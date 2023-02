El último judío de Antioquia, Turquía, se está poniendo tefilín. Una antigua comunidad judía dejó de existir esta semana y Gilad Nir estuvo allí para contarlo. Nir fue el primero en llegar a la casa de Saul y Fortuna Cenudioğlu, los jefes de la comunidad judía en la ciudad de Antioquia, en la frontera con Siria.

“Llegué a una ciudad en ruinas”, me dijo Nir. “Vi al hermano de Saúl, Esdras, y a su hijo, Mordejai, parados cerca de la casa, indefensos y llorando. Ezra no podía creer que había sobrevivido. Cuando ocurrió el terremoto a las 4:15 a.m., él y su esposa lograron huir de su casa sin nada. Todo quedó enterrado bajo las ruinas y sobrevivieron. Les prometí en nombre del pueblo judío que haríamos todo lo posible por ellos”.

Junto con otros residentes locales, tomó una azada y comenzó a cavar. “Pero los turcos locales no vieron signos de vida, por lo que siguieron adelante. Necesitábamos motivación judía para llevarlos al entierro”.

Y luego vinieron los jóvenes miembros de la unidad de búsqueda y rescate “Canada” (la unidad de rescate de emergencia de la judería mexicana), representantes de la compañía de seguros Harel, ZAKA Search and Rescue y, por supuesto, soldados del Home Front Command, quienes se hizo cargo. La búsqueda terminó 36 horas después.

Nir recuerda: “Se necesita mucha determinación y también mucha suerte, lo que yo llamo siyata de-shmaya, asistencia celestial. Después de todo, podemos cavar 300 hoyos de búsqueda y no encontrar nada. La suposición era que habían estado en la cama, y ​​allí fue donde se encontró el cuerpo de la esposa. El marido estaba en el pasillo. Después de que fueron encontrados, recitamos las oraciones por los muertos. Era conmovedor, estremecedor. Sus familiares dijeron: ‘El pueblo judío vino hasta aquí por nosotros’”.

Saul y Fortuna Cenudioğlu fueron llevados a Estambul para su entierro, y con ellos también se enterró una parte de la historia. Nir continúa: “Su hija vive en Israel y su hijo vive en Estambul. El hermano de Saúl, Ezra, nos dijo cuando terminó la ceremonia: ‘Eso es todo. Soy el último judío en Antioquia y me voy. La comunidad está acabada. Nadie volverá aquí. Estuvimos aquí desde el año 300 a. C. hasta el día de hoy, y se acabó. Se puso tefilín en la calle y dijo: ‘Soy el último en ponerse tefilín aquí’. Todos éramos conscientes de la importancia de ese momento”.

Antakya se menciona en el Talmud por su antiguo nombre, Antioquía, como una ciudad que fue visitada por sabios judíos, incluido el rabino Akiva. En varios lugares, el Talmud incluso usa la expresión “como Antioquía” para ilustrar una ciudad grande e importante.

Una ciudad importante en el mundo antiguo, Antioquía se ubicó junto a otras ciudades famosas como Alejandría y Roma. Su comunidad judía vivió allí durante los períodos romano, bizantino y cruzado, perseverando a través de conquistas, guerras y asedio. Sus residentes veteranos recuerdan sus visitas a la gran comunidad judía en la cercana ciudad de Alepo, en Siria.

Hasta el día de hoy, Antioquia está llena de símbolos judíos prominentes, y la estrella de David a menudo se puede ver allí. A principios del siglo XX, todavía tenía una comunidad animada a la que emigraban judíos de Siria, Irak e Irán. Muchos de ellos se mudaron a Israel durante décadas, mientras que otros fueron a Estambul, hasta que en los últimos años sólo quedaron allí 14 judíos, los más jóvenes de los cuales habían sido jubilados durante algún tiempo.

Incluso cuando no tenían minyan, el quórum de diez hombres requerido para los servicios de oración judíos ortodoxos, continuaron viniendo a la antigua sinagoga, que tenía rollos de la Torá de valor histórico, para orar. Esta semana, los rollos de la Torá que sobrevivieron al terremoto fueron evacuados. Dos mil trescientos años de oración han llegado a su fin. “Es triste, pero también es la dirección de la historia”, me dijo Gilad. “Vi, con mis propios ojos, una comunidad de la diáspora aniquilada”.