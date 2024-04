El parlamento de Estados Unidos aprueba por 377 votos a favor y 44 en contra q la frase ” Palestina libre del río al mar” es antisemita

La Cámara de Representantes aprobó el martes una resolución condenando un canto de un activista pro palestino como antisemita, pero 43 demócratas y un republicano votaron en contra.

Una resolución liderada por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes presentada por el representante Anthony D’Esposito, republicano por Nueva York, para criticar formalmente el uso de la frase “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” fue aprobada en una votación de 377 a 44.

Como ha sido el caso con la mayoría de los temas relacionados con Israel, la medida dividió al Partido Demócrata, y los progresistas se opusieron a sus colegas más tradicionales en sus críticas al antiguo aliado de Estados Unidos.

Los demócratas progresistas del “escuadrón” estuvieron entre los que votaron en contra, incluidos los representantes Ilhan Omar, demócrata por Minnesota; Rashida Tlaib, demócrata por Michigan; Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York; Jamaal Bowman, demócrata por Nueva York; Cori Bush, demócrata por Missouri, así como la presidenta del Caucus Progresista de la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal, demócrata por Washington.

Un republicano, el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, también votó en contra de la medida. Fox News Digital contactó a su oficina para hacer comentarios.

El proyecto de ley es parte de una lista de 17 medidas que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están sometiendo a votación esta semana con el objetivo de afirmar el apoyo a Israel y condenar a Irán después de que este último lanzara una andanada de ataques aéreos durante el fin de semana.

Esto marcó una dramática escalada en las tensiones en Medio Oriente ya que fue la primera vez que Teherán lanzó un ataque contra Israel desde su propio suelo, aunque Israel dijo que el 99% de los cohetes fueron interceptados.

La frase “Del río al mar” es una frase pro-liberación palestina que ha sido utilizada por Hamás y otros actores antiisraelíes como un llamado a las armas contra la nación judía.

Tlaib, the only Palestinian-American in Congress, was censured last November for her harsh rhetoric toward Israel, including her use of the phrase.

Recibió una reacción bipartidista por invocarlo en un video de redes sociales publicado en X, pero el legislador progresista no se arrepintió.

“Del río al mar es un llamado a la libertad, los derechos humanos y la coexistencia pacífica, no a la muerte, la destrucción ni el odio. Mi trabajo y mi defensa siempre se centran en la justicia y la dignidad para todas las personas, sin importar su fe o su origen étnico”. dijo Tlaib en ese momento.