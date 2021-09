El ministro de Relaciones Exteriores Lapid manifestó: El mundo debe impedir que Irán obtenga capacidad nuclear, sin importar el precio. Si el mundo no lo hace, Israel se reserva el derecho de actuar.

El ministro de Relaciones Exteriores Lapid con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov en la conferencia de prensa conjunta. Fotografía: GPO/Shlomi Amsalem

(Comunicado del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores)

El ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid celebró hoy (jueves 9 de septiembre de 2021) en Moscú, una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Serguéi Lavrov

A continuación, les compartimos las declaraciones del ministro Lapid:

“Hace 76 años, mi padre era un niño en el gueto de Budapest. Estaba destinado a morir. Entonces un día, escuchó a gente hablando un idioma que él no entendía. Mi abuela, que estaba con él, levantó repentinamente su cabeza y dijo:

“Es ruso. Son los rusos, han llegado. Estamos salvados”

“El Ejército Rojo salvo al mundo de la tiranía y el racismo. También salvaron a un niño de 13 años en el gueto.”

“Tres años más tarde, el pueblo de Rusia apoyó la creación del Estado de Israel.”

“Estamos en deuda con ustedes. Y somos un pueblo con mucha memoria.”

“Quiero agradecerle al ministro Lavrov por el importante encuentro que tuvimos hoy. Y por sus años de amistad con Israel.”

“El próximo mes se cumplirán 30 años desde que renovamos nuestras relaciones.”

“Rusia es uno de los socios más significativos e importantes de Israel.”

“El ministro de Relaciones Exteriores y yo hemos abordado las formas de fortalecer y profundizar nuestras relaciones-entre el nuevo gobierno de Israel y el gobierno ruso.”

“Todos aspiramos a aportar seguridad y estabilidad en nuestra región y en el mundo. Desafortunadamente, no habrá estabilidad en Siria, o en todo el Medio Oriente, mientras haya aquí una presencia iraní. Irán es el primer exportador de terrorismo del mundo. Nos amenaza a todos.”

“Israel no permanecerá quieto, mientras Irán construye bases terroristas en nuestra frontera norte. O mientras Irán suministra armas avanzadas a las organizaciones terroristas. Armas destinadas a ser utilizadas contra nosotros.”

“Mantendremos nuestra capacidad de defendernos, ante las amenazas de Siria y otros países.”

“Por cierto reconocemos que Rusia tiene intereses clave en la región. Es por ello que hemos formado el mecanismo de desconflicción militar-que es tanto necesario como eficaz.”

“El ministro de Relaciones Exteriores y yo también hablamos sobre el programa nuclear iraní. Y el peligro que el mismo supone para todo el mundo.”

“Los dos informes del OIEA son condenatorios. Incluyen violaciones graves. Fraude, engaño y mentiras descaradas.”

“El panorama es claro y muy preocupante.”

“Un programa nuclear que avanza rápidamente sin una supervisión eficaz.”

“Los informes demandan una decisión de la Junta de Gobernadores. El mensaje a Irán debe ser fuerte y claro.”

“La marcha de Irán hacia el arma nuclear no es solamente un problema de Israel, sino también de todo el mundo.”

“Una Irán nuclear conducirá a una carrera armamentística nuclear en el Medio Oriente. Y lo último que queremos es ver que las armas nucleares caigan en las manos equivocadas.”

“El mundo debe impedir que Irán obtenga capacidad nuclear, sin importar el precio.”

“Si el mundo no lo hace, Israel se reserva su derecho de actuar. Los iraníes nunca han ocultado el hecho de que desean destruir a Israel. Esa es una amenaza existencial para nosotros. Israel no permitirá que Irán se convierta en un Estado nuclear. O incluso, un Estado de umbral nuclear.”

“No quiero dejar la impresión de que toda nuestra conversación con el ministro Lavrov giró alrededor de amenazas y conflictos.”

“Israel y Rusia mantienen fuertes y profundos lazos. En economía, cultura, turismo, energía y ciencia.".

“Sin Rusia, la cultura en el mundo, y en Israel, no sería lo mismo.”

Sin Dostoevsky y Tolstoy, Tchaikovsky y Rachmaninoff, Chekhov y Akhmatova y Gogol. Sin ellos, nuestras vidas serían mucho más pobres.

“Queremos construir sobre nuestras sólidas relaciones. Y podemos. En un mundo herido por la pandemia, necesitamos hallar nuevas vías para realizar negocios, nuevas formas para desarrollar los lazos culturales y económicos.”

“Hay más de un millón de rusoparlantes que viven en Israel. Uno de ellos es nuestro ministro de Turismo, Yoel Kostia Razbozov, quien está aquí con nosotros.”

“Esta es una increíble plataforma para profundizar las relaciones, y generar oportunidades económicas para ambos países.”

“Quiero agradecer al ministro Lavrov por su cálida bienvenida. Y gracias al presidente Putin por su amistad y liderazgo.”

“Espero que la cooperación entre nuestros dos países sea aún más estrecha en los próximos años.”

“Gracias"