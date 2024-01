25 de enero de 1968: Desaparece submarino israelí INS Dakar

Tom Dettweiler, el hombre que lo encontró.

En una entrevista con The New York Times, tras el hallazgo del submarino, la empresa civil norteamericana Nauticos Corporation, aseguró: “Este hallazgo es más mucho más importante que el hallazgo del Titanic, ya que la mayoría de esos familiares están muertos. Pero los familiares del Dakar están todos vivos”. En una misiva por parte de los 69 familiares y en respuesta a Nauticos Corp , los agradecieron: “En nuestra tradición, no dejamos a nuestros marinos atrás, vivos o muertos, sin importar cuánto tiempo lleve encontrarlos. ¡Gracias, aunque no estén en tierra, ya están en casa!”.