y encabeza la ruta de la final.

Jarrige dijo: “Estoy exhausto pero muy feliz con esta actuación. Esta mañana me di cuenta de que llevo diez años escalando y este es el quinto título de campeón del mundo, así que es un poco como un cumpleaños. Hoy no podía soñar con otra cosa que no fuera un top, así que es un sueño hecho realidad.

“La multitud fue increíble, siempre es lo mismo en un Campeonato Mundial, simplemente te llevan por la pared. Podría hacer esta escalada mañana sin ellos y nunca llegaría a la cima. Toda la competencia es enorme y ha sido increíble”.

A la escaladora francesa se unen sus rivales de Trans-Tasman, la australiana Sarah Larcombe, que se llevó la plata, y la neozelandesa Rachel Maia, que se llevó el bronce.

Hombres AU2

Isak Ripman de Noruega y Kevin Bartke de Alemania estuvieron separados por solo una presa en el AU2 masculino.

Fue el escalador noruego el que se llevó el oro con agarre 37+ frente al 36+ de Bartke.

El estadounidense Brian Zarzuela completó el podio.

AU2 femenino

En el AU2 femenino, la francesa Solenne Piret encabezó la ruta para asegurar la medalla de oro, pero fue la lucha por la plata y el bronce la que se redujo a los márgenes más ajustados. Lucia Capovilla de Italia y Maureen Beck de EE. UU. llegaron a mantener 26+ y estaban empatados en el desempate de los resultados de clasificación, por lo que llegó el momento. Capovilla se llevó la plata por solo nueve segundos por delante de Beck, que tuvo que conformarse con el bronce.

RP1 masculino

Alois Pottier de Francia realmente mostró su clase en la RP1 masculina alcanzando 50 en comparación con el siguiente mejor en 28 para ganar su medalla de oro. El siguiente mejor fue Elliott Nguyen de EE. UU. por la plata por delante del japonés Okada Takuya, quien subió de su posición de clasificación al podio para tomar el bronce con 23+, solo un movimiento más por delante del cuarto clasificado Sebastian Depke de Alemania.

RP2 masculino

El español Iván Muñoz Escolar continuó con su gran forma de calificación para llevarse el título de RP2 masculino. El escalador español alcanzó la posición 43, cinco por encima del medallista de plata Benjamin Mayforth de EE. UU. Manikandan Kumar de India completó el podio en tercer lugar por la medalla de bronce.

RP3 masculino

El escalón más alto de la RP3 masculina pertenece al japonés Takano Tadashi, quien alcanzó el oro con 49+. Jamie Barendrecht de los Países Bajos fue segundo por la plata en espera 45+, solo un movimiento más por delante del medallista de bronce, Andrej Haršány de Eslovaquia.

RP1 femenino

Pavitra Vandenhoven de Bélgica subió del tercer lugar en la clasificación al primero en la final de la RP1 femenina para llevarse el oro. Su 35+ fue suficiente para ocupar el primer lugar en el podio por delante de la medallista de plata Melissa Ruiz de EE. UU., quien obtuvo una puntuación de 28. Marta Peche Salinero de España fue la medallista de bronce en espera 23.

RP2 femenino

La noruega Dina Eivik observó cómo su rival Jasmin Plank de Austria se acercaba a su puntaje final de 29+, pero fue suficiente para llevarse el oro ya que Plank se quedó corto en espera 28+. Ese puntaje fue suficiente para que Plank se llevara la plata por delante de la estadounidense Anna Devries.

Eivik dijo: “Me siento increíble. Estaba muy nervioso, pero cuando me subí a la pared me concentré y me sentí muy bien. La ruta fue mucho más difícil de lo que pensé que sería, así que fue una sorpresa, pero me siento bien”.

RP3 femenino

La final de la RP3 femenina no podía estar más reñida. Los cuatro escaladores alcanzaron 42+, por lo que entraron en juego las actuaciones de calificación de semifinales. Marina Dias de Brasil se llevó el oro gracias a su calificación final de primera. Christiane Luttikhuizen de los Países Bajos y Martha Evans de Gran Bretaña se emparejaron en la calificación, por lo que la plata y el bronce se redujeron al tiempo de ascenso de la final, en el que Luttikhuizen se llevó la plata y dejó a Evans con el bronce. La alemana Rosalie Schaupert fue la desafortunada escaladora que se perdió el podio en cuarto lugar.

Hombres AU3

Mor Michael Sapir de Israel se llevó el oro en la categoría AU3 masculina en una reñida competencia con Yasuraoka Nobuhiro de Japón. Sapir alcanzó el puesto 43 contra el puesto ganador de la medalla de plata de 42+ de Yasuraoka. El público local tuvo algo que celebrar cuando Dominic Geisseler se llevó el bronce para Suiza.

El Campeonato Mundial de Paraescalada IFSC en Berna marcó el final de la temporada de Paraescalada 2023 con tres Copas Mundiales IFSC que culminaron en el evento principal.

Angelino Zeller (AUT) compite en el Campeonato Mundial de Paracaidismo IFSC Berna 2023

Foto: Lena Drapella/IFSC