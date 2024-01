Esta mañana, el famoso artista y cantante Idan Amedi fue dado de alta del Hospital Sheba Tel Hashomer para rehabilitación domiciliaria y habló por primera vez desde que resultó gravemente herido.

Llegue al hospital grave , inconsciente ‘como un desconocido, la etiqueta con mi nombre decía desconocido, hombre, 22″

Idan Amedi, que resultó gravemente herido en los combates en la Franja de Gaza el 8 de enero, fue dado de alta del hospital hoy (25 de enero) para rehabilitación domiciliaria.

En sus palabras por primera vez frente a la prensa, se abrió y muy emocionado y acongojado dijo que su corazón está con nuestros hijos caídos y sus familias que perdieron lo más preciado para ellos. Aquellos que con su muerte salvaron nuestra vida.

“Como alguien que conoce de cerca la pérdida, sé que no hay palabras para consolar el corazón, sus hijos e hijas son mis héroes hasta el final de mi vida. Llegué al hospital Sheba Tel Hashomer irreconocible, como alguien desconocido, con 22 años.

Es importante para mí que el pueblo de Israel sepa contamos con los mejores equipos médicos, la razón por la que estoy aquí es porque entiendo que me he convertido en un mensajero para todos los heridos, como quienes también necesito un largo proceso de rehabilitación, el hecho mismo de que esté aquí hoy es un milagro.

Amadi dijo a los periodistas: “En primer lugar, gracias por venir. Aunque sufrí una lesión grave, mi espíritu es fuerte. Me niego a hacer de esta lesión la historia de mi vida; esto es sólo otro hito. Volveré a cantar”. y actuar, y con la ayuda de Dios también volveré a luchar por mi país.

El pueblo israelí es el más fuerte del mundo. Cuando estamos unidos, somos invencibles.

Tomará tiempo, pero ganaremos esta guerra. No tenemos otra opción.

Contaré la historia completa más adelante, ahora me estoy centrando en la rehabilitación y la preocupación por el pueblo de Israel. Tenemos la tarea como nación de no desmoronarnos, de hablar bien y hacer el bien, no hay tarea más importante que esta. Sólo juntos ( unidos ) ganaremos.”

עידן עמדי Idan Amedi@